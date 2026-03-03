Rovatok
Összefogás a tűzkárosult gelencei családért

Hatalmas tűz pusztított a gelencei család udvarán • Fotó: Gelencei Önkéntes Tűzoltóság

Hatalmas tűz pusztított a gelencei család udvarán

Fotó: Gelencei Önkéntes Tűzoltóság

Tűz pusztított egy gelencei háznál hétfőn hajnalban: a lángok felemésztették az otthon tetőszerkezetét, a melléképületeket és egy autót. Pap László és családja most segítségre szorul, hogy mihamarabb visszaköltözhessenek az épületbe.

Farkas Orsolya

2026. március 03., 17:082026. március 03., 17:08

A tűzesethez március 2-án hajnalban, fél 5 környékén riasztották az önkéntes tűzoltókat. Pap László, a három gyermek édesapja kérdésünkre elmondta:

a műhely és garázs, benne egy járművel együtt teljesen elégett.

A lakás, valamint egy melléképület tetőszerkezete szintén odalett.

A tűz keletkezésekor otthon tartózkodtak, de a családfő szerint szerencsére időben ki tudtak menekülni. Egyetlen szomszéd szerzett könnyebb sebet a kezén, amikor segíteni próbált, de komolyabb személyi sérülés nem történt.

Nagyon sokan voltak, mindenki megmozdult, mindenki segített – hangsúlyozta –, így hamar sikerült összetakarítani a törmelékeket.

A tűz a család sejtése szerint eredetileg a kazán füstcsövéből indulhatott, a mennyezet kapott lángra először.

A ház azonban jelenleg lakhatatlan:

amit nem a lángok pusztítottak el, az az oltáskor ázott el és vált használhatatlanná.

A család egyik óráról a másikra maradt otthon nélkül. Éppen ezért a gelencei Burusnyán Néptáncegyüttes március 3-án támogató akciót indított:

a tánccsoport szervezésében önkéntesek járják a települést, hogy népszerűsítsék az adománygyűjtést és anyagi segítséget kérjenek a család részére.

Aki szeretne segíteni, a közösségi médiában közzétett felhívásban találja a bankszámlaszámokat és adományozási pontokat.

A tűz jelentős anyagi károkat okozott. A lakás az oltás következében elázott, jelenleg lakhatatlan • Fotó: Gelencei Önkéntes Tűzoltóság Galéria

A tűz jelentős anyagi károkat okozott. A lakás az oltás következében elázott, jelenleg lakhatatlan

Fotó: Gelencei Önkéntes Tűzoltóság

Egy hónap alatt közel ötszáz bevetés

A Kovászna megyei tűzoltók az elmúlt hónap során összesen 487 esetben vonultak bevetésre, ezek közül 19 alkalommal lakóházakat, melléképületeket, területeket vagy járműveket érintő tűzesethez riasztották őket.

A megelőzés érdekében arra kérik a lakosságot, hogy rendszeresen ellenőrizzék a fűtőberendezéseket, és gondoskodjanak a kémények szakszerű, időszakos tisztításáról.

A lakástüzek és gázszivárgások okairól, azok megelőzéséről, valamint a fűtőberendezések általános karbantartásáról korábbi cikkünkben részletesen beszámoltunk.

Háromszék
szóljon hozzá! Hozzászólások
