Kézdivásárhelyen ünnepli március 15-ét Sulyok Tamás köztársasági elnök

Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke mond ünnepi beszédet az idei március 15-i ünnepségen Kézdivásárhelyen – jelentette be Bokor Tibor polgármester kedden a közösségi oldalán.
„Ez az első alkalom, hogy nemzeti ünnepünkön a céhes városban köszönthetjük Magyarország legmagasabb rangú közjogi méltóságát.
Az elöljáró szerint Kézdivásárhelyen ez a nap nem csupán emlékezés, hanem közösségi hitvallás: a szabadság, az összetartozás és a nemzeti méltóság ünnepe. „A céhes város főtere ilyenkor nemcsak Kézdiszékről, hanem a Kárpát-medence számos pontjáról érkező ünneplőkkel telik meg, akik együtt tisztelegnek az 1848–49-es hősök emléke előtt” – fogalmazott Bokor Tibor, arra bíztatva a helyieket, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt az ünnepségen.
