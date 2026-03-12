Hazaszótár – Száz jegyzet Istenről, hazáról, családról

Fotó: Forrás: Demeter Szilárd
Öt székelyföldi helyszínen mutatják be Demeter Szilárd Hazaszótár című könyvét március 14-20. között.
A Hazaszótár annak a szótára, amit nem lehet kikeresni sehol máshol: mit jelent a haza, ha a traktorról nézed, mit jelent az anyanyelv, ha elveszítheted, mit jelent a teremtés rendje, ha épp rombolják.
A könyvbemutatók időpontjai és helyszínei:
Március 14., 17 óra – Szentegyháza, Gábor Áron Művelődési Ház
Március 16., 18 óra – Csíkszereda, Csíki Székely Múzeum
Március 17., 17 óra – Székelyudvarhely, Városi Könyvtár
Március 18., 18 óra – Sepsiszentgyörgy, Orfeum
Március 20., 18 óra – Gyergyószentmiklós, Pro Art Galéria
