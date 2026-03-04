Rovatok
Költségcsökkentési kényszerek szorításában a polgármesterek

A prefektus azon rendeletére várnak a polgármesterek, amely megszabja, hogy milyen létszámmal folytathatják az önkormányzati munkát. Alternatívaként nem sok megoldás mutatkozik, a béralap csökkentése szinte lehetetlen.

Bodor Tünde

2026. március 04., 08:132026. március 04., 08:13

A kormány idei 7-es sürgősségi kormányrendelete spórlásra és költségcsökkentésre szólítja fel a polgármesteri hivatalokat, annyi „szabadságot” meghagyva nekik, hogy

választhatnak a 30 százalékos létszámleépítés vagy a fizetésekre fordított összeg 10 százalékos csökkentése közül.

Még. Jövőre már ennyi mozgásterük se marad, muszáj lesz szűkíteni az alkalmazottak körét.

Ha egy polgármesteri hivatal a megengedett létszámkeretet nem töltötte be, akkor 30 százalékos csökkentést kell alkalmaznia, ha viszont minden állás foglalt, akkor csak 20 százalékot.

A kormányrendelet első lépésben a prefektusi hivatalokat bízta meg azzal, hogy

a sürgősségi rendelet megjelenésétől számított 20 napon belül bizonyos algoritmus szerint minden közigazgatási egység (önkormányzat) számára megszabja a pontos létszámot.

Ahhoz, hogy ezt megtegye, a kormányhivatal először felméri, melyik önkormányzatnak hány alárendelt egysége vagy közszolgálata van, hiszen egyesek saját hatáskörben oldják meg a városrendezés vagy a lakossági nyilvántartás feladatait, de akár még a tűzoltósági teendőket is, míg mások kiszervezik azokat szolgáltató cégeknek.

Itt még mindig az a kérdés – magyarázta megkeresésünkre Gyerő József kovásznai polgármester –, hogy milyen állásokat vesznek figyelembe, ugyanis számos kivételezett kategória is van az önkormányzati alkalmazottak körében:

a tanügyi és egészségügyi dolgozók (például iskolaorvosok és asszisztensek), a szociális irodák alkalmazottai, a kultúrát szolgálók, a megyei tanácsnál a hegyimentők.

Ugyanakkor megtarthat bizonyos számú személyzetet, ha a lakosság-nyilvántartót saját hatáskörben működteti vagy helyi rendőrséget tart fent.

A városkarbantartást viszont ki lehet szervezni egy különálló jogi személyiséggel rendelkező struktúrába, akkor pedig őket nem kell beleszámolni a teljes létszámkeretbe.

A polgármesterek tehát zsonglőrködhetnek egy kicsit a különböző osztályok alkalmazottainak számával, de egyelőre mindenki várakozó állásponton van és várja a prefektusi hivatal átiratát. Annak kézhezvételétől számítva három hónapjuk van arra, hogy átszervezzék a hivatalt.

Gyerő József polgármesterként a kormányhoz folyamodott kivételes eljárás érdekében, mivel Kovászna városa elég különleges helyzetben van:

maga kell fenntartson állandó tűzoltóságot, illetve ügyeletet, a tűzoltók viszont nem tartoznak az adminisztratív személyzethez.

Megkeresése válasz nélkül maradt.

A prefektúra pénteken kiigazítási kérelmet küldött a fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős minisztériumba, mert

a 7-es sürgősségi kormányrendelet egyrészt 30 százalékos leépítésről beszél, másrészt a lakosságszámtól teszi függővé a személyzeti létszámot.

Vélhetően mindezek tisztázására e hét csütörtökén gyűlésre hívták Bukarestbe a prefektusokat, azelőtt tehát konkrétumokat – például azt, hogy a prefektusi hivatalban hogyan alkalmazzák az előírásokat – nem áll módjukban közölni, mondta Ráduly István háromszéki prefektus.

