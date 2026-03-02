Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Novellákban egy kisvárosi család története

Borcsa Imola második kötete is novellákat tartalmaz

Borcsa Imola második kötete is novellákat tartalmaz

Fotó: Kocsis Károly

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Hét év után új kötettel jelentkezett a kézdivásárhelyi Borcsa Imola. A Majd megérted cím alatt egybefűzött, egymással szoros tartalmi kapcsolatban álló novellákból egy székelyföldi kisvárosi család története bontakozik ki.

Kocsis Károly

2026. március 02., 21:032026. március 02., 21:03

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Borcsa Imola, a Magnebéhat című nagy sikerű könyv (2019) szerzője új kötettel jelentkezett februárban. A Majd megérted című kötetét közös kiadásban jelentette meg az Erdélyi Híradó Kiadó (Kolozsvár) és a Kalligram Kiadó (Budapest). Az 1990-es átmeneti évek Romániájában játszódó eseményeket egy kisfiú szemüvegén keresztül láttatja az író, a novellák, illetve a mindennapi élet és a naiv gyermek fantáziájának képei és történései egymásba csúszva

egy groteszk és fájdalmasan érdekes világba kalauzolják az olvasót.

Nem is olyan régen a Gyógyszerészi Hírlapnak adott interjúban a novella születéséről kérdezték Borcsa Imolát. „Először is legyen egy ötlet – mondta. – Ez jön magától is, de azért tenni is lehet érte, sőt, legtöbbször igazából a figyelem csalogatja elő az ihletet. Rövidebb szövegek esetében ennyi elég is,

Idézet
kell valami apró élmény, érzet, utcán elkapott félmondat, ami elindít az emberben valamit, és máris neki lehet fogni az írásnak, kikerekedik majd a történet.

Regény vagy novellafüzér esetében ezt meg kell hogy előzze a tervezés, ami elég hosszas, akár többhónapos folyamat is lehet. A munkának ez a része is hihetetlenül izgalmas, a szereplők felvázolása, a köztük levő viszonyok szétszálazása aztán összebogozása, az őket körülvevő világ kidolgozása.”

Hirdetés

A Majd megérted keletkezéséről lapunknak elárulta, elsőként az Űrhajó című novella született meg. „Akkor még nem is tudtam, hogy ez egy kötet »alapanyaga« lesz. Amikor már a harmadik novellán kezdtem gondolkozni, aminek kisfiú az elbeszélője, akkor vált világossá, hogy ez az alakuló világ kötetté is összeállhat, és onnantól fogva már tudtam, hogy ennek a családnak a történetére akarok koncentrálni.”

A kézdivásárhelyi író 2014-től közöl rendszeresen rövidprózát Galéria

A kézdivásárhelyi író 2014-től közöl rendszeresen rövidprózát

Fotó: Bodor Balázs György

Borcsa Imola új könyvének bemutatóját szülővárosában, Kézdivásárhelyen március 4-én, szerdán 18 órakor tartják a Vigadó Művelődési Központ dísztermében. A szerzővel beszélgetve dr. Deák Ferenc magyartanár méltatja, a novellákból Kolcsár József színművész olvas fel, a találkozó végén a szerző dedikál. A kötetet a Gutenberg könyvterjesztő székelyföldi üzleteiben, valamint a kézdivásárhelyi Gyopár könyvesüzletben lehet megvásárolni.

Borcsa Imola gyógyszerész, író, Borcsa János irodalomkritikus, közíró, helytörténész lánya. Az elemit a kézdivásárhelyi Molnár Józsiás Általános Iskolában, a gimnáziumi osztályokat a Nagy Mózes Elméleti Líceum rajztagozatán végezte, és ugyanitt természetrajz–idegen nyelv profilon a líceumot. Gyógyszerész diplomát a kolozsvári Iuliu Hațieganu Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Gyógyszerészeti Karán szerzett 2014-ben, 2015–2017 között klinikai gyógyszerészetre szakosodott. 2014-től közöl rendszeresen rövidprózát hazai és határon túli irodalmi lapokban és folyóiratokban (Korunk, Helikon, Irodalmi Jelen, Székelyföld, Irodalmi Szemle, Látó, Kortárs, Hévíz, Hitel), egy-egy novelláját antológiákba, gyűjteményes kötetekbe is beválogatták. Többszörösen díjazott, tagja a Fiatal Írók Szövetségének (Budapest), az Erdélyi Magyar Írók Ligájának (Kolozsvár) és a Romániai Írók Szövetségének (Bukarest).

Háromszék Kultúra Kézdivásárhely
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 02., hétfő

Ismertették a dátumot, amikortól elérhetők a csökkentett adók Sepsiszentgyörgyön

Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint az adómódosításokat a törvény által előírt tíznapos közvita után, március 11-én fogadja el a helyi képviselő-testület, és másnapra minden adónak a csökkentett, aktuális értékekkel kell szerepelnie a Ghiseul.ron is.

Ismertették a dátumot, amikortól elérhetők a csökkentett adók Sepsiszentgyörgyön
Ismertették a dátumot, amikortól elérhetők a csökkentett adók Sepsiszentgyörgyön
2026. március 02., hétfő

Ismertették a dátumot, amikortól elérhetők a csökkentett adók Sepsiszentgyörgyön
Hirdetés
2026. március 02., hétfő

Helyreállt a közvilágítás Baróton, haladékot kaptak a számla kifizetésére

Újra működik a közvilágítás Miklósváron, Köpecen, Felsőrákoson és Baróton, miután tisztázták a problémákat az áramszolgáltatóval. A közel félmillió lej értékben kiállított számlát tizenhat hónap alatt kell kifizetnie a baróti önkormányzatnak.

Helyreállt a közvilágítás Baróton, haladékot kaptak a számla kifizetésére
Helyreállt a közvilágítás Baróton, haladékot kaptak a számla kifizetésére
2026. március 02., hétfő

Helyreállt a közvilágítás Baróton, haladékot kaptak a számla kifizetésére
2026. március 02., hétfő

Aki megvette a könyvet a könyvtárnak, az kölcsönözhette ki elsőként

Olvasói adományoknak köszönhetően bővült a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár állománya, miután a tavaly év végi megszorítások miatt nem tudott új olvasmányokat beszerezni az intézmény.

Aki megvette a könyvet a könyvtárnak, az kölcsönözhette ki elsőként
Aki megvette a könyvet a könyvtárnak, az kölcsönözhette ki elsőként
2026. március 02., hétfő

Aki megvette a könyvet a könyvtárnak, az kölcsönözhette ki elsőként
2026. március 02., hétfő

Családi ház vált lakhatatlanná Gelencén egy tűzeset következtében

Családi ház és mellélépületek gyulladtak ki hétfőn hajnalban Gelencén, jelentős anyagi kár keletkezett.

Családi ház vált lakhatatlanná Gelencén egy tűzeset következtében
Családi ház vált lakhatatlanná Gelencén egy tűzeset következtében
2026. március 02., hétfő

Családi ház vált lakhatatlanná Gelencén egy tűzeset következtében
Hirdetés
2026. március 01., vasárnap

Családon belüli erőszak: miért fontos a pszichológiai tanácsadás az agresszorok számára?

Több felelősséget ró a helyi hatóságokra, megkönnyíti a távoltartási végzés igénylését, és kötelezővé teszi a pszichológiai tanácsadást az agresszorok számára egy új törvénymódosítás. Szakembereket kérdeztünk arról, mit jelent mindez a gyakorlatban.

Családon belüli erőszak: miért fontos a pszichológiai tanácsadás az agresszorok számára?
Családon belüli erőszak: miért fontos a pszichológiai tanácsadás az agresszorok számára?
2026. március 01., vasárnap

Családon belüli erőszak: miért fontos a pszichológiai tanácsadás az agresszorok számára?
2026. március 01., vasárnap

Amit a nők hagytak ránk: Kárpátalja kulturális öröksége

Nőkről nőknek szól a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület és Népfőiskola, valamint a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület közös szervezésében a nőnap és március 15. tiszteletére létrejövő kulturális esemény.

Amit a nők hagytak ránk: Kárpátalja kulturális öröksége
Amit a nők hagytak ránk: Kárpátalja kulturális öröksége
2026. március 01., vasárnap

Amit a nők hagytak ránk: Kárpátalja kulturális öröksége
2026. március 01., vasárnap

Folyamatos visszaélésekre hívják fel a figyelmet az orvosi laboratóriumokban dolgozó biológusok és kémikusok

Fizetős dokumentumgyárrá változott és semminemű szakmai támogatást nem nyújt tagjainak a biokémikusokat, biológusokat és kémikusokat tömörítő szakmai szervezet, ami a tagságot tüntetésre és törvénymódosítás kezdeményezésére sarkallta.

Folyamatos visszaélésekre hívják fel a figyelmet az orvosi laboratóriumokban dolgozó biológusok és kémikusok
Folyamatos visszaélésekre hívják fel a figyelmet az orvosi laboratóriumokban dolgozó biológusok és kémikusok
2026. március 01., vasárnap

Folyamatos visszaélésekre hívják fel a figyelmet az orvosi laboratóriumokban dolgozó biológusok és kémikusok
Hirdetés
2026. március 01., vasárnap

Fel van adva a lecke Csernátonban, ahol négy falu igényeit kell összehangolni

Több beruházást készítenek elő Kézdiszék egyik legnagyobb községében: Csernátonban jelenleg a vízhálózat korszerűsítése a prioritás, de figyelmet fordítanak Kézdialbisra és Ikafalvára is. Az Anghel Saligny-program révén több kilométernyi út újul meg.

Fel van adva a lecke Csernátonban, ahol négy falu igényeit kell összehangolni
Fel van adva a lecke Csernátonban, ahol négy falu igényeit kell összehangolni
2026. március 01., vasárnap

Fel van adva a lecke Csernátonban, ahol négy falu igényeit kell összehangolni
2026. február 28., szombat

Szikla rongálta meg az Almási-barlanghoz vezető lépcsőt

Egy lehulló szikladarab rongálta meg a Vargyas-szorosban levő Almási-barlang bejáratához vezető vas feljárót és annak alsó tartószerkezetét. A feljáró alsó része jelentős károsodást szenvedett, így annak használata jelenleg balesetveszélyes.

Szikla rongálta meg az Almási-barlanghoz vezető lépcsőt
Szikla rongálta meg az Almási-barlanghoz vezető lépcsőt
2026. február 28., szombat

Szikla rongálta meg az Almási-barlanghoz vezető lépcsőt
2026. február 28., szombat

Március 15-i ünnepi hangverseny Sepsiszentgyörgyön

Ünnepi hangversenyt tartanak március 14-én, szombaton a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház
nagytermében. A közönség egyetlen este során hallhatja az eredeti magyar népzenei dallamokat és azok nagyszabású, szimfonikus átdolgozásait.

Március 15-i ünnepi hangverseny Sepsiszentgyörgyön
Március 15-i ünnepi hangverseny Sepsiszentgyörgyön
2026. február 28., szombat

Március 15-i ünnepi hangverseny Sepsiszentgyörgyön
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!