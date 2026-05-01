Abszurd helyzet: milliárdokért vásárolt vonatok rozsdásodnak a pályaudvaron – videóval

Fotó: arf.gov.ro

Radu Miruță ügyvivő közlekedési miniszter egyeztetésre hívta a lengyel PESA vasútijármű-gyártó vállalat képviselőit és hazai vasúti ágazat illetékeseit, miután kiderült, hogy 21 vadonatúj, korszerű vonatszerelvény vesztegel hónapok óta kihasználatlanul egy bukaresti pályaudvaron.

Székelyhon

2026. május 01., 15:072026. május 01., 15:07

A tárcavezető pénteken a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy miközben az utasok „szakadt üléseken, koszos vécéjű, klíma nélküli vonatokon” kénytelenek utazni,

a jelentős összegekért vásárolt új szerelvények még egyetlen kilométert sem futottak, és lassan kifutnak a garanciából.

A miniszter közölte, hogy a helyszínre hívta a lengyel gyártó képviselőit, a projektmenedzsert és a beszerzési szerződés koordinátorát is.

Hirdetés

Véleménye szerint a felek másfél éve elfogadott bürokratikus szabályok miatt nem tudnak dűlőre jutni, ezért nem állították forgalomba az új szerelvényeket.

Miruță hangsúlyozta: a megoldás az, hogy közös asztalhoz ültetik az érintetteket, és szigorúan alkalmazzák a jogszabályi előírásokat. A jövő szerdára összehívott minisztériumi egyeztetésre a gyártó mellett a hazai vasúti ágazat felelőseit is várják – írja az Agerpres.

A Vasúti Reform Hatóság (ARF) 2024. január 30-án írta alá a PESA-val a 62 regionális villamos motorvonat beszerzésére vonatkozó szerződést. Az állami költségvetésből és az Európai Unió Modernizációs Alapjából finanszírozott beruházás értéke meghaladja a 2,777 milliárd lejt. Az első lengyel gyártmányú regionális villamosvonat 2025. május 19-én érkezett meg Romániába.

Az ARF 2025. május 15-én azt is bejelentette, hogy további kilenc interregionális villamos motorvonatot vásárol a lengyel vállalattól a korábban leszerződött húsz szerelvény mellé. A 29 motorvonat és a hozzájuk kapcsolódó 15 éves karbantartási szolgáltatás összértéke meghaladja az 1,6 milliárd lejt. Az első szerelvény szállítási határideje 2025 szeptembere, míg az utolsóé 2027 vége.

Hirdetés
Hirdetés

Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Fizetés vagy nyugdíj: választás elé állítják a különnyugdíjban részesülő közalkalmazottakat
Tipikusan sörhöz való harapnivalót vonnak vissza a forgalomból éppen május elseje előtt
Még sokat érhet a kínaiak ellen szerzett pont a romániai hokiválogatottnak
Megszűnt az autonómiatörekvések segítését szívügyének tartó Szili Katalin megbízatása
Legyőzte a nagyváradiakat a Voluntari, letaszította a feljutó helyről a Sepsit
Virág Ágota: Élmény legyen a fotózás, ne stresszforrás
Hirdetés

2026. május 01., péntek

Feltárnák a rendszerváltás utáni évek elzárt diplomáciai iratait

Közvitára bocsátották az 1990 januárja és 1992 december közötti diplomáciai dokumentumok titkosítását feloldó kormányhatározat-tervezetet – jelentette be a külügyminisztérium.

Hirdetés
2026. május 01., péntek

Újabb drágulással indult a május: 9 lej fölé nőtt a benzin ára

Újabb áremelésekkel indult a május, több töltőállomáson már 9 lej fölé emelkedett a benzin ára, miközben a gázolaj továbbra is 9,5–9,7 lej között mozog Romániában.

2026. május 01., péntek

Időseink emlékei „a munkásosztály ünnepnapjáról” – videó

Fegyelmezettséget követelő felvonulások, egyszerű, de tartalmas kirándulások, kivonulások a szabadba, muzsikaszó kíséretében, gyöngyvirágot szedve – ilyenek voltak a régmúlt idők majálisai Székelyföldön.

2026. május 01., péntek

Faggyal köszöntött be május Székelyföldön

Mínusz fokokat mértek május elseje hajnalán több székelyföldi településen, Csíkszeredában és Gyergyó térségében ismét erős lehűlés volt.

Hirdetés
2026. május 01., péntek

Májusban írják az országos felmérőket alsóbb osztályokban

A 2., 4. és 6. osztályosok országos felmérőit május 12. és 28. között szervezik meg az oktatási minisztérium által jóváhagyott ütemterv szerint.

2026. április 30., csütörtök

Május 1-jei minivakáció: elindult a nép a Prahova-völgye felé

Megnövekedett autós forgalomra hívják fel a figyelmet a rendőrök az 1-es országúton, különösen a hegyvidéki területek felé.

2026. április 30., csütörtök

A Tisza-kormány újabb két miniszterét jelentette be Magyar Péter

Pósfai Gábort, a Tisza Párt operatív vezetőjét a rendvédelmet és sportot felügyelő és irányító Belügyminisztérium vezetésére, Melléthei-Barna Mártont, a Tisza Párt jogi vezetőjét pedig az Igazságügyi Minisztérium irányítására kérte fel Magyar Péter.

Hirdetés
2026. április 30., csütörtök

Tipikusan sörhöz való harapnivalót vonnak vissza a forgalomból éppen május elseje előtt

Földimogyorót vont vissza a forgalomból a Metro Cash & Carry áruházlánc, mivel a termékeknél az aflatoxin szintje meghaladta a megengedett határértéket. A vásárlóknak azt tanácsolják, hogy ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza.

2026. április 30., csütörtök

Fizetés vagy nyugdíj: választás elé állítják a különnyugdíjban részesülő közalkalmazottakat

A különnyugdíjban részesülő közalkalmazottaknak 85 százalékkal csökken a különnyugdíjuk nem járulékalapú része, ha továbbra is dolgozni akarnak – jelentette be a csütörtöki sajtótájékoztatóján Dragoș Pîslaru ügyvivő munkaügyi miniszter.

2026. április 30., csütörtök

Szakértő: a belpolitikai kockázatok miatt gyengült a lej az euróhoz képest

A Romániai Pénzügyi-Banki Elemzők Egyesületének (AAFBR) elnöke, Flavius Jakubowicz szerint a lej euróval szembeni történelmi mélypontra gyengülését elsősorban a meglévő gazdasági egyensúlyzavarokat felerősítő belpolitikai kockázatok magyarázzák.

Hirdetés
