Elkezdik a bontást a részben összeomlott székelyudvarhelyi bentlakásnál

Fotó: László Ildikó
Megkezdik a héten az épületrész bontását a 2023 decemberében részben összeomlott székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium bentlakásánál – adta hírül hétfőn este Szakács-Paál István polgármester.
A városvezető tájékoztatása szerint „a munkálatok kézzel, fokozott körültekintéssel zajlanak, és várhatóan június 1-jéig tartanak”.
A polgármester Facebook-bejegyzésében arra is kitér, hogy „a bontást követően elkezdődik az újjáépítés – egy biztonságos, korszerű bentlakás megvalósítása”, majd köszönetét fejezi ki Magyarország Kormányának a támogatásáért.
