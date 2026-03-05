Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

A hivatali leépítések a lakossági ügyintézést fogják késleltetni

A csíkszentdomokosi községháza. Minimális személyzettel dolgoznak • Fotó: Veres Nándor

A csíkszentdomokosi községháza. Minimális személyzettel dolgoznak

Fotó: Veres Nándor

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Sok olyan polgármesteri hivatal van, ahol minimális személyzettel dolgoznak, ezért a kormány által elrendelt további létszámcsökkentés nemcsak az alkalmazottak munkáját nehezíti meg, hanem a lakosság számára az ügyintézést is – mondják az érintettek.

Kovács Attila

2026. március 05., 07:492026. március 05., 07:49

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A februárban megjelent 7-es számú sürgősségi kormányrendelet, amely takarékossági és költségcsökkentési céllal újabb megszorításokat ír elő a polgármesteri hivatalok, valamint a megyei tanácsok számára, sok székelyföldi települést hoz kényszerhelyzetbe. Nem azért, mert választani lehet a 30 százalékos létszámcsökkentés – ha nincs betöltve a jóváhagyott álláskeret – és a béralap 10 százalékos csökkentése között, hanem, mert

a legtöbb hivatalban a minimális létszámnál is kevesebben maradnak,

így a többletmunka a hivatali ügyintézést is késlelteti majd.

Hirdetés

Több csíkszéki polgármestert is megkerestünk a témában, volt, aki azért nem nyilatkozott, mert várta a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal részéről a létszámcsökkentésre vonatkozó pontos számokat, más a területi egyeztetésre várt. De a megszólalók nem titkolták, nehéz helyzetben vannak, amelynek nincs jó megoldása.

Nem lehet egy kalap alá venni a településeket

Butyka Zsolt, Tusnádfürdő polgármestere szerint mindenképp különbséget kellett volna tenni a többi település és a fürdővárosok között, ahol ugyan kevés a lakosság, de nagyszámú vendég, turista számára kell közszolgáltatásokat biztosítani.

Butyka Zsolt tusnádfürdői polgármester. Nehéz helyzetben vannak • Fotó: Borbély Fanni Galéria

Butyka Zsolt tusnádfürdői polgármester. Nehéz helyzetben vannak

Fotó: Borbély Fanni

„Sok kiskaput nem hagytak. Most azt várjuk, számolják ki, hogy mi legyen, van nálunk 24-es álláskeret, mi vagyunk 20-an, és ha most eldöntik, hogy még 2 személyt küldjünk el, akkor lehet, hogy egy nap ezt abba kell hagyni. Jöjjenek, és csinálják tovább” – fakadt ki a városvezető. Hozzátette,

az alkalmazotti létszámban benne van a tűzoltóparancsnoktól a három utcaseprőig mindenki,

és nem lehet tudni, kit küldjenek el. Emlékeztetett, egy fürdővárosban, ahol nagyon sok a vendég, nem annyi tennivaló van, mint máshol, rendben kell tartani a közterületeket, parkokat, utcai kukákat üríteni, köztisztaságot biztosítani.

Több a kérdés, mint a válasz

Karda Róbert, Csíkszentdomokos polgármestere is várja a végleges számokat, mert a polgármesteri hivatal ott is a minimális létszámmal működik. Attól függően, hogy milyen számot közölnek, várhatóan egy személyt kellene elbocsátani – mondta. Emlékeztetett, évek óta igyekeznek úgy alakítani az alkalmazottak számát, hogy aki ott dolgozik, arra tényleg szükség legyen.

Idézet
Az alkalmazotti keret a korábbi törvények szerint 36 személy, mi 24-en vagyunk úgy, hogy van 5 tűzoltó alkalmazottunk is”

– pontosított. Ő arra is hajlana, hogy ha egy személyt kellene elküldeni, inkább nézzék meg a béralapot, hogy lenne-e lehetőség azt csökkenteni. A döntéssel viszont megvárják a prefektusi hivatal közlését. „Értem én, hogy volt, ahol túlzásba estek az alkalmazotti létszámmal a hivatalok, de az nem a mi környékünkön volt” – jelentette ki.

Szintén minimális létszámmal működik Szépvízen is a polgármesteri hivatal – erősítette meg kérdésünkre Fekete Örs. A község polgármestere szerint ha további leépítésre van szükség, az nagyon sok problémát fog okozni.

Idézet
Már most is kínlódunk, minden osztályon van, aki dolgozzon, de ha valakit elküldünk, azt az osztályt szinte megfojtjuk.

Ahonnan elküldünk valakit, azt a tevékenységet át kell adni másnak, aki ahhoz nem ért. A tevékenységet nem tudjuk lefedni, az emberek várnak, dokumentumok fognak elmaradni, az ügyintézés nehezebb lesz” – sorolta. A béralap csökkentésére sem lát lehetőséget, mert az alkalmazottak fizetése nem nagy.

Nemrég háromszéki polgármestereket is kérdeztünk ebben a témában. Abból a cikkünkből leginkább az derült ki, hogy a polgármesterek a prefektusok azon rendeletére várnak, amely megszabja, hogy milyen létszámmal folytathatják az önkormányzati munkát. A háromszékiek szerint – akárcsak a csíkiak szerint – a béralap csökkentése szinte lehetetlen.

Csíkszék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
1 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 04., szerda

Bútorfestő workshop Csíkszeredában

Folytatódik az Aktív Kikapcsoló programsorozat a csíkszeredai Csalogány Gyerekfoglalkoztató szervezésében: ezúttal a bútorfestés világába nyerhetnek betekintést az érdeklődők egy hangulatos, alkotásra ösztönző workshop keretében.

Bútorfestő workshop Csíkszeredában
Bútorfestő workshop Csíkszeredában
2026. március 04., szerda

Bútorfestő workshop Csíkszeredában
Hirdetés
2026. március 04., szerda

Ahol lehetett, csökkentette az adót a csíkszeredai önkormányzat

A régi épületekre, a járművekre, valamint a fogyatékkal élők számára vezetnek vissza adókedvezményeket Csíkszeredában – ahogy ezt a nemrég megjelent sürgősségi kormányrendelet lehetővé tette. Rendkívüli ülésen döntöttek erről szerdán.

Ahol lehetett, csökkentette az adót a csíkszeredai önkormányzat
Ahol lehetett, csökkentette az adót a csíkszeredai önkormányzat
2026. március 04., szerda

Ahol lehetett, csökkentette az adót a csíkszeredai önkormányzat
2026. március 04., szerda

Útvonaltervező könnyíti a tömegközlekedést használók mindennapjait Csíkszeredában

Elindult a Csíki Trans honlapján az útvonaltervező, amely jelentősen megkönnyíti az utasok mindennapjait.

Útvonaltervező könnyíti a tömegközlekedést használók mindennapjait Csíkszeredában
Útvonaltervező könnyíti a tömegközlekedést használók mindennapjait Csíkszeredában
2026. március 04., szerda

Útvonaltervező könnyíti a tömegközlekedést használók mindennapjait Csíkszeredában
2026. március 04., szerda

Nyerőgépek: részleges vagy teljes tiltás Csíkszeredában?

Az már biztosnak tűnik, hogy korlátozni fogják a nyerőgépeket és más, hasonló szerencsejátékokat üzemeltető helyek működését Csíkszeredában, de akár az is megtörténhet, hogy teljesen betiltják ezeket. A döntést egyeztetések előzik meg.

Nyerőgépek: részleges vagy teljes tiltás Csíkszeredában?
Nyerőgépek: részleges vagy teljes tiltás Csíkszeredában?
2026. március 04., szerda

Nyerőgépek: részleges vagy teljes tiltás Csíkszeredában?
Hirdetés
2026. március 04., szerda

Még nem használható a „hangszeres” játszótér Csíkszeredában

Újabb játszótéri elemeket helyeztek ki a csíkszeredai központi parkban, az elkerített övezet azonban még építőtelep, ezért arra kérik a szülőket, hogy a munkálatok befejezéséig ne engedjék a gyerekeiket ott játszani.

Még nem használható a „hangszeres” játszótér Csíkszeredában
Még nem használható a „hangszeres” játszótér Csíkszeredában
2026. március 04., szerda

Még nem használható a „hangszeres” játszótér Csíkszeredában
2026. március 03., kedd

Bővítik és felújítják az iskolákat Csíkkozmáson

Európai uniós támogatással további osztálytermeket, tornatermet, mosodát építenek az egyik csíkkozmási iskola mellé, ugyanakkor felújítanak két iskolaépületet. A projekt a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását is támogatja.

Bővítik és felújítják az iskolákat Csíkkozmáson
Bővítik és felújítják az iskolákat Csíkkozmáson
2026. március 03., kedd

Bővítik és felújítják az iskolákat Csíkkozmáson
2026. március 03., kedd

Juhokat és bárányokat loptak el hétfő éjjel Csíkcsicsóból

Nyolc juhot és négy bárányt loptak el keddre virradóra Csíkcsicsóban, az Új negyedből, a károsultak feljelentést tettek.

Juhokat és bárányokat loptak el hétfő éjjel Csíkcsicsóból
Juhokat és bárányokat loptak el hétfő éjjel Csíkcsicsóból
2026. március 03., kedd

Juhokat és bárányokat loptak el hétfő éjjel Csíkcsicsóból
Hirdetés
2026. március 03., kedd

Facebookon hagyott búcsúüzenetet, majd végett vetett az életének egy csíkszeredai nő

Facebook bejegyzésben hagyott búcsúüzenetet, nem sokkal később holtan találtak rá egy csíkszeredai nőre hétfő este.

Facebookon hagyott búcsúüzenetet, majd végett vetett az életének egy csíkszeredai nő
Facebookon hagyott búcsúüzenetet, majd végett vetett az életének egy csíkszeredai nő
2026. március 03., kedd

Facebookon hagyott búcsúüzenetet, majd végett vetett az életének egy csíkszeredai nő
2026. március 02., hétfő

Nem tudták elkerülni a tömeges elbocsátást

Nem oldódtak meg a problémák annál a csíkszeredai textilipari cégnél, amely korábban előzetes bejelentést tett arról, hogy kénytelen elbocsátani alkalmazottai jó részét. A tömeges elbocsátás lezajlott, de még reménykednek a volt alkalmazottak.

Nem tudták elkerülni a tömeges elbocsátást
Nem tudták elkerülni a tömeges elbocsátást
2026. március 02., hétfő

Nem tudták elkerülni a tömeges elbocsátást
2026. február 27., péntek

Leépítésbe torkollhat az átszervezés a csíkszeredai városházán

A csíkszeredai városházán 57 állást kell megszüntetni júliusig, ami a gyakorlatban 24 alkalmazott elbocsátását jelentheti, a kormány közigazgatási reformcsomagjának eredményeként. Mindez magával hozza a teljes hivatali apparátus átszervezését is.

Leépítésbe torkollhat az átszervezés a csíkszeredai városházán
Leépítésbe torkollhat az átszervezés a csíkszeredai városházán
2026. február 27., péntek

Leépítésbe torkollhat az átszervezés a csíkszeredai városházán
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!