Román-ukrán stratégiai partnerségi megállapodást írt alá Nicușor Dan és Volodimir Zelenszkij

• Fotó: Alex Micsik/Agerpres

Fotó: Alex Micsik/Agerpres

Nicușor Dan államfő és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön aláírták a két állam közötti stratégiai partnerségről szóló közös nyilatkozatot a Cotroceni-palotában. Emellett egy energiaügy együttműködési keretmegállapodást és egy szándéknyilatkozatot a haditechnikai eszközök közös gyártásáról.

Székelyhon

2026. március 12., 17:052026. március 12., 17:05

2026. március 12., 17:452026. március 12., 17:45

A Románia és Ukrajna közötti stratégiai partnerségi nyilatkozat aláírása a két ország közös erejébe vetett bizalom jele – jelentette ki Nicușor Dan csütörtökön a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel közös sajtótájékoztatóján.

A román államfő megköszönte ukrán hivatali kollégája látogatását, és köszönetet mondott neki és az ukrán népnek „az Európáért és ezzel együtt Romániáért is” vívott küzdelmükért.

Nicușor Dan a kétoldalú kapcsolatok fontos pillanatának nevezte a stratégiai partnerségi nyilatkozat aláírását.

Nem kell rejtegetni: volt némi bizalmatlanság az országaink között, de ez 2022-ben, a háború kirobbanásakor megszűnt”

– idézi a román elnököt az Agerpres.

A román elnök elmondta, hogy a tárgyalásokon szó esett az ukrajnai háborúról és Ukrajna további támogatásáról, valamint a katonai együttműködésről is. A felek többek között

megállapodtak drónok közös romániai gyártásában is.

Nicușor Dan hozzátette, hogy megerősítette Románia diplomáciai támogatását Ukrajna számára minden olyan nemzetközi fórumon, ahol Bukarestnek lehetősége van erre, így az Európai Unióban és a NATO-ban.

Beszámolója szerint a két ország közötti összeköttetések fejlesztéséről és közös energetikai projektekről is tárgyalt Volodimir Zelenszkijjel. Elmondta az ukrán elnöknek, hogy

Románia továbbra is támogatja Ukrajna európai uniós integrációját.

A román elnök az ukrajnai román kisebbség helyzetéről is egyeztetett Volodimir Zelenszkijjel. Tájékoztatása szerint garanciákat kapott a román nyelvű iskolák zavartalan működésére, illetve arra, hogy a román közösség jogait a nemzetközi kisebbségvédelmi normáknak megfelelően biztosítják.

Bukarestbe érkezett Volodimir Zelenszkij, elsőként az államfő fogadta – videóval
Bukarestbe érkezett Volodimir Zelenszkij, elsőként az államfő fogadta – videóval

Nicușor Dan államfő csütörtökön fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt.

Nicușor Dan egyúttal meghívta ukrán kollégáját a Bukaresti Kilencek (B9) májusban Bukarestben tartandó találkozójára. Kijelentette: a most aláírt dokumentumok új, bizalmon és együttműködésen alapuló fejezetet nyitnak a két ország kapcsolatában.

Zelenszkij: Románia és Ukrajna jelentős energetikai együttműködési lehetőségekkel rendelkezik

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtöki bukaresti látogatásán kijelentette, hogy Románia és Ukrajna jelentős energetikai együttműködési lehetőségekkel rendelkezik.

A Nicușor Dan román államfővel közösen tartott sajtótájékoztatón közös energetikai beruházásokat sürgetett. „Ez számunkra és egész Európa számára fontos” – jelentette ki Zelenszkij.

Az ukrán elnök arról is beszámolt, hogy Bukarest és Kijev új határátkelők megnyitásán dolgozik.

Zelenszkij kitért arra, hogy a Bukarestben aláírt dokumentumok a védelmi együttműködés bővítését és a védelmi képességek fejlesztését célozzák. Közölte, hogy

Ukrajna és Románia szorosabbra fűzné együttműködését az Oroszország felől érkező fenyegetésekkel szemben.

A sajtótájékoztatón az ukrán elnök megköszönte Romániának azt az „elvszerű” álláspontot, amelyet a négy éve tartó orosz-ukrán háború során tanúsított, és hangsúlyozta: Oroszország destabilizálni próbálja Európát, miközben rakétákkal támadja Ukrajnát.

