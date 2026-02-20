Elsüllyedt egy román lobogó alatt közlekedő hajó Sulinánál

Képünk illusztráció
Fotó: illusztráció: Pixabay
Elsüllyedt egy konvojban haladó hajó csütörtökön a Sulina-csatorna jobb partján, a Duna 33. tengeri mérföldjénél.
2026. február 20., 09:132026. február 20., 09:13
Irina Pușcașu, román tengerészeti hatóság (ANR) szóvivője szerint a román zászló alatt hajózó Pilot-8 hajó süllyedését követően a csatorna hajózható része nem zárult el, és szennyezést sem észleltek – számol be az Agerpres.
Az elsüllyedt hajó tulajdonosát értesítették, hogy 30 napon belül kezdje meg az eljárást a jármű kiemelésére – mondta még a szóvivő. A tulceai kikötő kapitánysága vizsgálja az incidens körülményeit.
A Pilot-8 hajót 1981-ben építették a giurgiui hajógyárban a galaci Alsó-Duna Közigazgatás (AFDJ) számára. Az intézmény 2018-ig használta a hajót, majd a honlapján lévő adatok szerint 2024-ben közbeszerzési eljárást írt ki a javítására.
Mindenki békét, stabilitást és jólétet akar Gázában, de a kérdés az, hogyan tudunk ezért cselekedni – jelentette ki Nicușor Dan államfő csütörtökön Washingtonban, a Béketanács első ülésén mondott beszédében.
Összesen 214 oszlófélben lévő bölény-, bivaly-, szarvas- és őztetemre bukkantak Récekeresztúr község bölényfarmján a Kolozs megyei prefektúra tájékoztatása szerint.
Közös nyilatkozatot fogadtak el az erdélyi magyar pártok és nemzeti tanácsok Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó jelenlétében. A nyilatkozat egyebek mellett a választójog és kisebbségi ügyek kapcsán rögzíti az álláspontjaikat.
A kormány csütörtöki ülésén elfogadott határozatával jóváhagyta 1200 új mentőautó beszerzésének finanszírozását.
Magyarország külhoni ifjúsági fővárosaként Gyergyószentmiklós több mint 130 eseménynek ad otthont az év során. A hivatalos programsorozat március 20–21-én indul útjára.
A kabinet csütörtöki ülésén első olvasatban megvitatott sürgősségi kormányrendeletet értelmében a fiatalok, a kiszolgáltatott helyzetű személyek és a tartósan munkanélküliek munkaerőpiacra való belépésének támogatását célzó intézkedéseket hoz a kormány.
Legkésőbb év végéig be kell üzemelni az uniós támogatással kiépült Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer begyűjtési és szállítási szolgáltatását, amelyre csütörtökön írták alá a szerződést a nyertes konzorciummal.
Gyorsabb, precízebb diagnosztizálásra ad módot a korszerűen felszerelt patológiai laboratórium, amelyet 9,1 millió lejes európai uniós támogatásból bővített ki modern orvosi eszközökkel a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház.
Őrizetbe vették csütörtökön András volt yorki herceget, a brit uralkodó öccsét közfeladatot ellátó személy által elkövetett kötelezettségszegés gyanújával.
A vizes hó súlya miatt leszakadt ágak és kidőlt fák többnyire az áramellátásban okoztak üzemzavarokat Hargita megyében, de rövid ideig a közlekedést is akadályozta egy útra dőlt fa.
