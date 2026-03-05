A hivatali leépítések a lakossági ügyintézést fogják késleltetni

Sok olyan polgármesteri hivatal van, ahol minimális személyzettel dolgoznak, ezért a kormány által elrendelt további létszámcsökkentés nemcsak az alkalmazottak munkáját nehezíti meg, hanem a lakosság számára az ügyintézést is – mondják az érintettek.

Kovács Attila 2026. március 05., 07:492026. március 05., 07:49

A februárban megjelent 7-es számú sürgősségi kormányrendelet, amely takarékossági és költségcsökkentési céllal újabb megszorításokat ír elő a polgármesteri hivatalok, valamint a megyei tanácsok számára, sok székelyföldi települést hoz kényszerhelyzetbe. Nem azért, mert választani lehet a 30 százalékos létszámcsökkentés – ha nincs betöltve a jóváhagyott álláskeret – és a béralap 10 százalékos csökkentése között, hanem, mert

a legtöbb hivatalban a minimális létszámnál is kevesebben maradnak,

így a többletmunka a hivatali ügyintézést is késlelteti majd. Hirdetés Több csíkszéki polgármestert is megkerestünk a témában, volt, aki azért nem nyilatkozott, mert várta a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal részéről a létszámcsökkentésre vonatkozó pontos számokat, más a területi egyeztetésre várt. De a megszólalók nem titkolták, nehéz helyzetben vannak, amelynek nincs jó megoldása. Nem lehet egy kalap alá venni a településeket Butyka Zsolt, Tusnádfürdő polgármestere szerint mindenképp különbséget kellett volna tenni a többi település és a fürdővárosok között, ahol ugyan kevés a lakosság, de nagyszámú vendég, turista számára kell közszolgáltatásokat biztosítani.

Butyka Zsolt tusnádfürdői polgármester. Nehéz helyzetben vannak Fotó: Borbély Fanni

„Sok kiskaput nem hagytak. Most azt várjuk, számolják ki, hogy mi legyen, van nálunk 24-es álláskeret, mi vagyunk 20-an, és ha most eldöntik, hogy még 2 személyt küldjünk el, akkor lehet, hogy egy nap ezt abba kell hagyni. Jöjjenek, és csinálják tovább” – fakadt ki a városvezető. Hozzátette,

az alkalmazotti létszámban benne van a tűzoltóparancsnoktól a három utcaseprőig mindenki,

és nem lehet tudni, kit küldjenek el. Emlékeztetett, egy fürdővárosban, ahol nagyon sok a vendég, nem annyi tennivaló van, mint máshol, rendben kell tartani a közterületeket, parkokat, utcai kukákat üríteni, köztisztaságot biztosítani. Több a kérdés, mint a válasz Karda Róbert, Csíkszentdomokos polgármestere is várja a végleges számokat, mert a polgármesteri hivatal ott is a minimális létszámmal működik. Attól függően, hogy milyen számot közölnek, várhatóan egy személyt kellene elbocsátani – mondta. Emlékeztetett, évek óta igyekeznek úgy alakítani az alkalmazottak számát, hogy aki ott dolgozik, arra tényleg szükség legyen.

Az alkalmazotti keret a korábbi törvények szerint 36 személy, mi 24-en vagyunk úgy, hogy van 5 tűzoltó alkalmazottunk is”

– pontosított. Ő arra is hajlana, hogy ha egy személyt kellene elküldeni, inkább nézzék meg a béralapot, hogy lenne-e lehetőség azt csökkenteni. A döntéssel viszont megvárják a prefektusi hivatal közlését. „Értem én, hogy volt, ahol túlzásba estek az alkalmazotti létszámmal a hivatalok, de az nem a mi környékünkön volt” – jelentette ki. Szintén minimális létszámmal működik Szépvízen is a polgármesteri hivatal – erősítette meg kérdésünkre Fekete Örs. A község polgármestere szerint ha további leépítésre van szükség, az nagyon sok problémát fog okozni.

Már most is kínlódunk, minden osztályon van, aki dolgozzon, de ha valakit elküldünk, azt az osztályt szinte megfojtjuk.

Ahonnan elküldünk valakit, azt a tevékenységet át kell adni másnak, aki ahhoz nem ért. A tevékenységet nem tudjuk lefedni, az emberek várnak, dokumentumok fognak elmaradni, az ügyintézés nehezebb lesz” – sorolta. A béralap csökkentésére sem lát lehetőséget, mert az alkalmazottak fizetése nem nagy.