Nyilvános vitát szerveznek a játéktermek betiltásáról Székelyudvarhelyen

Szakács-Paál István polgármester az Agerpres hírügynökségnek elmondta, a helyi képviselő-testületben még nem volt vita erről a kérdésről, és úgy véli, hogy a döntést felelősségteljesen és pártatlanul kell megvizsgálni.

„A szerencsejátékok tekintetében eddig nem volt vita Székelyudvarhely helyi tanácsában. Az azonban biztos, hogy korlátozni kívánjuk a városban található játéktermek számát. Vannak olyan önkormányzati képviselők, akik a teljes tilalmát támogatják, és ez az álláspont jól ismert. Személy szerint úgy gondolom, hogy egy ilyen döntést felelősségteljesen és pártatlanul kell megvizsgálni.