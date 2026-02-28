Rovatok
Nyilvános vitát szerveznek a játéktermek betiltásáról Székelyudvarhelyen

• Fotó: Freepik

Fotó: Freepik

Korlátozni kívánja a városban működő játéktermek számát Székelyudvarhely önkormányzata, a döntés meghozatala előtt nyilvános vita keretében kérik ki a közösség véleményét.

Székelyhon

2026. február 28., 20:022026. február 28., 20:02

Szakács-Paál István polgármester az Agerpres hírügynökségnek elmondta, a helyi képviselő-testületben még nem volt vita erről a kérdésről, és úgy véli, hogy a döntést felelősségteljesen és pártatlanul kell megvizsgálni.

„A szerencsejátékok tekintetében eddig nem volt vita Székelyudvarhely helyi tanácsában. Az azonban biztos, hogy korlátozni kívánjuk a városban található játéktermek számát. Vannak olyan önkormányzati képviselők, akik a teljes tilalmát támogatják, és ez az álláspont jól ismert. Személy szerint úgy gondolom, hogy egy ilyen döntést felelősségteljesen és pártatlanul kell megvizsgálni.

Idézet
Mindenképpen nyilvános vitát szervezünk erről a kérdésről, hogy meghallgassuk a közösség véleményét”

– hangsúlyozta Szakács-Paál István.

A polgármester azt is elmondta, hogy civil szervezetek is kérvényezték ezeknek a tevékenységeknek a betiltását a településen. „Civil szervezetek is felvették velünk a kapcsolatot, és a szerencsejátékok teljes betiltását kérték, de végső döntésünket alapos elemzésre és átlátható párbeszédre szeretnénk alapozni” – tette hozzá Székelyudvarhely polgármestere.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
szóljon hozzá! Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
