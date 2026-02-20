Rovatok
Jégkarnevált szerveznek Székelyudvarhelyen

Képünk illusztráció • Fotó: László Ildikó

Képünk illusztráció

Fotó: László Ildikó

Újra megszervezik a Játék a jégen! programsorozatot Székelyudvarhelyen, amely szombaton reggel 9 órától várja a gyerekeket és családjaikat a korcsolyapályán.

Székelyhon

2026. február 20., 08:532026. február 20., 08:53

Az idei eseményt a Zootropolis – Állati nagy balhé című animációs film ihlette: a rajzfilm figurái által inspirált kabalák szórakoztatják majd a kisebbeket a jégen. Nem marad el az arcfestés sem, az Udvarhelyi Fiatal Fórum (UFF) önkéntesei idén is különleges maszkokat készítenek a gyerekeknek.

A nap egyik fénypontja a jelmezverseny lesz, amelynek végén

Jégkirálylányt és Jégkirályfit választ a zsűri.

A jelmezben érkező gyerekek és fiatalok egész nap ingyen korcsolyázhatnak. Mások számára a megszokott jegyárak érvényesek: a felnőttjegy 15 lej, a gyerekjegy 10 lej, 5 éves kor alatt a belépés ingyenes.

A szülőkre is gondoltak a szervezők, amíg a gyerekek a jégen szórakoznak,

a kísérők a „szülő-megőrzőben” pihenhetnek,

illetve kipróbálhatják az UFF társasjáték-kínálatát.

A kisebbeknek érdemes magukkal hozni a jégkrajcárokat, amelyekkel teát vagy tombolaszelvényt válthatnak ki. Tombolát a helyszínen is lehet vásárolni, egységesen 5 lejért; a nyeremények között LEGO-szettek, társasjátékok és egyéb ajándékok szerepelnek.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
A rovat további cikkei

