Összefogás a tűzkárosult gelencei családért

Tűz pusztított egy gelencei háznál hétfőn hajnalban: a lángok felemésztették az otthon tetőszerkezetét, a melléképületeket és egy autót. Pap László és családja most segítségre szorul, hogy mihamarabb visszaköltözhessenek az épületbe.

A tűzesethez március 2-án hajnalban, fél 5 környékén riasztották az önkéntes tűzoltókat. Pap László, a három gyermek édesapja kérdésünkre elmondta:

a műhely és garázs, benne egy járművel együtt teljesen elégett.

A tűz keletkezésekor otthon tartózkodtak, de a családfő szerint szerencsére időben ki tudtak menekülni. Egyetlen szomszéd szerzett könnyebb sebet a kezén, amikor segíteni próbált, de komolyabb személyi sérülés nem történt.

Családi ház és mellélépületek gyulladtak ki hétfőn hajnalban Gelencén, jelentős anyagi kár keletkezett.

A lakás, valamint egy melléképület tetőszerkezete szintén odalett.

Nagyon sokan voltak, mindenki megmozdult, mindenki segített – hangsúlyozta –, így hamar sikerült összetakarítani a törmelékeket.

A ház azonban jelenleg lakhatatlan:

A tűz a család sejtése szerint eredetileg a kazán füstcsövéből indulhatott, a mennyezet kapott lángra először.

amit nem a lángok pusztítottak el, az az oltáskor ázott el és vált használhatatlanná.

A család egyik óráról a másikra maradt otthon nélkül. Éppen ezért a gelencei Burusnyán Néptáncegyüttes március 3-án támogató akciót indított:

a tánccsoport szervezésében önkéntesek járják a települést, hogy népszerűsítsék az adománygyűjtést és anyagi segítséget kérjenek a család részére.

Aki szeretne segíteni, a közösségi médiában közzétett felhívásban találja a bankszámlaszámokat és adományozási pontokat.

A tűz jelentős anyagi károkat okozott. A lakás az oltás következében elázott, jelenleg lakhatatlan

Egy hónap alatt közel ötszáz bevetés

A Kovászna megyei tűzoltók az elmúlt hónap során összesen 487 esetben vonultak bevetésre, ezek közül 19 alkalommal lakóházakat, melléképületeket, területeket vagy járműveket érintő tűzesethez riasztották őket.

A megelőzés érdekében arra kérik a lakosságot, hogy rendszeresen ellenőrizzék a fűtőberendezéseket, és gondoskodjanak a kémények szakszerű, időszakos tisztításáról.

A lakástüzek és gázszivárgások okairól, azok megelőzéséről, valamint a fűtőberendezések általános karbantartásáról korábbi cikkünkben részletesen beszámoltunk.