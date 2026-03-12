Kezdődhet a víz- és csatornahálózat építése Szécsenyben és Csibában

Aláírták a kivitelezési szerződést a Csíkszeredához tartozó Szécseny víz- és csatornahálózatának építésére, a csibai városrészben pedig vízhálózat készül a beruházás részeként. A Harvíz Rt. óriásprojektjének első munkálatai kezdődnek.

Miután hétfőn Bukarestben aláírták az uniós támogatású, a Hargita megyei víz- és csatornahálózatok építését, bővítését célzó óriásprojekt finanszírozási szerződését, az első munkálatok nemsokára el is kezdődhetnek. Mivel a szükséges közbeszerzési eljárások egy része már lezárult és nyerteseket is hirdettek, most a kivitelezési szerződések aláírása következik a megbízást elnyert cégekkel. korábban írtuk Évek óta erre az aláírásra várnak a regionális vízszolgáltatónál Az Európai Beruházások és Projektek Minisztériumában írták alá hétfő délben a regionális vízszolgáltató Harvíz Rt. 150 millió eurós nagyprojektjét. Az építőtelepeket hamarosan meg lehet nyitni. A Csíkszereda peremterületein hiányzó infrastruktúra-fejlesztés részeként Szécsenyben víz- és csatornahálózat, Csibában pedig vízhálózat épülhet, a liciten nyertes szentegyházi Andesit Impex cég és a Harvíz vezetői csütörtökön írták alá a 31,6 millió lej értékű kivitelezési szerződést. Korodi Attila: szükséges beruházásról van szó Az alkalomból Korodi Attila csíkszeredai polgármester emlékeztetett, fontos, szükséges beruházásról van szó, mert

az alap infrastruktúra kiépítése nélkül nem lehet továbblépni a fejlesztéssel.

Kitért arra a más ismert helyzetre is, hogy Csiba esetében a szigorú előírások, a várostól levő távolság miatt nem fért bele a projektbe a szennyvízhálózat kiépítése, ezért arra két lehetőséget látnak. Egyik a város saját költségvetésének és a Harvíz fejlesztési alapjának felhasználása erre,

a másik az Anghel Saligny-program második szakaszában átcsoportosítások után kormánytámogatással elvégezni ezt a munkálatot. Ugyanakkor Csibában ez a szerződés a belső övezetet érinti, Erdőalján és Aratástetőn egy másik beruházás részeként dolgoznak – hangzott el.

A Harvíz székhelyén írták alá a szerződést Fotó: Borbély Fanni

Bogáti Csaba: az öröm hete zajlik Bogáti Csaba, a Harvíz vezérigazgatója szerint ez számukra az öröm hete, mivel nyolc év és nyolc megvalósíthatóságitanulmány-változat után végre aláírták a finanszírozási szerződést, és

most már a munkálatok kezdésére lehet készülni.

Megjegyezte, a beruházások felénél a licitek lezárultak, és legkésőbb jövőben az óriásprojektben szereplő összes munkálat elkezdődik. A most aláírt szerződés szerint Szécsenyben és Csibában két év alatt kell befejezni a kivitelezést,

a megbízott vállalkozás vezetője szerint eddig minden esetben határidőre végeztek az ilyen beruházásokkal, és ez most is így lesz.