Novellákban egy kisvárosi család története

Hét év után új kötettel jelentkezett a kézdivásárhelyi Borcsa Imola. A Majd megérted cím alatt egybefűzött, egymással szoros tartalmi kapcsolatban álló novellákból egy székelyföldi kisvárosi család története bontakozik ki.

Borcsa Imola, a Magnebéhat című nagy sikerű könyv (2019) szerzője új kötettel jelentkezett februárban. A Majd megérted című kötetét közös kiadásban jelentette meg az Erdélyi Híradó Kiadó (Kolozsvár) és a Kalligram Kiadó (Budapest). Az 1990-es átmeneti évek Romániájában játszódó eseményeket egy kisfiú szemüvegén keresztül láttatja az író, a novellák, illetve a mindennapi élet és a naiv gyermek fantáziájának képei és történései egymásba csúszva

Nem is olyan régen a Gyógyszerészi Hírlapnak adott interjúban a novella születéséről kérdezték Borcsa Imolát. „Először is legyen egy ötlet – mondta. – Ez jön magától is, de azért tenni is lehet érte, sőt, legtöbbször igazából a figyelem csalogatja elő az ihletet. Rövidebb szövegek esetében ennyi elég is,

kell valami apró élmény, érzet, utcán elkapott félmondat, ami elindít az emberben valamit, és máris neki lehet fogni az írásnak, kikerekedik majd a történet.

Regény vagy novellafüzér esetében ezt meg kell hogy előzze a tervezés, ami elég hosszas, akár többhónapos folyamat is lehet. A munkának ez a része is hihetetlenül izgalmas, a szereplők felvázolása, a köztük levő viszonyok szétszálazása aztán összebogozása, az őket körülvevő világ kidolgozása.”

A Majd megérted keletkezéséről lapunknak elárulta, elsőként az Űrhajó című novella született meg. „Akkor még nem is tudtam, hogy ez egy kötet »alapanyaga« lesz. Amikor már a harmadik novellán kezdtem gondolkozni, aminek kisfiú az elbeszélője, akkor vált világossá, hogy ez az alakuló világ kötetté is összeállhat, és onnantól fogva már tudtam, hogy ennek a családnak a történetére akarok koncentrálni.”