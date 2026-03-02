Elkezdik a bontást a részben összeomlott székelyudvarhelyi bentlakásnál

Megkezdik a héten az épületrész bontását a 2023 decemberében részben összeomlott székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium bentlakásánál – adta hírül hétfőn este Szakács-Paál István polgármester.

A városvezető tájékoztatása szerint „a munkálatok kézzel, fokozott körültekintéssel zajlanak, és várhatóan június 1-jéig tartanak”.

A polgármester Facebook-bejegyzésében arra is kitér, hogy „a bontást követően elkezdődik az újjáépítés – egy biztonságos, korszerű bentlakás megvalósítása”, majd köszönetét fejezi ki Magyarország Kormányának a támogatásáért.

