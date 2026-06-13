Végzett az első sportszakos és képzőművész évfolyam a sepsiszentgyörgyi Sapientián

Ballagási ünnepséget tartottak a Sapientia EMTE Sepsiszentgyörgyi Karán, szombaton. Az alkalom különlegessége, hogy idén végzett az első sport- és edzőszakos évfolyam, és a Pécsi Tudományegyetem (PTE) művészképzésének hallgatói is.
Fotó: Bodor Tünde
Ballagási ünnepséget tartottak a Sapientia EMTE Sepsiszentgyörgyi Karán, szombaton. Az alkalom különlegessége, hogy idén végzett az első sport- és edzőszakos évfolyam, és a Pécsi Tudományegyetem (PTE) művészképzésének hallgatói is.
Idén a Sapientián 36 diák kapta kézhez diplomáját, és ahogy az egyik oktató búcsúztató beszédében megjegyezte, a négy féle képzés hallgatói akár egy működő társadalmat is létrehozhatnának egy lakatlan szigeten.
Előbbiek három éves főiskolai, utóbbiak, a művészek viszont osztatlan ötéves képzésben részesültek, amibe belefoglaltatott a mesterképzés is.
Fotó: Bodor Tünde
Az egyetem udvarán tartott ünnepségen a Sapientia és a PTE oktatói, a végzősök és családjaik jelenlétében zajlott az ünnepség. Elsőként Kató Béla, a Sapientia Alapítvány elnöke lépett a mikrofonhoz, aki azt hangsúlyozta, Isten már nem hősi halált, hanem hősi helytállást vár el a hallgatóktól.
mondta a lelkész, aki szerint a fiatalok között kezd eluralkodni az életfélelem, ezen úrrá lenni pedig csak a transzcendensre támaszkodva lehet.
Fotó: Bodor Tünde
A kuratóriumi elnök rámutatott, 25 éves fennállása alatt már hat kormányt megért az egyetem: „a munkát elvégeztük, és visszuk tovább, amire vállalkoztunk”, mondta.
Sztranyiczki Szilárd, aki megfogalmazta a korábban idézett gondolatot, mely szerint a végzősök társasága működő társadalmat is létrehozhatna, frappánsan búcsúztatta a hallgatókat: „a Sapientiától el lehet ballagni, de a Sapientia nem ballag el belőletek”.
Bibliai idézetre alapozta beszédét Antal Árpád polgármester, aki szerint
Gáj Nándor, a megyei önkormányzat alelnöke arra intette a végzősöket, másoknak is teremtsenek értéket. Náhlik András, a sepsiszentgyörgyi kar dékánja szerint a felelősségérzetnek, a hűségnek és a becsületnek kell helyes irányba terelnie a fiatalokat.
Fotó: Bodor Tünde
Lengyel Péter, a Pécsi Tudományegyetem művészeti karának dékánja áttekintette a romániai felsőfokú művészeti oktatás történetét, amelyben kiemelkedő helyet foglal el a sepsiszentgyörgyi képzés, amely magyar diplomát ad a festészet és szobrászat szakos hallgatóknak.
– fogalmazta meg. Ezután az oktatók átadták az okleveleket a végzősöknek, egyenként méltatván azok évfolyamon, egyetemen, közösségen belüli érdemeit.
Fotó: Bodor Tünde
Fotó: Bodor Tünde
Fotó: Bodor Tünde
Szombat délelőtt a helyi Borsika kisebb, illetve nagyobb táncosai léptek fel elsőként a Perkő nyergében felállított szabadtéri színpadon. Őket több mint negyven csoport követi a XX. Perkő – Gyermek- és Ifjúsági Néptáncegyüttesek Találkozóján.
Négy férfinél tartottak házkutatást a Kovászna megyei rendőrök Maros és Beszterce-Naszód megyében: az illetőket azzal gyanúsítják, hogy ellopták egy 84 éves sepsiszentgyörgyi nő 14 ezer eurós megtakarítását.
Eltűnt férfi miatt riasztották a hatóságokat, de már csak a holttestét találták meg az erdőben.
Elkezdődött a sepsiszentgyörgyi köztemetőben a gondozatlan sírhelyek jogi státuszának felülvizsgálata. A gondnokság felszólítást helyezett el azokon a sírokon, amelyek után nem fizették be a fenntartási díjat, illetve amelyeket elhanyagoltak.
Hat helyszínen tartottak házkutatást a rendőrök Kovászna megyében egy használt autók kereskedelméhez kapcsolódó adócsalási ügyben.
Jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani Sepsiszentgyörgyön június 12–13-án a Mozgás Éjszakája és a SepsiRun Futófesztivál idején. A lezárások több belvárosi utcát és lakóövezeti szakaszt is érintenek.
A magyar feltalálókra, számos Nobel-díjas tudósunkra és találmányaikra hívja fel a figyelmet a Dohánygyárban 5. alkalommal megszervezett Magyar Feltalálók Napja. De a mai fiatalok sem maradhatnak ki a programból, hiszen ők lesznek a holnap tudósai.
Új nézőpontokat nyit és gondolkodásra sarkall Sepsiszentgyörgy egyik legfiatalosabb rendezvénye. A MindFormers jó lehetőség az iskolák számára, hogy a jövő tanévre tervezett alternatív heteket izgalmas, interaktív programokkal töltsék ki.
Első alkalommal nyílik lehetőség arra, hogy a sepsiszentgyörgyi művészképzés végzős hallgatói a nagyközönség előtt is bemutatkozzanak. A Diploma című kiállítás a város első egyetemi szintű képzőművészeti képzésének eredményeibe enged betekintést.
Megalakította a Polgári Kört az EMSZ-en belül a székelyföldi tagság egy része, amely régóta konfliktusos viszonyban van az országos vezetéssel. A kezdeményezők szerint az új platform célja a nemzeti oldal megújítása és a közösségi érdekek képviselete.
szóljon hozzá!