Kézdivásárhelyen ünnepli március 15-ét Sulyok Tamás köztársasági elnök

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke mond ünnepi beszédet az idei március 15-i ünnepségen Kézdivásárhelyen – jelentette be Bokor Tibor polgármester kedden a közösségi oldalán.

Székelyhon

2026. március 03., 17:542026. március 03., 17:54

2026. március 03., 18:02

„Ez az első alkalom, hogy nemzeti ünnepünkön a céhes városban köszönthetjük Magyarország legmagasabb rangú közjogi méltóságát.

Idézet
A köztársasági elnök elfogadta meghívásunkat, és részt vesz azon az ünnepségen, amelyet sokan a legszebb és legméltóságteljesebb erdélyi március 15-i megemlékezésként tartanak számon”

– olvasható a bejegyzésben.

Az elöljáró szerint Kézdivásárhelyen ez a nap nem csupán emlékezés, hanem közösségi hitvallás: a szabadság, az összetartozás és a nemzeti méltóság ünnepe. „A céhes város főtere ilyenkor nemcsak Kézdiszékről, hanem a Kárpát-medence számos pontjáról érkező ünneplőkkel telik meg, akik együtt tisztelegnek az 1848–49-es hősök emléke előtt” – fogalmazott Bokor Tibor, arra bíztatva a helyieket, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt az ünnepségen.

Háromszék Kézdivásárhely
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
