Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Egészségügyi szakembereknek és pácienseknek egyaránt szól a székelyudvarhelyi kórháznapok idei kiadása

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A város egyik legnagyobb tudományos rendezvényévé nőtte ki magát a Székelyudvarhelyi Kórház Napok: a harmadik kiadást március 4–7. között tartják. Idén is külön napot szentelnek a prevenciós, lakosságnak szóló programoknak.

László Ildikó

2026. február 20., 13:272026. február 20., 13:27

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Szakmai előadásokkal, gyakorlati műhelymunkákkal és a lakosságnak szóló megelőzésről szóló nappal szervezik meg ezúttal is a Székelyudvarhelyi Kórház Napokat március 4–7. között. A programról és a rendezvényről pénteken tartottak sajtótájékoztatót a kórház munkatársai, a konferencia szervezői.

Jelentős rendezvénnyé nőtte ki magát

Komoróczy Zsolt kórházigazgató kiemelte, hogy a többnapos konferencia a város egyik legjelentősebb rendezvényévé nőtte ki magát az elmúlt években. Hozzátette:

a rendezvény elsősorban régiót szólítja meg, és arra biztatja a székelyudvarhelyieket, udvarhelyszékeieket, hogy minél többen vegyenek részt.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Szöllösi Attila urológus főorvos, főszervező arról beszélt, hogy céljuk volt a hagyományteremtés, a harmadik kiadáshoz érve elmondhatják, sikerült elérni. Ismertette, hogy két nap tudományos konferenciával készülnek – péntek és szombat kimondottan orvosoknak szól –, ugyanakkor idén is megszervezik a nulladik napot március 4-én, amikor

legfőképp a megelőzésen lesz a hangsúly.

A szakmai program rangját szerinte az is mutatja, hogy sikerült ezt a rendezvényt az Országos Orvosi Kollégiumnál 21 pontra akkreditálni a részvételt, a nővérek esetében pedig 15 pontra. A közösségépítő jellegre is felhívta a figyelmet, mivel lesz lehetőség beszélgetésekre, kérdések feltevésére, találkozásokra.

Hirdetés

Pénteket és a szombat délelőtt, 8 szekcióban több mint 60 előadást tartanak, emellett plenáris előadásokat, valamint a kerekasztal beszélgetés is lesz.

Fancsali Edina endokrinológus rámutatott, magyarországi és hazai szakembereket is meghívtak,

többek között Raed Arafat belügyi államtitkár is előadást tart.

Nyitottsággal az emberek felé

Tubák Nimród aneszteziológus, a szervezőcsapat tagja szerint a rendezvény kongresszusnak is nevezhető, mert országos szinten is láthatóvá tette Székelyudvarhelyt. Jelezte, hogy eddig több mint ezer személy regisztrált, de még várják a jelentkezőket. Ugyanakkor kiemelte, fontosnak tartják a laikus érdeklődők bevonását is.

„Főleg a Covid ideje óta érezzük, hogy

Idézet
valamilyen felelősséggel tartozunk a lakosság irányába, ami az egészségnevelést illeti.

Ezek az előadások többnyire népegészségügyi témaköröket járnak körbe” – mondta.

Benedek Zalán sebészorvos újdonságként említette az új arculatot és honlapot, valamint a workshopokat. A csütörtöki megnyitóhoz kapcsolódóan egy kerekasztal beszélgetést is meghirdetnek Amikor már a szavak is elfogytak címmel. Ugyanakkor felhívta az érdeklődők figyelmét arra is, hogy

csütörtökön nyílt napot tartanak a szülészet-nőgyógyászaton,

ahol felkészítőt és osztálylátogatást is szerveznek az érdeklődőknek, a családalapítás előtt állók számára.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Lőrincz Gabriella orvosigazgató hangsúlyozta, hogy a rendezvény nemcsak orvosoknak szól: az ápolószemélyzetnek, illetve a pácienseknek is, és a prevenciós napon a laikusokat is bátorította a részvételre.

„Nyugodtan jöjjenek, szólítsanak meg, kerüljenek velünk közvetlen kapcsolatba, hogy

Idézet
ne legyen távolságtartó félelemérzés, hanem partnerként tudjuk egymást kezelni”

– tette hozzá.

A kórháznapok előadásai két helyszínen, a városháza Szent István Termében és a kórház konferenciatermében zajlanak. A nyílt előadások nem regisztrációhoz kötöttek, a szakmai előadásokra a regisztrációról, illetve a részletes programkínálatról bővebben az esemény honlapján vagy ide kattintva olvashat.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Udvarhelyszék Székelyudvarhely Egészségügy
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 20., péntek

Figyelem: tíz közkút és forrás vizéből csak egy iható Maros megyében

Szigorú figyelmeztetést adott ki a Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság: a bevizsgált közkutak és források kevesebb mint 10 százaléka rendelkezik mindenki számára iható vízzel. Nitráttartalom vagy a bakteriális fertőzöttség miatt tilos a fogyasztás.

Figyelem: tíz közkút és forrás vizéből csak egy iható Maros megyében
Figyelem: tíz közkút és forrás vizéből csak egy iható Maros megyében
2026. február 20., péntek

Figyelem: tíz közkút és forrás vizéből csak egy iható Maros megyében
Hirdetés
2026. február 20., péntek

Új mentőautó szolgál Korond térségében

Korszerű, négykerék-meghajtású mentőautóval bővült Korond és a környező települések sürgősségi egészségügyi ellátása, ami jelentősen javítja a beavatkozások gyorsaságát, különösen a hegyvidéki térségben.

Új mentőautó szolgál Korond térségében
Új mentőautó szolgál Korond térségében
2026. február 20., péntek

Új mentőautó szolgál Korond térségében
2026. február 20., péntek

Jégkarnevált szerveznek Székelyudvarhelyen

Újra megszervezik a Játék a jégen! programsorozatot Székelyudvarhelyen, amely szombaton reggel 9 órától várja a gyerekeket és családjaikat a korcsolyapályán.

Jégkarnevált szerveznek Székelyudvarhelyen
Jégkarnevált szerveznek Székelyudvarhelyen
2026. február 20., péntek

Jégkarnevált szerveznek Székelyudvarhelyen
2026. február 19., csütörtök

Többlépcsős árvízvédelmi rendszert építenek a Korond-patakon

A kormány jóváhagyta a Korond-patakon épülő árvízvédelmi rendszer gazdasági és műszaki tervét csütörtöki ülésén. A települést védő gát- és záportározó-rendszer 332 millió lejből fog megépülni, amelyet állami forrásból biztosítanak.

Többlépcsős árvízvédelmi rendszert építenek a Korond-patakon
Többlépcsős árvízvédelmi rendszert építenek a Korond-patakon
2026. február 19., csütörtök

Többlépcsős árvízvédelmi rendszert építenek a Korond-patakon
Hirdetés
2026. február 18., szerda

Teherautók akadtak el a Cekend-tető közelében, akadozva halad a forgalom

Elakadt kamionok nehezítik a közlekedést a 13A jelzésű országút Máréfalva és Kápolnásfalu közötti szakaszán, a Cekend-tető közelében.

Teherautók akadtak el a Cekend-tető közelében, akadozva halad a forgalom
Teherautók akadtak el a Cekend-tető közelében, akadozva halad a forgalom
2026. február 18., szerda

Teherautók akadtak el a Cekend-tető közelében, akadozva halad a forgalom
2026. február 17., kedd

Anyamedve tanyázik két boccsal Sóskúton, lezárták a területet

Anyamedve tartózkodik két boccsal a Sóskúton, a Diákszálló mögötti erdős területen, mindenkit figyelmeztetnek, hogy ne közelítsék meg a területet kíváncsiskodva.

Anyamedve tanyázik két boccsal Sóskúton, lezárták a területet
Anyamedve tanyázik két boccsal Sóskúton, lezárták a területet
2026. február 17., kedd

Anyamedve tanyázik két boccsal Sóskúton, lezárták a területet
2026. február 16., hétfő

Elhárították az ismétlődő áramszüneteket okozó meghibásodást

Egy középfeszültségű vezeték meghibásodása okozta a múlt héten Székelyudvarhely jó részén tapasztalt rövid áramszüneteket, áramingadozásokat.

Elhárították az ismétlődő áramszüneteket okozó meghibásodást
Elhárították az ismétlődő áramszüneteket okozó meghibásodást
2026. február 16., hétfő

Elhárították az ismétlődő áramszüneteket okozó meghibásodást
Hirdetés
2026. február 15., vasárnap

„Harkályfurulyák” a Madarasi Hargita lábánál

Noha gazdaságilag értéktelenné válnak a harkályok által odvasra fúrt fák, ökológiai szempontból nagyon hasznosak. Az üregekbe ugyanis kártevőket pusztító énekesmadarak, illetve akár vadmacskák is beköltözhetnek.

„Harkályfurulyák” a Madarasi Hargita lábánál
„Harkályfurulyák” a Madarasi Hargita lábánál
2026. február 15., vasárnap

„Harkályfurulyák” a Madarasi Hargita lábánál
2026. február 15., vasárnap

Kempinggázpalack robbant egy tömbház erkélyén

Felrobbant egy kempinggázpalack egy székelyudvarhelyi erkélyen vasárnap délután.

Kempinggázpalack robbant egy tömbház erkélyén
Kempinggázpalack robbant egy tömbház erkélyén
2026. február 15., vasárnap

Kempinggázpalack robbant egy tömbház erkélyén
2026. február 14., szombat

Népviseletbe, maskarába, ördögjelmezbe bújva űzték el a telet, búcsúztatták a farsangot Alsósófalván

Alsósófalva utcái zeneszótól és tánctól voltak hangosak szombaton. Csattogtak az ostorok, perdültek a szoknyák, idősek és fiatalok maskarába bújva űzték el a telet a 34. Hargita Megyei Farsangbúcsúztatón. Idén a szentegyházi csoportot kísértük el.

Népviseletbe, maskarába, ördögjelmezbe bújva űzték el a telet, búcsúztatták a farsangot Alsósófalván
Népviseletbe, maskarába, ördögjelmezbe bújva űzték el a telet, búcsúztatták a farsangot Alsósófalván
2026. február 14., szombat

Népviseletbe, maskarába, ördögjelmezbe bújva űzték el a telet, búcsúztatták a farsangot Alsósófalván
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!