Román-ukrán stratégiai partnerségi megállapodást írt alá Nicușor Dan és Volodimir Zelenszkij

Fotó: Alex Micsik/Agerpres
Nicușor Dan államfő és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön aláírták a két állam közötti stratégiai partnerségről szóló közös nyilatkozatot a Cotroceni-palotában. Emellett egy energiaügy együttműködési keretmegállapodást és egy szándéknyilatkozatot a haditechnikai eszközök közös gyártásáról.
2026. március 12., 17:052026. március 12., 17:05
2026. március 12., 17:452026. március 12., 17:45
A Románia és Ukrajna közötti stratégiai partnerségi nyilatkozat aláírása a két ország közös erejébe vetett bizalom jele – jelentette ki Nicușor Dan csütörtökön a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel közös sajtótájékoztatóján.
A román államfő megköszönte ukrán hivatali kollégája látogatását, és köszönetet mondott neki és az ukrán népnek „az Európáért és ezzel együtt Romániáért is” vívott küzdelmükért.
Nicușor Dan a kétoldalú kapcsolatok fontos pillanatának nevezte a stratégiai partnerségi nyilatkozat aláírását.
– idézi a román elnököt az Agerpres.
A román elnök elmondta, hogy a tárgyalásokon szó esett az ukrajnai háborúról és Ukrajna további támogatásáról, valamint a katonai együttműködésről is. A felek többek között
Nicușor Dan hozzátette, hogy megerősítette Románia diplomáciai támogatását Ukrajna számára minden olyan nemzetközi fórumon, ahol Bukarestnek lehetősége van erre, így az Európai Unióban és a NATO-ban.
Beszámolója szerint a két ország közötti összeköttetések fejlesztéséről és közös energetikai projektekről is tárgyalt Volodimir Zelenszkijjel. Elmondta az ukrán elnöknek, hogy
A román elnök az ukrajnai román kisebbség helyzetéről is egyeztetett Volodimir Zelenszkijjel. Tájékoztatása szerint garanciákat kapott a román nyelvű iskolák zavartalan működésére, illetve arra, hogy a román közösség jogait a nemzetközi kisebbségvédelmi normáknak megfelelően biztosítják.
Nicușor Dan államfő csütörtökön fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt.
Nicușor Dan egyúttal meghívta ukrán kollégáját a Bukaresti Kilencek (B9) májusban Bukarestben tartandó találkozójára. Kijelentette: a most aláírt dokumentumok új, bizalmon és együttműködésen alapuló fejezetet nyitnak a két ország kapcsolatában.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtöki bukaresti látogatásán kijelentette, hogy Románia és Ukrajna jelentős energetikai együttműködési lehetőségekkel rendelkezik.
A Nicușor Dan román államfővel közösen tartott sajtótájékoztatón közös energetikai beruházásokat sürgetett. „Ez számunkra és egész Európa számára fontos” – jelentette ki Zelenszkij.
Az ukrán elnök arról is beszámolt, hogy Bukarest és Kijev új határátkelők megnyitásán dolgozik.
Zelenszkij kitért arra, hogy a Bukarestben aláírt dokumentumok a védelmi együttműködés bővítését és a védelmi képességek fejlesztését célozzák. Közölte, hogy
A sajtótájékoztatón az ukrán elnök megköszönte Romániának azt az „elvszerű” álláspontot, amelyet a négy éve tartó orosz-ukrán háború során tanúsított, és hangsúlyozta: Oroszország destabilizálni próbálja Európát, miközben rakétákkal támadja Ukrajnát.
Öt székelyföldi helyszínen mutatják be Demeter Szilárd Hazaszótár című könyvét március 14-20. között.
Idén is elindul a Székely Gyors és a Csíksomlyó Expressz a csíksomlyói pünkösdi búcsúba a Kárpáteurópa Utazási Iroda és a MÁV Személyszállítási Zrt. szervezésében – közölték a szervezők csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón.
A pénzügyminisztérium azt javasolja, hogy a kormány 2026 végéig hosszabbítsa meg a gázolaj árának kompenzálását a közúti fuvarozók számára. A tervezet szerint 2026. április 1. és december 31. között literenként 85 banis támogatást kapnának a fuvarozók.
Stabilitási prémium a fiataloknak, támogatás a munkáltatóknak és több online szolgáltatás – több ponton is változott a munkanélküli-biztosítási rendszer.
Nicușor Dan államfő csütörtökön fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt.
Lehűlés és csapadék érkezik március második felére, felváltva az eddigi igazán száraz és szokatlanul meleg időszakot – jelzik előre a meteorológusok.
Egyes töltőállomásoknál 9 banival drágult csütörtökön a standard benzin, elérve a 8 lej 40 banis literenkénti árat. De ezúttal nem önmagában a drágulás a meglepő, azt ugyanis megszokhattuk már.
A Székelyföldről utazók által leggyakrabban használt repülőterek egy részén már enyhítették a kézipoggyászban szállítható folyadékokra vonatkozó szabályokat: bizonyos feltételek mellett akár kétliteres kiszerelésben is vihető folyadék a fedélzetre.
Más megyékhez képest ugyan hátrányból indulnak a Hargita megyei gazdák a zöldségtermesztést támogató de minimis programban, de számukra is tartogat lehetőségeket ez a csomag. Az érdekeltek még egy hónapig igényelhetnek támogatást az idei programban.
Belép a román piacra a malajziai kiskereskedelmi vállalat, a Mr. DIY – írja az MTI a Profit.ro nyomán, amely vállalat közleményéből értesült.
1 hozzászólás