Költségcsökkentési kényszerek szorításában a polgármesterek

A prefektus azon rendeletére várnak a polgármesterek, amely megszabja, hogy milyen létszámmal folytathatják az önkormányzati munkát. Alternatívaként nem sok megoldás mutatkozik, a béralap csökkentése szinte lehetetlen.
A kormány idei 7-es sürgősségi kormányrendelete spórlásra és költségcsökkentésre szólítja fel a polgármesteri hivatalokat, annyi „szabadságot” meghagyva nekik, hogy
Még. Jövőre már ennyi mozgásterük se marad, muszáj lesz szűkíteni az alkalmazottak körét.
Több a kérdés, mint a válasz. Egyelőre nem világos, hogy miként kell végrehajtani a 7-es sürgősségi kormányrendelet
Ha egy polgármesteri hivatal a megengedett létszámkeretet nem töltötte be, akkor 30 százalékos csökkentést kell alkalmaznia, ha viszont minden állás foglalt, akkor csak 20 százalékot.
A kormányrendelet első lépésben a prefektusi hivatalokat bízta meg azzal, hogy
Ahhoz, hogy ezt megtegye, a kormányhivatal először felméri, melyik önkormányzatnak hány alárendelt egysége vagy közszolgálata van, hiszen egyesek saját hatáskörben oldják meg a városrendezés vagy a lakossági nyilvántartás feladatait, de akár még a tűzoltósági teendőket is, míg mások kiszervezik azokat szolgáltató cégeknek.
Gyerő József, Kovászna polgármestere
Itt még mindig az a kérdés – magyarázta megkeresésünkre Gyerő József kovásznai polgármester –, hogy milyen állásokat vesznek figyelembe, ugyanis számos kivételezett kategória is van az önkormányzati alkalmazottak körében:
Ugyanakkor megtarthat bizonyos számú személyzetet, ha a lakosság-nyilvántartót saját hatáskörben működteti vagy helyi rendőrséget tart fent.
A polgármesterek tehát zsonglőrködhetnek egy kicsit a különböző osztályok alkalmazottainak számával, de egyelőre mindenki várakozó állásponton van és várja a prefektusi hivatal átiratát. Annak kézhezvételétől számítva három hónapjuk van arra, hogy átszervezzék a hivatalt.
Gyerő József polgármesterként a kormányhoz folyamodott kivételes eljárás érdekében, mivel Kovászna városa elég különleges helyzetben van:
Megkeresése válasz nélkül maradt.
Még a prefektusoknak sem egyértelmű a kormányrendelet
A prefektúra pénteken kiigazítási kérelmet küldött a fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős minisztériumba, mert
Vélhetően mindezek tisztázására e hét csütörtökén gyűlésre hívták Bukarestbe a prefektusokat, azelőtt tehát konkrétumokat – például azt, hogy a prefektusi hivatalban hogyan alkalmazzák az előírásokat – nem áll módjukban közölni, mondta Ráduly István háromszéki prefektus.
