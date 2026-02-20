Elsüllyedt egy román lobogó alatt közlekedő hajó Sulinánál

Irina Pușcașu, román tengerészeti hatóság (ANR) szóvivője szerint a román zászló alatt hajózó Pilot-8 hajó süllyedését követően a csatorna hajózható része nem zárult el, és szennyezést sem észleltek – számol be az Agerpres.

Az elsüllyedt hajó tulajdonosát értesítették, hogy 30 napon belül kezdje meg az eljárást a jármű kiemelésére – mondta még a szóvivő. A tulceai kikötő kapitánysága vizsgálja az incidens körülményeit.