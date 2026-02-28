Nyilvános vitát szerveznek a játéktermek betiltásáról Székelyudvarhelyen

Fotó: Freepik
Korlátozni kívánja a városban működő játéktermek számát Székelyudvarhely önkormányzata, a döntés meghozatala előtt nyilvános vita keretében kérik ki a közösség véleményét.
Szakács-Paál István polgármester az Agerpres hírügynökségnek elmondta, a helyi képviselő-testületben még nem volt vita erről a kérdésről, és úgy véli, hogy a döntést felelősségteljesen és pártatlanul kell megvizsgálni.
„A szerencsejátékok tekintetében eddig nem volt vita Székelyudvarhely helyi tanácsában. Az azonban biztos, hogy korlátozni kívánjuk a városban található játéktermek számát. Vannak olyan önkormányzati képviselők, akik a teljes tilalmát támogatják, és ez az álláspont jól ismert. Személy szerint úgy gondolom, hogy egy ilyen döntést felelősségteljesen és pártatlanul kell megvizsgálni.
– hangsúlyozta Szakács-Paál István.
A polgármester azt is elmondta, hogy civil szervezetek is kérvényezték ezeknek a tevékenységeknek a betiltását a településen. „Civil szervezetek is felvették velünk a kapcsolatot, és a szerencsejátékok teljes betiltását kérték, de végső döntésünket alapos elemzésre és átlátható párbeszédre szeretnénk alapozni” – tette hozzá Székelyudvarhely polgármestere.
Egyre kisebb az esély arra, hogy a már megnyert pályázat részeként közösen vásárolhasson buszokat Fenyéd és Székelyudvarhely. A városvezetés vészforgatókönyveket állított össze a beruházás megmentéséért.
Három utca és két jelentős középület modernizálási terveit hagyták jóvá a székelyudvarhelyi tanácsosok a februári ülésükön, csütörtökön. Mindemellett a helyi adók esetleges csökkentéséről is szó esett.
Áramszünet lesz Farkaslaka számos háztartásában február 27-én, pénteken 9 és 17 óra között.
Forgalmi átszervezések előtt áll a szombatfalvi városrész. A Lejtő utca egy részének egyirányúsítása, a teherforgalom irányának pontosítása és a jelzőlámpák visszaállítása mellett a városközpont jövőbeni, „shared space” alapú átalakítása is szóba került.
Lángok csaptak fel egy melléképületben Székelyudvarhelyen szerda késő este.
A barátság erejéről szól a Barátságunk története című új mesejáték, amelyet a Tomcsa Sándor Színház és az Udvarhely Néptáncműhely közösen visz színpadra Székelyudvarhelyen. Az összművészeti előadás bemutatóját szombaton tartják.
Távolságtartásra intenek a Sóskúton tanyázó medvecsalád miatt. A két bocsával pihenő anyamedve ugyan közel, mintegy 30–40 méterre húzódott meg a diákszállótól, de eddigi viselkedése alapján nem keresi az emberek társaságát és nem mutat agressziót.
Kápolnási Zsolt történész Székelyudvarhely és Budapest a millenniumi ünnepségek hevében (1896) címmel tart előadást február 26-án Székelyudvarhelyen.
A város egyik legnagyobb tudományos rendezvényévé nőtte ki magát a Székelyudvarhelyi Kórház Napok: a harmadik kiadást március 4–7. között tartják. Idén is külön napot szentelnek a prevenciós, lakosságnak szóló programoknak.
Szigorú figyelmeztetést adott ki a Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság: a bevizsgált közkutak és források kevesebb mint 10 százaléka rendelkezik mindenki számára iható vízzel. Nitráttartalom vagy a bakteriális fertőzöttség miatt tilos a fogyasztás.
