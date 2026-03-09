Rovatok
Műtétpremier a csíkszeredai kórházban

Először végeztek túliumlézeres eljárással urológiai műtétet a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban hétvégén egy németországi professzor iránymutatásával. A ThuLep lézergépet egyelőre kölcsönbe kapta a kórház, de tervezik, hogy vásárolnak egyet.

Barabás Hajnal

2026. március 09., 14:57

Először műtöttek prosztata megnagyobbodást túliumlézeres eljárással a csíkszeredai kórházban. Öt pácienst operáltak meg, két nap után elhagyhatták a kórházat

Először műtöttek prosztata megnagyobbodást túliumlézeres eljárással a csíkszeredai kórházban. Öt pácienst operáltak meg, két nap után elhagyhatták a kórházat

Fotó: Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház

Először végeztek túliumlézeres eljárással urológiai műtétet a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban hétvégén egy németországi professzor iránymutatásával. A ThuLep lézergépet egyelőre kölcsönbe kapta a kórház, de tervezik, hogy vásárolnak egyet.

Barabás Hajnal

2026. március 09., 14:57

Öt pácienst műtöttek meg jóindulatú prosztata-megnagyobbodás miatt a hétvégén a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban premiernek számító túliumlézeres eljárással. Az operációt dr. Albert Claudiu, a kórház osztályvezető urológus főorvosa végezte el dr. Arkadiusz Miernik németországi professzor iránymutatásával. A sikeres beavatkozásokról hétfőn számoltak be a sajtónak.

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Csíkszereda a negyedik

„Romániában eddig mindössze három központban végeztek vagy készülnek végezni túliumlézeres műtéteket, Bukarestben, Kolozsváron és Nagyváradon.

Idézet
Most azonban itt, Csíkszeredában is lehetővé vált ez az új eljárás”

– ismertette dr. Albert Claudiu főorvos. Hozzátette, az öt műtét sikeresnek bizonyult, két nap után a páciensek el is hagyhatják a kórházat. Kiemelte, hogy ez a freiburgi dr. Arkadiusz Miernik professzornak köszönhető, aki eljött Csíkszeredába, és nemcsak helyi orvosok, hanem marosvásárhelyi, bukaresti kollégák is tanulhattak tőle. Dr. Albert Claudiu már járt korábban Németországban, ott vett részt képzésen, ahol a professzortól elsajátíthatta ennek a lézeres beavatkozásnak az alapjait.

Albert Claudiu osztályvezető urológus főorvos • Fotó: Borbély Fanni

Albert Claudiu osztályvezető urológus főorvos

Fotó: Borbély Fanni

A műtétet egy ThuLEP lézergéppel végzik, amelyet egyelőre térítésmentesen kölcsönbe kapott a kórház a fogyóanyagokkal együtt, azonban

hosszú távon szeretnének beszerezni egyet a több mint 200 ezer eurós berendezésből.

A megműtött páciensek átlagéletkora 65–70 év közötti volt, a megnagyobbodott prosztatájuk pedig 60–140 grammot nyomott.

Kosza Hunor urológus főorvos • Fotó: Borbély Fanni

Kosza Hunor urológus főorvos

Fotó: Borbély Fanni

Az eljárás menete

Dr. Kosza Hunor, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház urológus főorvosa a műtét részleteit ismertette. Mint magyarázta, ennek a lézeres eljárásnak az az előnye, hogy

alig 40 perc alatt elvégezhető, és a 60 grammnál nagyobb prosztata esetén is alkalmazható, tehát nem szükséges a nyílt hasi műtét.

Egyszerűen a húgycsőn keresztül, vágás nélkül tudnak eljutni a megnagyobbodott prosztatához.

• Fotó: Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház

Fotó: Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház

Ezt pedig úgy kell elképzelni, mint egy narancsot, amelynek a héjához nem nyúlnak, de a belső részét összedarabolják és kiszívatják. A nyílt hasi műtétekkel ellentétben

a betegek kilenc helyett csak két napig lábadoznak,

ráadásul sokkal kisebb a komplikációk fellépésének veszélye. Arról is beszélt, hogy a prosztata-megnagyobbodás az egyik leggyakoribb elváltozás, amivel találkoznak, főleg az 50 év feletti férfiakat érinti. Hangsúlyozta, hogy nem minden megnagyobbodás képez vizeletürítési problémát, ezért érdemes szűrésre járni, és időben orvoshoz fordulni.

Balról látható Albert Claudiu osztályvezető urológus főorvos, mellette közvetlenül Arkadiusz Miernik németországi professzor. Helyi, marosvásárhelyi és bukaresti orvosok is részt vettek a túliumlézeres műtéteken a csíkszeredai kórházban • Fotó: Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház

Balról látható Albert Claudiu osztályvezető urológus főorvos, mellette közvetlenül Arkadiusz Miernik németországi professzor. Helyi, marosvásárhelyi és bukaresti orvosok is részt vettek a túliumlézeres műtéteken a csíkszeredai kórházban

Fotó: Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház

Dr. Adrian Cristian Dobrică, a kórház kutatási és fejlesztési igazgatója, dr. Konrád Judit menedzser nevében is méltatta a premierműtétet, és mint mondta, minden ilyen fejlesztés előreviszi a kórházat.

• Fotó: Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház

Fotó: Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház

• Fotó: Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház

Fotó: Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház

• Fotó: Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház

Fotó: Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház

• Fotó: Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház

Fotó: Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház

• Fotó: Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház

Fotó: Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház

Csíkszék Csíkszereda
