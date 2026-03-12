Hazaszótár – Száz jegyzet Istenről, hazáról, családról

A Hazaszótár annak a szótára, amit nem lehet kikeresni sehol máshol: mit jelent a haza, ha a traktorról nézed, mit jelent az anyanyelv, ha elveszítheted, mit jelent a teremtés rendje, ha épp rombolják.

A könyvbemutatók időpontjai és helyszínei:

Március 14., 17 óra – Szentegyháza, Gábor Áron Művelődési Ház

Március 16., 18 óra – Csíkszereda, Csíki Székely Múzeum

Március 17., 17 óra – Székelyudvarhely, Városi Könyvtár

Március 18., 18 óra – Sepsiszentgyörgy, Orfeum

Március 20., 18 óra – Gyergyószentmiklós, Pro Art Galéria