Kézdivásárhelyen ünnepli március 15-ét Sulyok Tamás köztársasági elnök

A köztársasági elnök elfogadta meghívásunkat, és részt vesz azon az ünnepségen, amelyet sokan a legszebb és legméltóságteljesebb erdélyi március 15-i megemlékezésként tartanak számon”

– olvasható a bejegyzésben.

Az elöljáró szerint Kézdivásárhelyen ez a nap nem csupán emlékezés, hanem közösségi hitvallás: a szabadság, az összetartozás és a nemzeti méltóság ünnepe. „A céhes város főtere ilyenkor nemcsak Kézdiszékről, hanem a Kárpát-medence számos pontjáról érkező ünneplőkkel telik meg, akik együtt tisztelegnek az 1848–49-es hősök emléke előtt” – fogalmazott Bokor Tibor, arra bíztatva a helyieket, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt az ünnepségen.