Jégkarnevált szerveznek Székelyudvarhelyen

Újra megszervezik a Játék a jégen! programsorozatot Székelyudvarhelyen, amely szombaton reggel 9 órától várja a gyerekeket és családjaikat a korcsolyapályán.

Az idei eseményt a Zootropolis – Állati nagy balhé című animációs film ihlette: a rajzfilm figurái által inspirált kabalák szórakoztatják majd a kisebbeket a jégen. Nem marad el az arcfestés sem, az Udvarhelyi Fiatal Fórum (UFF) önkéntesei idén is különleges maszkokat készítenek a gyerekeknek.

A nap egyik fénypontja a jelmezverseny lesz, amelynek végén