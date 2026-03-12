Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Kezdődhet a víz- és csatornahálózat építése Szécsenyben és Csibában

Bogáti Csaba vezérigazgató és Korodi Attila polgármester • Fotó: Borbély Fanni

Bogáti Csaba vezérigazgató és Korodi Attila polgármester

Fotó: Borbély Fanni

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Aláírták a kivitelezési szerződést a Csíkszeredához tartozó Szécseny víz- és csatornahálózatának építésére, a csibai városrészben pedig vízhálózat készül a beruházás részeként. A Harvíz Rt. óriásprojektjének első munkálatai kezdődnek.

Kovács Attila

2026. március 12., 16:052026. március 12., 16:05

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Miután hétfőn Bukarestben aláírták az uniós támogatású, a Hargita megyei víz- és csatornahálózatok építését, bővítését célzó óriásprojekt finanszírozási szerződését, az első munkálatok nemsokára el is kezdődhetnek. Mivel a szükséges közbeszerzési eljárások egy része már lezárult és nyerteseket is hirdettek, most a kivitelezési szerződések aláírása következik a megbízást elnyert cégekkel.

korábban írtuk

Évek óta erre az aláírásra várnak a regionális vízszolgáltatónál
Évek óta erre az aláírásra várnak a regionális vízszolgáltatónál

Az Európai Beruházások és Projektek Minisztériumában írták alá hétfő délben a regionális vízszolgáltató Harvíz Rt. 150 millió eurós nagyprojektjét. Az építőtelepeket hamarosan meg lehet nyitni.

A Csíkszereda peremterületein hiányzó infrastruktúra-fejlesztés részeként Szécsenyben víz- és csatornahálózat, Csibában pedig vízhálózat épülhet, a liciten nyertes szentegyházi Andesit Impex cég és a Harvíz vezetői csütörtökön írták alá a 31,6 millió lej értékű kivitelezési szerződést.

Korodi Attila: szükséges beruházásról van szó

Az alkalomból Korodi Attila csíkszeredai polgármester emlékeztetett, fontos, szükséges beruházásról van szó, mert

az alap infrastruktúra kiépítése nélkül nem lehet továbblépni a fejlesztéssel.

Kitért arra a más ismert helyzetre is, hogy Csiba esetében a szigorú előírások, a várostól levő távolság miatt nem fért bele a projektbe a szennyvízhálózat kiépítése, ezért arra két lehetőséget látnak.

  • Egyik a város saját költségvetésének és a Harvíz fejlesztési alapjának felhasználása erre,

  • a másik az Anghel Saligny-program második szakaszában átcsoportosítások után kormánytámogatással elvégezni ezt a munkálatot.

Ugyanakkor Csibában ez a szerződés a belső övezetet érinti, Erdőalján és Aratástetőn egy másik beruházás részeként dolgoznak – hangzott el.

A Harvíz székhelyén írták alá a szerződést • Fotó: Borbély Fanni Galéria

A Harvíz székhelyén írták alá a szerződést

Fotó: Borbély Fanni

Bogáti Csaba: az öröm hete zajlik

Bogáti Csaba, a Harvíz vezérigazgatója szerint ez számukra az öröm hete, mivel nyolc év és nyolc megvalósíthatóságitanulmány-változat után végre aláírták a finanszírozási szerződést, és

most már a munkálatok kezdésére lehet készülni.

Megjegyezte, a beruházások felénél a licitek lezárultak, és legkésőbb jövőben az óriásprojektben szereplő összes munkálat elkezdődik. A most aláírt szerződés szerint Szécsenyben és Csibában két év alatt kell befejezni a kivitelezést,

a megbízott vállalkozás vezetője szerint eddig minden esetben határidőre végeztek az ilyen beruházásokkal, és ez most is így lesz.

Mint elhangzott, két-három héten belül elkezdődik a munkagépek és a szükséges eszközök, anyagok helyszínre szállítása. A munkálatok során forgalmi akadályokra is kell majd számítani, főleg a szűkebb, keskenyebb utcákban lesz majd nehézkes időszakosan az autós közlekedés.

Hirdetés

Két másik csíkszéki beruházás – a csíkszeredai szennyvíztisztító korszerűsítése és a csatószegi tisztítóállomás építése – esetében a tervezés már korábban elkezdődött és nemsokára befejeződik, így a kivitelezés előkészítése következhet – ismertette a vezérigazgató.

Szécsenyben és Csibában a beruházás során

  • egyenként mintegy 17 ezer méter hosszúságú vízhálózat,

  • nyomásfokozó szivattyúházak,

  • valamint egy-egy nagy kapacitású víztartály létesül,

  • Szécsenyben közel 17 ezer méternyi szennyvízhálózat épül, átemelő állomásokkal együtt.

Csíkszék Csíkszereda
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 12., csütörtök

Az esővíz- és szennyvízelvezetés az egyik legnagyobb gond Taplocán

Nyugodt, de kritikus hangvételű lakossági fórumot tartottak Taplocán. A helyiek szerint a fejlődés lassú, és az alapvető infrastruktúra – mint a csatornázás és az aszfaltozott utak – hiánya továbbra is mindennapi nehézséget okoz.

Az esővíz- és szennyvízelvezetés az egyik legnagyobb gond Taplocán
Az esővíz- és szennyvízelvezetés az egyik legnagyobb gond Taplocán
2026. március 12., csütörtök

Az esővíz- és szennyvízelvezetés az egyik legnagyobb gond Taplocán
Hirdetés
2026. március 11., szerda

Egyre több gólya veszi birtokba fészkét Alcsíkon

Az első gólya március 6-ai érkezését követően egyre több fészket vesznek birtokba a hazatérő vándormadarak Csíkszentsimonban. Fotókon és rövid videón mutatjuk.

Egyre több gólya veszi birtokba fészkét Alcsíkon
Egyre több gólya veszi birtokba fészkét Alcsíkon
2026. március 11., szerda

Egyre több gólya veszi birtokba fészkét Alcsíkon
2026. március 11., szerda

Két autó ütközött össze Kirulyfürdő közelében

Két személyautó ütközött össze szerdán délben a 13A országúton, Kirulyfürdő közelében. Két ember megsérült, kórházba vitték őket.

Két autó ütközött össze Kirulyfürdő közelében
Két autó ütközött össze Kirulyfürdő közelében
2026. március 11., szerda

Két autó ütközött össze Kirulyfürdő közelében
2026. március 10., kedd

Emlékezés és megújulás - több mint 90 táncossal

Rendhagyó gálaműsorral készül a gödöllői Urban Verbunk Junior, a Hargita Székely Néptáncszínház és a Hargita Együttes Ifik szombaton Csíkszeredában.

Emlékezés és megújulás - több mint 90 táncossal
Emlékezés és megújulás - több mint 90 táncossal
2026. március 10., kedd

Emlékezés és megújulás - több mint 90 táncossal
Hirdetés
2026. március 10., kedd

Még lehet nevezni kergemobilokkal a hargitafürdői Kerge Olimpiára

Vidámságra és újdonságokra számíthat az, aki március 14-én kilátogat Hargitafürdőre a Kerge Olimpiára. Az eseményre még nevezhetnek a kergemobilos csapatok, és megtehetik akár szombaton reggel a helyszínen is.

Még lehet nevezni kergemobilokkal a hargitafürdői Kerge Olimpiára
Még lehet nevezni kergemobilokkal a hargitafürdői Kerge Olimpiára
2026. március 10., kedd

Még lehet nevezni kergemobilokkal a hargitafürdői Kerge Olimpiára
2026. március 10., kedd

Kiégett egy autó az országúton Csíkszereda Udvarhely felőli bejáratánál – frissítve

A 13A jelzésű országút mindkét sávját lezárták az autós forgalom elől Csíkszereda bejáratánál, mivel kigyulladt egy autó kedden délelőtt.

Kiégett egy autó az országúton Csíkszereda Udvarhely felőli bejáratánál – frissítve
Kiégett egy autó az országúton Csíkszereda Udvarhely felőli bejáratánál – frissítve
2026. március 10., kedd

Kiégett egy autó az országúton Csíkszereda Udvarhely felőli bejáratánál – frissítve
2026. március 10., kedd

Öt bani híján 9 lej egy liter gázolaj az egyik csíkszeredai kútnál

Nem hiába kérdeztük tegnap esti összeállításunkban, hogy vajon mit hoz a holnap. Hát ezt.

Öt bani híján 9 lej egy liter gázolaj az egyik csíkszeredai kútnál
Öt bani híján 9 lej egy liter gázolaj az egyik csíkszeredai kútnál
2026. március 10., kedd

Öt bani híján 9 lej egy liter gázolaj az egyik csíkszeredai kútnál
Hirdetés
2026. március 09., hétfő

Két autó ütközött Csíkszereda kijáratánál

Egy embert kórházba kell szállítani, miután két autó összeütközött hétfőn délután Csíkszereda Gyergyószentmiklós felőli kijáratánál – tudtuk meg a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányságtól.

Két autó ütközött Csíkszereda kijáratánál
Két autó ütközött Csíkszereda kijáratánál
2026. március 09., hétfő

Két autó ütközött Csíkszereda kijáratánál
2026. március 09., hétfő

Egy korszak, amelyben 279 római katolikus papot zártak börtönbe

Az 1944–1989 között történt borzalmak áldozataira emlékezett március 9-én, Csíkszeredában a Volt Politikai Foglyok Hargita Megyei Szövetsége. A kommunizmus ideje alatt 279 római katolikus papot zártak be, közülük 28-an haltak meg a börtönben.

Egy korszak, amelyben 279 római katolikus papot zártak börtönbe
Egy korszak, amelyben 279 római katolikus papot zártak börtönbe
2026. március 09., hétfő

Egy korszak, amelyben 279 római katolikus papot zártak börtönbe
2026. március 09., hétfő

Műtétpremier a csíkszeredai kórházban

Először végeztek túliumlézeres eljárással urológiai műtétet a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban hétvégén egy németországi professzor iránymutatásával. A ThuLep lézergépet egyelőre kölcsönbe kapta a kórház, de tervezik, hogy vásárolnak egyet.

Műtétpremier a csíkszeredai kórházban
Műtétpremier a csíkszeredai kórházban
2026. március 09., hétfő

Műtétpremier a csíkszeredai kórházban
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!