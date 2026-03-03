Összefogás a tűzkárosult gelencei családért

Hatalmas tűz pusztított a gelencei család udvarán
Fotó: Gelencei Önkéntes Tűzoltóság
Tűz pusztított egy gelencei háznál hétfőn hajnalban: a lángok felemésztették az otthon tetőszerkezetét, a melléképületeket és egy autót. Pap László és családja most segítségre szorul, hogy mihamarabb visszaköltözhessenek az épületbe.
A tűzesethez március 2-án hajnalban, fél 5 környékén riasztották az önkéntes tűzoltókat. Pap László, a három gyermek édesapja kérdésünkre elmondta:
A lakás, valamint egy melléképület tetőszerkezete szintén odalett.
A tűz keletkezésekor otthon tartózkodtak, de a családfő szerint szerencsére időben ki tudtak menekülni. Egyetlen szomszéd szerzett könnyebb sebet a kezén, amikor segíteni próbált, de komolyabb személyi sérülés nem történt.
A tűz a család sejtése szerint eredetileg a kazán füstcsövéből indulhatott, a mennyezet kapott lángra először.
A ház azonban jelenleg lakhatatlan:
A család egyik óráról a másikra maradt otthon nélkül. Éppen ezért a gelencei Burusnyán Néptáncegyüttes március 3-án támogató akciót indított:
Aki szeretne segíteni, a közösségi médiában közzétett felhívásban találja a bankszámlaszámokat és adományozási pontokat.
A tűz jelentős anyagi károkat okozott. A lakás az oltás következében elázott, jelenleg lakhatatlan
Fotó: Gelencei Önkéntes Tűzoltóság
A Kovászna megyei tűzoltók az elmúlt hónap során összesen 487 esetben vonultak bevetésre, ezek közül 19 alkalommal lakóházakat, melléképületeket, területeket vagy járműveket érintő tűzesethez riasztották őket.
A megelőzés érdekében arra kérik a lakosságot, hogy rendszeresen ellenőrizzék a fűtőberendezéseket, és gondoskodjanak a kémények szakszerű, időszakos tisztításáról.
A lakástüzek és gázszivárgások okairól, azok megelőzéséről, valamint a fűtőberendezések általános karbantartásáról korábbi cikkünkben részletesen beszámoltunk.
