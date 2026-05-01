Abszurd helyzet: milliárdokért vásárolt vonatok rozsdásodnak a pályaudvaron – videóval

Radu Miruță ügyvivő közlekedési miniszter egyeztetésre hívta a lengyel PESA vasútijármű-gyártó vállalat képviselőit és hazai vasúti ágazat illetékeseit, miután kiderült, hogy 21 vadonatúj, korszerű vonatszerelvény vesztegel hónapok óta kihasználatlanul egy bukaresti pályaudvaron.
A tárcavezető pénteken a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy miközben az utasok „szakadt üléseken, koszos vécéjű, klíma nélküli vonatokon” kénytelenek utazni,
A miniszter közölte, hogy a helyszínre hívta a lengyel gyártó képviselőit, a projektmenedzsert és a beszerzési szerződés koordinátorát is.
Véleménye szerint a felek másfél éve elfogadott bürokratikus szabályok miatt nem tudnak dűlőre jutni, ezért nem állították forgalomba az új szerelvényeket.
Miruță hangsúlyozta: a megoldás az, hogy közös asztalhoz ültetik az érintetteket, és szigorúan alkalmazzák a jogszabályi előírásokat. A jövő szerdára összehívott minisztériumi egyeztetésre a gyártó mellett a hazai vasúti ágazat felelőseit is várják – írja az Agerpres.
A Vasúti Reform Hatóság (ARF) 2024. január 30-án írta alá a PESA-val a 62 regionális villamos motorvonat beszerzésére vonatkozó szerződést. Az állami költségvetésből és az Európai Unió Modernizációs Alapjából finanszírozott beruházás értéke meghaladja a 2,777 milliárd lejt. Az első lengyel gyártmányú regionális villamosvonat 2025. május 19-én érkezett meg Romániába.
Az ARF 2025. május 15-én azt is bejelentette, hogy további kilenc interregionális villamos motorvonatot vásárol a lengyel vállalattól a korábban leszerződött húsz szerelvény mellé. A 29 motorvonat és a hozzájuk kapcsolódó 15 éves karbantartási szolgáltatás összértéke meghaladja az 1,6 milliárd lejt. Az első szerelvény szállítási határideje 2025 szeptembere, míg az utolsóé 2027 vége.
