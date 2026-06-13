Hirdetés

Végzett az első sportszakos és képzőművész évfolyam a sepsiszentgyörgyi Sapientián Ballagási ünnepséget tartottak a Sapientia EMTE Sepsiszentgyörgyi Karán, szombaton. Az alkalom különlegessége, hogy idén végzett az első sport- és edzőszakos évfolyam, és a Pécsi Tudományegyetem (PTE) művészképzésének hallgatói is. Bodor Tünde 2026. június 13., 17:152026. június 13., 17:15

Fotó: Bodor Tünde

Ballagási ünnepséget tartottak a Sapientia EMTE Sepsiszentgyörgyi Karán, szombaton. Az alkalom különlegessége, hogy idén végzett az első sport- és edzőszakos évfolyam, és a Pécsi Tudományegyetem (PTE) művészképzésének hallgatói is.

Bodor Tünde 2026. június 13., 17:152026. június 13., 17:15

Idén a Sapientián 36 diák kapta kézhez diplomáját, és ahogy az egyik oktató búcsúztató beszédében megjegyezte, a négy féle képzés hallgatói akár egy működő társadalmat is létrehozhatnának egy lakatlan szigeten.

Agrármérnöki szakon heten, erdőmérnökin kilencen, sport- és edzőszakon húszan, a képzőművészetin négyen fejezték be tanulmányaikat.

Előbbiek három éves főiskolai, utóbbiak, a művészek viszont osztatlan ötéves képzésben részesültek, amibe belefoglaltatott a mesterképzés is. Hirdetés

Fotó: Bodor Tünde

Az egyetem udvarán tartott ünnepségen a Sapientia és a PTE oktatói, a végzősök és családjaik jelenlétében zajlott az ünnepség. Elsőként Kató Béla, a Sapientia Alapítvány elnöke lépett a mikrofonhoz, aki azt hangsúlyozta, Isten már nem hősi halált, hanem hősi helytállást vár el a hallgatóktól.

Bátran és reménységgel kell élni,

mondta a lelkész, aki szerint a fiatalok között kezd eluralkodni az életfélelem, ezen úrrá lenni pedig csak a transzcendensre támaszkodva lehet.

Fotó: Bodor Tünde

A kuratóriumi elnök rámutatott, 25 éves fennállása alatt már hat kormányt megért az egyetem: „a munkát elvégeztük, és visszuk tovább, amire vállalkoztunk”, mondta.

Sztranyiczki Szilárd, aki megfogalmazta a korábban idézett gondolatot, mely szerint a végzősök társasága működő társadalmat is létrehozhatna, frappánsan búcsúztatta a hallgatókat: „a Sapientiától el lehet ballagni, de a Sapientia nem ballag el belőletek”. Bibliai idézetre alapozta beszédét Antal Árpád polgármester, aki szerint

a ballagók jelentik Háromszék, Erdély sóját, világosságát, fényét.

Gáj Nándor, a megyei önkormányzat alelnöke arra intette a végzősöket, másoknak is teremtsenek értéket. Náhlik András, a sepsiszentgyörgyi kar dékánja szerint a felelősségérzetnek, a hűségnek és a becsületnek kell helyes irányba terelnie a fiatalokat.

Fotó: Bodor Tünde

Lengyel Péter, a Pécsi Tudományegyetem művészeti karának dékánja áttekintette a romániai felsőfokú művészeti oktatás történetét, amelyben kiemelkedő helyet foglal el a sepsiszentgyörgyi képzés, amely magyar diplomát ad a festészet és szobrászat szakos hallgatóknak.

Önálló, erdélyi magyar identitású felsőfokú intézet alapítása a távlati cél

– fogalmazta meg. Ezután az oktatók átadták az okleveleket a végzősöknek, egyenként méltatván azok évfolyamon, egyetemen, közösségen belüli érdemeit.

Fotó: Bodor Tünde

Fotó: Bodor Tünde