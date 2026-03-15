Elhagyottnak tűnő autókban rejtette el a csempészett cigarettát a háromszéki bűnbanda

Harminckét házkutatás során több mint hatvanezer szál cigarettát, készpénzt és egy légpisztolyt találtak

Harminckét házkutatás során több mint hatvanezer szál cigarettát, készpénzt és egy légpisztolyt találtak

Fotó: Hargita megyei rendőrség

Cigarettacsempészetre szakosodott háromszéki bűnszervezetet leplezett le a rendőrség. Az ügyben végzett harminckét házkutatás során jelentős mennyiségű cigarettát, készpénzt, sőt légfegyvert is találtak.

Farkas Orsolya

2026. március 15., 12:182026. március 15., 12:18

A nyomozók szerint a cigarettacsempészettel foglalkozó bűnszervezet 2025 júliusában alakult Kovászna megyében. A hierarchikus bűnözői csoport vezetője felelt a cigaretták beszerzéséért és felügyelte annak szétosztását, ám a tárolást, szállítást és értékesítést két másik bűntársa végezte. Ezenkívül több olyan személyt is azonosítottak, akik jelentős mennyiségű cigarettát vásároltak a csoporttól, majd továbbértékesítették.

Az összegyűjtött bizonyítékokból az is kiderült, hogy a bűnszervezet konspiratív módon, vagyis összehangoltan működött, ugyanis

a résztvevők a legtöbb esetben kerülték a kommunikációs eszközök használatát.

A találkozókról személyesen egyeztettek, a csempészáru átadására pedig rendszerint Sepsiszentgyörgy különböző pontjain került sor. A cigarettát a városban, látszólag elhagyott gépkocsikban tárolták.

A raktárként használt járműveket időről időre áthelyezték, hogy ne keltsenek feltűnést.

Március 13-án a rendőrök 32 házkutatást végeztek Hargita, Kovászna és Brassó megyében.

Az akció során

  • megközelítőleg 64 500 szál cigarettát,

  • 27 120 lejt és 6000 eurót,

  • egy légpisztolyt,

  • 15 szén-dioxid-palackot,

  • 65 gumilövedéket,

  • adattároló eszközöket és más bizonyítékokat foglaltak le.

A Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Igazgatóság (DIICOT) Hargita megyei ügyészei elrendelték a bűnszervezet két tagjának őrizetbe vételét. A Hargita Megyei Törvényszék döntése nyomán március 14-én az egyik gyanúsítottat harmincnapos előzetes letartóztatásba, a DIICOT ügyészei a másik illetőt bírósági felügyelet alá helyezték. A nagyszabású akcióban a Hargita megyeiek mellett Brassó megyei rendőrök, csendőrök is részt vettek.

Háromszék Bűnügy Rendőrség
2026. március 14., szombat

Erdővidéken is megőrizték 1848 szellemiségét

Tizenkilenc éve emlékeznek meg a szabadságharcról és Gábor Áronról, a hős ágyúöntőről a bodvaji kohónál. A forradalom kitörésének évfordulója előtti napon erdővidékiek és anyaországiak együtt ünnepelték a magyar szabadságot és függetlenséget.

2026. március 14., szombat

Kölyökkutyák várnak simogató kezekre a szépmezői kutyamenhelyen

A sepsiszentgyörgyi (szépmezői) kutyamenhely március 14-én ismét várja az állatbarátokat. Februárban a menhely fenntartóinak nagy örömére két tucat kutyát is sikerült örökbe adni, jelenleg sok kölyök várja gazdiját.

Királyok, császárok, államfők a céhes városban

Vasárnap dr. Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke lesz Kézdivásárhely díszvendége. Ő az eddigi legmagasabb rangú magyar közjogi méltóság, aki itt ünnepi beszédet tart, pedig előtte megannyi király, császár, fejedelem járt a céhes városban.

Négy éve gondos kezekben a háromszéki sport ékköve, a Sepsi Duna Aréna

Hatalmas munkával és elszántsággal tartják fenn a sepsiszentgyörgyi labdarúgócsapat arénájának színvonalát. Diószegi László klubelnök büszke a Sepsi OSK otthonára, és hisz benne, hogy a csapat újra kivívja a szurkolók elismerését.

2026. március 13., péntek

Sepsi Pilvax: kokárdakészítéssel hangolódnak az ünnepre

Kokárdakészítéssel és énekkel hangolódtak a nemzeti ünnepre csütörtökön a sepsiszentgyörgyi Tein kávézóban, de még pénteken is bárki betérhetett elkészíteni a saját kokárdáját.

A rendőrség által közölt fényképek jobb belátásra bírták egy bankautomatánál történt lopás elkövetőjét

Bankautomatánál felejtett pénzt emelt el egy sepsiszentgyörgyi nő, de amikor a rendőrség közzétette a fényképét, két órán belül jelentkezett az őrsön.

Megmenekült a burkolt államosítástól a sepsiszentgyörgyi Szemerja-Görgő Közbirtokosság

A kirívóan magas adóterhek miatt a csőd szélére került szemerjai közbirtokosságot egy rendhagyó megoldás mentette meg: magánszemélyek adományaiból fedezték a többletadót, így a tagság jövedelme idén érintetlen maradt.

2026. március 13., péntek

Nagy kockázatot jelentenek az elharapózó avar- és tarlótüzek

Március 6. és 12. között harminc hektáron pusztított a tűz Kovászna megye több településén. A tűzoltóság figyelmeztet: a száraz növényzet felgyújtása nemcsak törvénytelen, hanem életveszélyes is, a bírságok pedig a több tízezer lejt is elérhetik.

Egyszeri támogatással könnyítenek a fogyatékkal élők adóterhein Sepsiszentgyörgyön

Sepsiszentgyörgy helyi tanácsa rendkívüli ülésén jóváhagyta egy legfeljebb 1000 lej értékű támogatás nyújtását a súlyos vagy fokozott fogyatékossággal élő és az elsőfokú rokkantsági besorolású személyek, valamint személyi gondozóik számára a 2026-os évre.

Mindössze négy napig működött a sugásfürdői síközpont nagy pályája ebben a szezonban

Az idei szezonban mintegy ötvenezer látogatója volt a sugásfürdői síközpontnak. A Sepsiszentgyörgyhöz közeli üdülőtelep kisebb sípályája több mint két hónapon át működött, a nagyobbat csak négy napig tudták üzemeltetni.

