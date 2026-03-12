Rovatok
Hazaszótár – Száz jegyzet Istenről, hazáról, családról

Fotó: Forrás: Demeter Szilárd

Öt székelyföldi helyszínen mutatják be Demeter Szilárd Hazaszótár című könyvét március 14-20. között.

Székelyhon

2026. március 12., 17:542026. március 12., 17:54

2026. március 12., 17:572026. március 12., 17:57

A Hazaszótár annak a szótára, amit nem lehet kikeresni sehol máshol: mit jelent a haza, ha a traktorról nézed, mit jelent az anyanyelv, ha elveszítheted, mit jelent a teremtés rendje, ha épp rombolják.

A könyvbemutatók időpontjai és helyszínei:

Március 14., 17 óra – Szentegyháza, Gábor Áron Művelődési Ház
Március 16., 18 óra – Csíkszereda, Csíki Székely Múzeum
Március 17., 17 óra – Székelyudvarhely, Városi Könyvtár
Március 18., 18 óra – Sepsiszentgyörgy, Orfeum
Március 20., 18 óra – Gyergyószentmiklós, Pro Art Galéria

2026. március 12., csütörtök

Román-ukrán stratégiai partnerségi megállapodást írt alá Nicușor Dan és Volodimir Zelenszkij

Nicușor Dan államfő és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön aláírták a két állam közötti stratégiai partnerségről szóló közös nyilatkozatot a Cotroceni-palotában.

2026. március 12., csütörtök

2026. március 12., csütörtök

Idén is érkezik a Székely Gyors és a Csíksomlyó Expressz a csíksomlyói pünkösdi búcsúba

Idén is elindul a Székely Gyors és a Csíksomlyó Expressz a csíksomlyói pünkösdi búcsúba a Kárpáteurópa Utazási Iroda és a MÁV Személyszállítási Zrt. szervezésében – közölték a szervezők csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón.

2026. március 12., csütörtök

2026. március 12., csütörtök

Meghosszabbítanák a fuvarozók gázolajár-támogatását

A pénzügyminisztérium azt javasolja, hogy a kormány 2026 végéig hosszabbítsa meg a gázolaj árának kompenzálását a közúti fuvarozók számára. A tervezet szerint 2026. április 1. és december 31. között literenként 85 banis támogatást kapnának a fuvarozók.

2026. március 12., csütörtök

2026. március 12., csütörtök

Új támogatások a munkakeresőknek: havi 1250 lejes prémium is járhat egyes fiataloknak

Stabilitási prémium a fiataloknak, támogatás a munkáltatóknak és több online szolgáltatás – több ponton is változott a munkanélküli-biztosítási rendszer.

2026. március 12., csütörtök

2026. március 12., csütörtök

Bukarestbe érkezett Volodimir Zelenszkij, elsőként az államfő fogadta – videóval

Nicușor Dan államfő csütörtökön fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt.

2026. március 12., csütörtök

2026. március 12., csütörtök

Éles fordulat várható az időjárásban március második felében

Lehűlés és csapadék érkezik március második felére, felváltva az eddigi igazán száraz és szokatlanul meleg időszakot – jelzik előre a meteorológusok.

2026. március 12., csütörtök

2026. március 12., csütörtök

Szokatlan helyzet állt elő a székelyföldi benzinkutaknál csütörtök reggel

Egyes töltőállomásoknál 9 banival drágult csütörtökön a standard benzin, elérve a 8 lej 40 banis literenkénti árat. De ezúttal nem önmagában a drágulás a meglepő, azt ugyanis megszokhattuk már.

2026. március 12., csütörtök

2026. március 12., csütörtök

Székelyföldiek körében is népszerű repülőtereken enyhült a folyadékkorlátozás

A Székelyföldről utazók által leggyakrabban használt repülőterek egy részén már enyhítették a kézipoggyászban szállítható folyadékokra vonatkozó szabályokat: bizonyos feltételek mellett akár kétliteres kiszerelésben is vihető folyadék a fedélzetre.

2026. március 12., csütörtök

2026. március 12., csütörtök

Még Hargita megyében is kifizetődő a szezonon kívüli fóliasátras zöldségtermesztés

Más megyékhez képest ugyan hátrányból indulnak a Hargita megyei gazdák a zöldségtermesztést támogató de minimis programban, de számukra is tartogat lehetőségeket ez a csomag. Az érdekeltek még egy hónapig igényelhetnek támogatást az idei programban.

2026. március 12., csütörtök

2026. március 12., csütörtök

A világ másik feléről lép be a román piacra a kiskereskedelmi vállalat

Belép a román piacra a malajziai kiskereskedelmi vállalat, a Mr. DIY – írja az MTI a Profit.ro nyomán, amely vállalat közleményéből értesült.

2026. március 12., csütörtök

