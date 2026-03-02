Rovatok
Elkezdik a bontást a részben összeomlott székelyudvarhelyi bentlakásnál

Archív • Fotó: László Ildikó

Archív

Fotó: László Ildikó

Megkezdik a héten az épületrész bontását a 2023 decemberében részben összeomlott székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium bentlakásánál – adta hírül hétfőn este Szakács-Paál István polgármester.

Székelyhon

2026. március 02., 20:42

2026. március 02., 20:432026. március 02., 20:43

A városvezető tájékoztatása szerint „a munkálatok kézzel, fokozott körültekintéssel zajlanak, és várhatóan június 1-jéig tartanak”.

A polgármester Facebook-bejegyzésében arra is kitér, hogy „a bontást követően elkezdődik az újjáépítés – egy biztonságos, korszerű bentlakás megvalósítása”, majd köszönetét fejezi ki Magyarország Kormányának a támogatásáért.

korábban írtuk

Tragédia Székelyudvarhelyen – gyerekek szorultak a bentlakás összeomlott fala alá
Tragédia Székelyudvarhelyen – gyerekek szorultak a bentlakás összeomlott fala alá

Összedőlt a Tamási Áron Gimnázium kollégiumának egyik épületrésze hétfő délután. Több gyerek a romok alá szorult, azonban sikerült kimenteni őket. Az egyik fiút már nem lehetett újjáéleszteni.

korábban írtuk

Bíróság előtt a székelyudvarhelyi bentlakásomlás-ügy vádlottjai
Bíróság előtt a székelyudvarhelyi bentlakásomlás-ügy vádlottjai

Három személy ellen emelt vádat az ügyészség a Székelyudvarhelyen több mint egy éve történt tragédia miatt, amikor a Tamási Áron Gimnázium bentlakásának omlása nyomán két diák életét vesztette. A bíróságra benyújtott vádiratból szemléztünk.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
szóljon hozzá! Hozzászólások
