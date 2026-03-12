Kezdődhet a víz- és csatornahálózat építése Szécsenyben és Csibában

Bogáti Csaba vezérigazgató és Korodi Attila polgármester
Fotó: Borbély Fanni
Aláírták a kivitelezési szerződést a Csíkszeredához tartozó Szécseny víz- és csatornahálózatának építésére, a csibai városrészben pedig vízhálózat készül a beruházás részeként. A Harvíz Rt. óriásprojektjének első munkálatai kezdődnek.
Miután hétfőn Bukarestben aláírták az uniós támogatású, a Hargita megyei víz- és csatornahálózatok építését, bővítését célzó óriásprojekt finanszírozási szerződését, az első munkálatok nemsokára el is kezdődhetnek. Mivel a szükséges közbeszerzési eljárások egy része már lezárult és nyerteseket is hirdettek, most a kivitelezési szerződések aláírása következik a megbízást elnyert cégekkel.
Az Európai Beruházások és Projektek Minisztériumában írták alá hétfő délben a regionális vízszolgáltató Harvíz Rt. 150 millió eurós nagyprojektjét. Az építőtelepeket hamarosan meg lehet nyitni.
A Csíkszereda peremterületein hiányzó infrastruktúra-fejlesztés részeként Szécsenyben víz- és csatornahálózat, Csibában pedig vízhálózat épülhet, a liciten nyertes szentegyházi Andesit Impex cég és a Harvíz vezetői csütörtökön írták alá a 31,6 millió lej értékű kivitelezési szerződést.
Az alkalomból Korodi Attila csíkszeredai polgármester emlékeztetett, fontos, szükséges beruházásról van szó, mert
Kitért arra a más ismert helyzetre is, hogy Csiba esetében a szigorú előírások, a várostól levő távolság miatt nem fért bele a projektbe a szennyvízhálózat kiépítése, ezért arra két lehetőséget látnak.
Egyik a város saját költségvetésének és a Harvíz fejlesztési alapjának felhasználása erre,
a másik az Anghel Saligny-program második szakaszában átcsoportosítások után kormánytámogatással elvégezni ezt a munkálatot.
Ugyanakkor Csibában ez a szerződés a belső övezetet érinti, Erdőalján és Aratástetőn egy másik beruházás részeként dolgoznak – hangzott el.
A Harvíz székhelyén írták alá a szerződést
Fotó: Borbély Fanni
Bogáti Csaba, a Harvíz vezérigazgatója szerint ez számukra az öröm hete, mivel nyolc év és nyolc megvalósíthatóságitanulmány-változat után végre aláírták a finanszírozási szerződést, és
Megjegyezte, a beruházások felénél a licitek lezárultak, és legkésőbb jövőben az óriásprojektben szereplő összes munkálat elkezdődik. A most aláírt szerződés szerint Szécsenyben és Csibában két év alatt kell befejezni a kivitelezést,
Mint elhangzott, két-három héten belül elkezdődik a munkagépek és a szükséges eszközök, anyagok helyszínre szállítása. A munkálatok során forgalmi akadályokra is kell majd számítani, főleg a szűkebb, keskenyebb utcákban lesz majd nehézkes időszakosan az autós közlekedés.
Két másik csíkszéki beruházás – a csíkszeredai szennyvíztisztító korszerűsítése és a csatószegi tisztítóállomás építése – esetében a tervezés már korábban elkezdődött és nemsokára befejeződik, így a kivitelezés előkészítése következhet – ismertette a vezérigazgató.
Szécsenyben és Csibában a beruházás során
egyenként mintegy 17 ezer méter hosszúságú vízhálózat,
nyomásfokozó szivattyúházak,
valamint egy-egy nagy kapacitású víztartály létesül,
Szécsenyben közel 17 ezer méternyi szennyvízhálózat épül, átemelő állomásokkal együtt.
