Meghosszabbítanák a fuvarozók gázolajár-támogatását

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

A pénzügyminisztérium azt javasolja, hogy a kormány 2026 végéig hosszabbítsa meg a gázolaj árának kompenzálását a közúti fuvarozók számára. A határozattervezet szerint 2026. április 1. és december 31. között literenként 85 banis támogatást kapnának a fuvarozók.

Székelyhon

2026. március 12., 15:54

A pénzügyminisztérium csütörtöki közleménye szerint támogatási program keretösszege 652 millió lej, amelyből mintegy 6200 vállalat részesülhet. A támogatást a pénzügyminisztérium költségvetéséből finanszíroznák.

A határozattervezet indoklása szerint az intézkedés célja, hogy mérsékelje a gázolaj árának ingadozásából fakadó költségnövekedést, és megőrizze a román fuvarozók versenyképességét az európai piacon.

Belföld Gazdaság
A rovat további cikkei

2026. március 12., csütörtök

Idén is érkezik a Székely Gyors és a Csíksomlyó Expressz a csíksomlyói pünkösdi búcsúba

Idén is elindul a Székely Gyors és a Csíksomlyó Expressz a csíksomlyói pünkösdi búcsúba a Kárpáteurópa Utazási Iroda és a MÁV Személyszállítási Zrt. szervezésében – közölték a szervezők csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón.

Idén is érkezik a Székely Gyors és a Csíksomlyó Expressz a csíksomlyói pünkösdi búcsúba
Idén is érkezik a Székely Gyors és a Csíksomlyó Expressz a csíksomlyói pünkösdi búcsúba
2026. március 12., csütörtök

Idén is érkezik a Székely Gyors és a Csíksomlyó Expressz a csíksomlyói pünkösdi búcsúba
2026. március 12., csütörtök

Új támogatások a munkakeresőknek: havi 1250 lejes prémium is járhat egyes fiataloknak

Stabilitási prémium a fiataloknak, támogatás a munkáltatóknak és több online szolgáltatás – több ponton is változott a munkanélküli-biztosítási rendszer.

Új támogatások a munkakeresőknek: havi 1250 lejes prémium is járhat egyes fiataloknak
Új támogatások a munkakeresőknek: havi 1250 lejes prémium is járhat egyes fiataloknak
2026. március 12., csütörtök

Új támogatások a munkakeresőknek: havi 1250 lejes prémium is járhat egyes fiataloknak
2026. március 12., csütörtök

Bukarestbe érkezett Volodimir Zelenszkij, elsőként az államfő fogadta – videóval

Nicușor Dan államfő csütörtökön fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt.

Bukarestbe érkezett Volodimir Zelenszkij, elsőként az államfő fogadta – videóval
Bukarestbe érkezett Volodimir Zelenszkij, elsőként az államfő fogadta – videóval
2026. március 12., csütörtök

Bukarestbe érkezett Volodimir Zelenszkij, elsőként az államfő fogadta – videóval
2026. március 12., csütörtök

Éles fordulat várható az időjárásban március második felében

Lehűlés és csapadék érkezik március második felére, felváltva az eddigi igazán száraz és szokatlanul meleg időszakot – jelzik előre a meteorológusok.

Éles fordulat várható az időjárásban március második felében
Éles fordulat várható az időjárásban március második felében
2026. március 12., csütörtök

Éles fordulat várható az időjárásban március második felében
2026. március 12., csütörtök

Szokatlan helyzet állt elő a székelyföldi benzinkutaknál csütörtök reggel

Egyes töltőállomásoknál 9 banival drágult csütörtökön a standard benzin, elérve a 8 lej 40 banis literenkénti árat. De ezúttal nem önmagában a drágulás a meglepő, azt ugyanis megszokhattuk már.

Szokatlan helyzet állt elő a székelyföldi benzinkutaknál csütörtök reggel
Szokatlan helyzet állt elő a székelyföldi benzinkutaknál csütörtök reggel
2026. március 12., csütörtök

Szokatlan helyzet állt elő a székelyföldi benzinkutaknál csütörtök reggel
2026. március 12., csütörtök

Székelyföldiek körében is népszerű repülőtereken enyhült a folyadékkorlátozás

A Székelyföldről utazók által leggyakrabban használt repülőterek egy részén már enyhítették a kézipoggyászban szállítható folyadékokra vonatkozó szabályokat: bizonyos feltételek mellett akár kétliteres kiszerelésben is vihető folyadék a fedélzetre.

Székelyföldiek körében is népszerű repülőtereken enyhült a folyadékkorlátozás
Székelyföldiek körében is népszerű repülőtereken enyhült a folyadékkorlátozás
2026. március 12., csütörtök

Székelyföldiek körében is népszerű repülőtereken enyhült a folyadékkorlátozás
2026. március 12., csütörtök

Még Hargita megyében is kifizetődő a szezonon kívüli fóliasátras zöldségtermesztés

Más megyékhez képest ugyan hátrányból indulnak a Hargita megyei gazdák a zöldségtermesztést támogató de minimis programban, de számukra is tartogat lehetőségeket ez a csomag. Az érdekeltek még egy hónapig igényelhetnek támogatást az idei programban.

Még Hargita megyében is kifizetődő a szezonon kívüli fóliasátras zöldségtermesztés
Még Hargita megyében is kifizetődő a szezonon kívüli fóliasátras zöldségtermesztés
2026. március 12., csütörtök

Még Hargita megyében is kifizetődő a szezonon kívüli fóliasátras zöldségtermesztés
2026. március 12., csütörtök

A világ másik feléről lép be a román piacra a kiskereskedelmi vállalat

Belép a román piacra a malajziai kiskereskedelmi vállalat, a Mr. DIY – írja az MTI a Profit.ro nyomán, amely vállalat közleményéből értesült.

A világ másik feléről lép be a román piacra a kiskereskedelmi vállalat
A világ másik feléről lép be a román piacra a kiskereskedelmi vállalat
2026. március 12., csütörtök

A világ másik feléről lép be a román piacra a kiskereskedelmi vállalat
2026. március 12., csütörtök

Új vonatok, nagyobb járatsűrűség a székelyföldi vasútvonalon is

Korszerű vonatok, a mostaninál jóval sűrűbben közlekedő szerelvények – a romániai vasúti személyszállítás megújítása nemsokára eléri Székelyföldet is, megváltozott körülményeket, minőséget biztosítva az utazóknak.

Új vonatok, nagyobb járatsűrűség a székelyföldi vasútvonalon is
Új vonatok, nagyobb járatsűrűség a székelyföldi vasútvonalon is
2026. március 12., csütörtök

Új vonatok, nagyobb járatsűrűség a székelyföldi vasútvonalon is
2026. március 11., szerda

A miniszterelnök szerint Románia érdekét szolgálja az amerikai katonai jelenlét

Ilie Bolojan miniszterelnök szerint az ország érdekét szolgálja és Bukarest megbízható szövetségesi szerepét bizonyítja az a javaslat, hogy az Egyesült Államok ideiglenesen katonai erőket telepíthessen Romániába.

A miniszterelnök szerint Románia érdekét szolgálja az amerikai katonai jelenlét
A miniszterelnök szerint Románia érdekét szolgálja az amerikai katonai jelenlét
2026. március 11., szerda

A miniszterelnök szerint Románia érdekét szolgálja az amerikai katonai jelenlét
