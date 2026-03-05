A hivatali leépítések a lakossági ügyintézést fogják késleltetni

A csíkszentdomokosi községháza. Minimális személyzettel dolgoznak
Fotó: Veres Nándor
Sok olyan polgármesteri hivatal van, ahol minimális személyzettel dolgoznak, ezért a kormány által elrendelt további létszámcsökkentés nemcsak az alkalmazottak munkáját nehezíti meg, hanem a lakosság számára az ügyintézést is – mondják az érintettek.
A februárban megjelent 7-es számú sürgősségi kormányrendelet, amely takarékossági és költségcsökkentési céllal újabb megszorításokat ír elő a polgármesteri hivatalok, valamint a megyei tanácsok számára, sok székelyföldi települést hoz kényszerhelyzetbe. Nem azért, mert választani lehet a 30 százalékos létszámcsökkentés – ha nincs betöltve a jóváhagyott álláskeret – és a béralap 10 százalékos csökkentése között, hanem, mert
így a többletmunka a hivatali ügyintézést is késlelteti majd.
Több csíkszéki polgármestert is megkerestünk a témában, volt, aki azért nem nyilatkozott, mert várta a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal részéről a létszámcsökkentésre vonatkozó pontos számokat, más a területi egyeztetésre várt. De a megszólalók nem titkolták, nehéz helyzetben vannak, amelynek nincs jó megoldása.
Butyka Zsolt, Tusnádfürdő polgármestere szerint mindenképp különbséget kellett volna tenni a többi település és a fürdővárosok között, ahol ugyan kevés a lakosság, de nagyszámú vendég, turista számára kell közszolgáltatásokat biztosítani.
Butyka Zsolt tusnádfürdői polgármester. Nehéz helyzetben vannak
Fotó: Borbély Fanni
„Sok kiskaput nem hagytak. Most azt várjuk, számolják ki, hogy mi legyen, van nálunk 24-es álláskeret, mi vagyunk 20-an, és ha most eldöntik, hogy még 2 személyt küldjünk el, akkor lehet, hogy egy nap ezt abba kell hagyni. Jöjjenek, és csinálják tovább” – fakadt ki a városvezető. Hozzátette,
és nem lehet tudni, kit küldjenek el. Emlékeztetett, egy fürdővárosban, ahol nagyon sok a vendég, nem annyi tennivaló van, mint máshol, rendben kell tartani a közterületeket, parkokat, utcai kukákat üríteni, köztisztaságot biztosítani.
Karda Róbert, Csíkszentdomokos polgármestere is várja a végleges számokat, mert a polgármesteri hivatal ott is a minimális létszámmal működik. Attól függően, hogy milyen számot közölnek, várhatóan egy személyt kellene elbocsátani – mondta. Emlékeztetett, évek óta igyekeznek úgy alakítani az alkalmazottak számát, hogy aki ott dolgozik, arra tényleg szükség legyen.
– pontosított. Ő arra is hajlana, hogy ha egy személyt kellene elküldeni, inkább nézzék meg a béralapot, hogy lenne-e lehetőség azt csökkenteni. A döntéssel viszont megvárják a prefektusi hivatal közlését. „Értem én, hogy volt, ahol túlzásba estek az alkalmazotti létszámmal a hivatalok, de az nem a mi környékünkön volt” – jelentette ki.
Szintén minimális létszámmal működik Szépvízen is a polgármesteri hivatal – erősítette meg kérdésünkre Fekete Örs. A község polgármestere szerint ha további leépítésre van szükség, az nagyon sok problémát fog okozni.
Ahonnan elküldünk valakit, azt a tevékenységet át kell adni másnak, aki ahhoz nem ért. A tevékenységet nem tudjuk lefedni, az emberek várnak, dokumentumok fognak elmaradni, az ügyintézés nehezebb lesz” – sorolta. A béralap csökkentésére sem lát lehetőséget, mert az alkalmazottak fizetése nem nagy.
Nemrég háromszéki polgármestereket is kérdeztünk ebben a témában. Abból a cikkünkből leginkább az derült ki, hogy a polgármesterek a prefektusok azon rendeletére várnak, amely megszabja, hogy milyen létszámmal folytathatják az önkormányzati munkát. A háromszékiek szerint – akárcsak a csíkiak szerint – a béralap csökkentése szinte lehetetlen.
