Abszurd helyzet: milliárdokért vásárolt vonatok rozsdásodnak a pályaudvaron – videóval

Radu Miruță ügyvivő közlekedési miniszter egyeztetésre hívta a lengyel PESA vasútijármű-gyártó vállalat képviselőit és hazai vasúti ágazat illetékeseit, miután kiderült, hogy 21 vadonatúj, korszerű vonatszerelvény vesztegel hónapok óta kihasználatlanul egy bukaresti pályaudvaron.

A tárcavezető pénteken a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy miközben az utasok „szakadt üléseken, koszos vécéjű, klíma nélküli vonatokon” kénytelenek utazni,

a jelentős összegekért vásárolt új szerelvények még egyetlen kilométert sem futottak, és lassan kifutnak a garanciából.

A miniszter közölte, hogy a helyszínre hívta a lengyel gyártó képviselőit, a projektmenedzsert és a beszerzési szerződés koordinátorát is.

Véleménye szerint a felek másfél éve elfogadott bürokratikus szabályok miatt nem tudnak dűlőre jutni, ezért nem állították forgalomba az új szerelvényeket.

Miruță hangsúlyozta: a megoldás az, hogy közös asztalhoz ültetik az érintetteket, és szigorúan alkalmazzák a jogszabályi előírásokat. A jövő szerdára összehívott minisztériumi egyeztetésre a gyártó mellett a hazai vasúti ágazat felelőseit is várják – írja az Agerpres.