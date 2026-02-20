Rovatok
Elsüllyedt egy román lobogó alatt közlekedő hajó Sulinánál

Képünk illusztráció • Fotó: illusztráció: Pixabay

Képünk illusztráció

Fotó: illusztráció: Pixabay

Elsüllyedt egy konvojban haladó hajó csütörtökön a Sulina-csatorna jobb partján, a Duna 33. tengeri mérföldjénél.

2026. február 20., 09:132026. február 20., 09:13

2026. február 20., 09:432026. február 20., 09:43

Irina Pușcașu, román tengerészeti hatóság (ANR) szóvivője szerint a román zászló alatt hajózó Pilot-8 hajó süllyedését követően a csatorna hajózható része nem zárult el, és szennyezést sem észleltek – számol be az Agerpres.

Az elsüllyedt hajó tulajdonosát értesítették, hogy 30 napon belül kezdje meg az eljárást a jármű kiemelésére – mondta még a szóvivő. A tulceai kikötő kapitánysága vizsgálja az incidens körülményeit.

A Pilot-8 hajót 1981-ben építették a giurgiui hajógyárban a galaci Alsó-Duna Közigazgatás (AFDJ) számára. Az intézmény 2018-ig használta a hajót, majd a honlapján lévő adatok szerint 2024-ben közbeszerzési eljárást írt ki a javítására.

Belföld
