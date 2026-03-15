Elhagyottnak tűnő autókban rejtette el a csempészett cigarettát a háromszéki bűnbanda

Harminckét házkutatás során több mint hatvanezer szál cigarettát, készpénzt és egy légpisztolyt találtak
Fotó: Hargita megyei rendőrség
Cigarettacsempészetre szakosodott háromszéki bűnszervezetet leplezett le a rendőrség. Az ügyben végzett harminckét házkutatás során jelentős mennyiségű cigarettát, készpénzt, sőt légfegyvert is találtak.
A nyomozók szerint a cigarettacsempészettel foglalkozó bűnszervezet 2025 júliusában alakult Kovászna megyében. A hierarchikus bűnözői csoport vezetője felelt a cigaretták beszerzéséért és felügyelte annak szétosztását, ám a tárolást, szállítást és értékesítést két másik bűntársa végezte. Ezenkívül több olyan személyt is azonosítottak, akik jelentős mennyiségű cigarettát vásároltak a csoporttól, majd továbbértékesítették.
Az összegyűjtött bizonyítékokból az is kiderült, hogy a bűnszervezet konspiratív módon, vagyis összehangoltan működött, ugyanis
A találkozókról személyesen egyeztettek, a csempészáru átadására pedig rendszerint Sepsiszentgyörgy különböző pontjain került sor. A cigarettát a városban, látszólag elhagyott gépkocsikban tárolták.
Március 13-án a rendőrök 32 házkutatást végeztek Hargita, Kovászna és Brassó megyében.
Fotó: Hargita megyei rendőrség
Az akció során
megközelítőleg 64 500 szál cigarettát,
27 120 lejt és 6000 eurót,
egy légpisztolyt,
15 szén-dioxid-palackot,
65 gumilövedéket,
adattároló eszközöket és más bizonyítékokat foglaltak le.
A Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Igazgatóság (DIICOT) Hargita megyei ügyészei elrendelték a bűnszervezet két tagjának őrizetbe vételét. A Hargita Megyei Törvényszék döntése nyomán március 14-én az egyik gyanúsítottat harmincnapos előzetes letartóztatásba, a DIICOT ügyészei a másik illetőt bírósági felügyelet alá helyezték. A nagyszabású akcióban a Hargita megyeiek mellett Brassó megyei rendőrök, csendőrök is részt vettek.
