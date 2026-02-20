Egészségügyi szakembereknek és pácienseknek egyaránt szól a székelyudvarhelyi kórháznapok idei kiadása

A város egyik legnagyobb tudományos rendezvényévé nőtte ki magát a Székelyudvarhelyi Kórház Napok: a harmadik kiadást március 4–7. között tartják. Idén is külön napot szentelnek a prevenciós, lakosságnak szóló programoknak.

László Ildikó 2026. február 20., 13:272026. február 20., 13:27

Szakmai előadásokkal, gyakorlati műhelymunkákkal és a lakosságnak szóló megelőzésről szóló nappal szervezik meg ezúttal is a Székelyudvarhelyi Kórház Napokat március 4–7. között. A programról és a rendezvényről pénteken tartottak sajtótájékoztatót a kórház munkatársai, a konferencia szervezői. Jelentős rendezvénnyé nőtte ki magát Komoróczy Zsolt kórházigazgató kiemelte, hogy a többnapos konferencia a város egyik legjelentősebb rendezvényévé nőtte ki magát az elmúlt években. Hozzátette:

a rendezvény elsősorban régiót szólítja meg, és arra biztatja a székelyudvarhelyieket, udvarhelyszékeieket, hogy minél többen vegyenek részt.

Fotó: Olti Angyalka

Szöllösi Attila urológus főorvos, főszervező arról beszélt, hogy céljuk volt a hagyományteremtés, a harmadik kiadáshoz érve elmondhatják, sikerült elérni. Ismertette, hogy két nap tudományos konferenciával készülnek – péntek és szombat kimondottan orvosoknak szól –, ugyanakkor idén is megszervezik a nulladik napot március 4-én, amikor

legfőképp a megelőzésen lesz a hangsúly.

A szakmai program rangját szerinte az is mutatja, hogy sikerült ezt a rendezvényt az Országos Orvosi Kollégiumnál 21 pontra akkreditálni a részvételt, a nővérek esetében pedig 15 pontra. A közösségépítő jellegre is felhívta a figyelmet, mivel lesz lehetőség beszélgetésekre, kérdések feltevésére, találkozásokra. Hirdetés Pénteket és a szombat délelőtt, 8 szekcióban több mint 60 előadást tartanak, emellett plenáris előadásokat, valamint a kerekasztal beszélgetés is lesz. Fancsali Edina endokrinológus rámutatott, magyarországi és hazai szakembereket is meghívtak,

többek között Raed Arafat belügyi államtitkár is előadást tart.

Nyitottsággal az emberek felé Tubák Nimród aneszteziológus, a szervezőcsapat tagja szerint a rendezvény kongresszusnak is nevezhető, mert országos szinten is láthatóvá tette Székelyudvarhelyt. Jelezte, hogy eddig több mint ezer személy regisztrált, de még várják a jelentkezőket. Ugyanakkor kiemelte, fontosnak tartják a laikus érdeklődők bevonását is. „Főleg a Covid ideje óta érezzük, hogy

valamilyen felelősséggel tartozunk a lakosság irányába, ami az egészségnevelést illeti.

Ezek az előadások többnyire népegészségügyi témaköröket járnak körbe” – mondta. Benedek Zalán sebészorvos újdonságként említette az új arculatot és honlapot, valamint a workshopokat. A csütörtöki megnyitóhoz kapcsolódóan egy kerekasztal beszélgetést is meghirdetnek Amikor már a szavak is elfogytak címmel. Ugyanakkor felhívta az érdeklődők figyelmét arra is, hogy

csütörtökön nyílt napot tartanak a szülészet-nőgyógyászaton,

ahol felkészítőt és osztálylátogatást is szerveznek az érdeklődőknek, a családalapítás előtt állók számára.

Fotó: Olti Angyalka

Lőrincz Gabriella orvosigazgató hangsúlyozta, hogy a rendezvény nemcsak orvosoknak szól: az ápolószemélyzetnek, illetve a pácienseknek is, és a prevenciós napon a laikusokat is bátorította a részvételre. „Nyugodtan jöjjenek, szólítsanak meg, kerüljenek velünk közvetlen kapcsolatba, hogy

ne legyen távolságtartó félelemérzés, hanem partnerként tudjuk egymást kezelni”

– tette hozzá. A kórháznapok előadásai két helyszínen, a városháza Szent István Termében és a kórház konferenciatermében zajlanak. A nyílt előadások nem regisztrációhoz kötöttek, a szakmai előadásokra a regisztrációról, illetve a részletes programkínálatról bővebben az esemény honlapján vagy ide kattintva olvashat.