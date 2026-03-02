Novellákban egy kisvárosi család története

Borcsa Imola második kötete is novellákat tartalmaz
Fotó: Kocsis Károly
Hét év után új kötettel jelentkezett a kézdivásárhelyi Borcsa Imola. A Majd megérted cím alatt egybefűzött, egymással szoros tartalmi kapcsolatban álló novellákból egy székelyföldi kisvárosi család története bontakozik ki.
Borcsa Imola, a Magnebéhat című nagy sikerű könyv (2019) szerzője új kötettel jelentkezett februárban. A Majd megérted című kötetét közös kiadásban jelentette meg az Erdélyi Híradó Kiadó (Kolozsvár) és a Kalligram Kiadó (Budapest). Az 1990-es átmeneti évek Romániájában játszódó eseményeket egy kisfiú szemüvegén keresztül láttatja az író, a novellák, illetve a mindennapi élet és a naiv gyermek fantáziájának képei és történései egymásba csúszva
Nem is olyan régen a Gyógyszerészi Hírlapnak adott interjúban a novella születéséről kérdezték Borcsa Imolát. „Először is legyen egy ötlet – mondta. – Ez jön magától is, de azért tenni is lehet érte, sőt, legtöbbször igazából a figyelem csalogatja elő az ihletet. Rövidebb szövegek esetében ennyi elég is,
Regény vagy novellafüzér esetében ezt meg kell hogy előzze a tervezés, ami elég hosszas, akár többhónapos folyamat is lehet. A munkának ez a része is hihetetlenül izgalmas, a szereplők felvázolása, a köztük levő viszonyok szétszálazása aztán összebogozása, az őket körülvevő világ kidolgozása.”
A Majd megérted keletkezéséről lapunknak elárulta, elsőként az Űrhajó című novella született meg. „Akkor még nem is tudtam, hogy ez egy kötet »alapanyaga« lesz. Amikor már a harmadik novellán kezdtem gondolkozni, aminek kisfiú az elbeszélője, akkor vált világossá, hogy ez az alakuló világ kötetté is összeállhat, és onnantól fogva már tudtam, hogy ennek a családnak a történetére akarok koncentrálni.”
A kézdivásárhelyi író 2014-től közöl rendszeresen rövidprózát
Fotó: Bodor Balázs György
Borcsa Imola új könyvének bemutatóját szülővárosában, Kézdivásárhelyen március 4-én, szerdán 18 órakor tartják a Vigadó Művelődési Központ dísztermében. A szerzővel beszélgetve dr. Deák Ferenc magyartanár méltatja, a novellákból Kolcsár József színművész olvas fel, a találkozó végén a szerző dedikál. A kötetet a Gutenberg könyvterjesztő székelyföldi üzleteiben, valamint a kézdivásárhelyi Gyopár könyvesüzletben lehet megvásárolni.
Borcsa Imola gyógyszerész, író, Borcsa János irodalomkritikus, közíró, helytörténész lánya. Az elemit a kézdivásárhelyi Molnár Józsiás Általános Iskolában, a gimnáziumi osztályokat a Nagy Mózes Elméleti Líceum rajztagozatán végezte, és ugyanitt természetrajz–idegen nyelv profilon a líceumot. Gyógyszerész diplomát a kolozsvári Iuliu Hațieganu Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Gyógyszerészeti Karán szerzett 2014-ben, 2015–2017 között klinikai gyógyszerészetre szakosodott. 2014-től közöl rendszeresen rövidprózát hazai és határon túli irodalmi lapokban és folyóiratokban (Korunk, Helikon, Irodalmi Jelen, Székelyföld, Irodalmi Szemle, Látó, Kortárs, Hévíz, Hitel), egy-egy novelláját antológiákba, gyűjteményes kötetekbe is beválogatták. Többszörösen díjazott, tagja a Fiatal Írók Szövetségének (Budapest), az Erdélyi Magyar Írók Ligájának (Kolozsvár) és a Romániai Írók Szövetségének (Bukarest).
