Meghosszabbítanák a fuvarozók gázolajár-támogatását

A pénzügyminisztérium azt javasolja, hogy a kormány 2026 végéig hosszabbítsa meg a gázolaj árának kompenzálását a közúti fuvarozók számára. A határozattervezet szerint 2026. április 1. és december 31. között literenként 85 banis támogatást kapnának a fuvarozók.
A pénzügyminisztérium csütörtöki közleménye szerint támogatási program keretösszege 652 millió lej, amelyből mintegy 6200 vállalat részesülhet. A támogatást a pénzügyminisztérium költségvetéséből finanszíroznák.
A határozattervezet indoklása szerint az intézkedés célja, hogy mérsékelje a gázolaj árának ingadozásából fakadó költségnövekedést, és megőrizze a román fuvarozók versenyképességét az európai piacon.
Idén is elindul a Székely Gyors és a Csíksomlyó Expressz a csíksomlyói pünkösdi búcsúba a Kárpáteurópa Utazási Iroda és a MÁV Személyszállítási Zrt. szervezésében – közölték a szervezők csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón.
Stabilitási prémium a fiataloknak, támogatás a munkáltatóknak és több online szolgáltatás – több ponton is változott a munkanélküli-biztosítási rendszer.
Nicușor Dan államfő csütörtökön fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt.
Lehűlés és csapadék érkezik március második felére, felváltva az eddigi igazán száraz és szokatlanul meleg időszakot – jelzik előre a meteorológusok.
Egyes töltőállomásoknál 9 banival drágult csütörtökön a standard benzin, elérve a 8 lej 40 banis literenkénti árat. De ezúttal nem önmagában a drágulás a meglepő, azt ugyanis megszokhattuk már.
A Székelyföldről utazók által leggyakrabban használt repülőterek egy részén már enyhítették a kézipoggyászban szállítható folyadékokra vonatkozó szabályokat: bizonyos feltételek mellett akár kétliteres kiszerelésben is vihető folyadék a fedélzetre.
Más megyékhez képest ugyan hátrányból indulnak a Hargita megyei gazdák a zöldségtermesztést támogató de minimis programban, de számukra is tartogat lehetőségeket ez a csomag. Az érdekeltek még egy hónapig igényelhetnek támogatást az idei programban.
Belép a román piacra a malajziai kiskereskedelmi vállalat, a Mr. DIY – írja az MTI a Profit.ro nyomán, amely vállalat közleményéből értesült.
Korszerű vonatok, a mostaninál jóval sűrűbben közlekedő szerelvények – a romániai vasúti személyszállítás megújítása nemsokára eléri Székelyföldet is, megváltozott körülményeket, minőséget biztosítva az utazóknak.
Ilie Bolojan miniszterelnök szerint az ország érdekét szolgálja és Bukarest megbízható szövetségesi szerepét bizonyítja az a javaslat, hogy az Egyesült Államok ideiglenesen katonai erőket telepíthessen Romániába.
