Fotó: Együtt Korondért/Facebook
Korszerű, négykerék-meghajtású mentőautóval bővült Korond és a környező települések sürgősségi egészségügyi ellátása, ami jelentősen javítja a beavatkozások gyorsaságát, különösen a hegyvidéki térségben.
A szolgálatba állított jármű egy Volkswagen Crafter 4×4 típusú mentőautó, amelyet kifejezetten nehéz terepviszonyokra terveztek. A négykerék-meghajtás
így a térség lakói gyorsabb és biztonságosabb ellátásban részesülhetnek – olvasható a község közösségi oldalán.
A jármű méretéhez igazodva az önkormányzat infrastrukturális átalakításokat is végez a mentőállomásnál, hogy a személyzet megfelelő körülmények között kezdhesse meg a beavatkozásokat.
Korondon 2024 tavaszán nyílt korszerű orvosi központ és mentőállomás. Az épületben több szakág indult, emellett a megyei mentőszolgálat is helyet kapott, amellyel nem csupán a korondiakat, hanem a térségbelieket is szolgálják.
Fotó: Együtt Korondért/Facebook
Szigorú figyelmeztetést adott ki a Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság: a bevizsgált közkutak és források kevesebb mint 10 százaléka rendelkezik mindenki számára iható vízzel. Nitráttartalom vagy a bakteriális fertőzöttség miatt tilos a fogyasztás.
Újra megszervezik a Játék a jégen! programsorozatot Székelyudvarhelyen, amely szombaton reggel 9 órától várja a gyerekeket és családjaikat a korcsolyapályán.
A kormány jóváhagyta a Korond-patakon épülő árvízvédelmi rendszer gazdasági és műszaki tervét csütörtöki ülésén. A települést védő gát- és záportározó-rendszer 332 millió lejből fog megépülni, amelyet állami forrásból biztosítanak.
Elakadt kamionok nehezítik a közlekedést a 13A jelzésű országút Máréfalva és Kápolnásfalu közötti szakaszán, a Cekend-tető közelében.
Anyamedve tartózkodik két boccsal a Sóskúton, a Diákszálló mögötti erdős területen, mindenkit figyelmeztetnek, hogy ne közelítsék meg a területet kíváncsiskodva.
Egy középfeszültségű vezeték meghibásodása okozta a múlt héten Székelyudvarhely jó részén tapasztalt rövid áramszüneteket, áramingadozásokat.
Noha gazdaságilag értéktelenné válnak a harkályok által odvasra fúrt fák, ökológiai szempontból nagyon hasznosak. Az üregekbe ugyanis kártevőket pusztító énekesmadarak, illetve akár vadmacskák is beköltözhetnek.
Felrobbant egy kempinggázpalack egy székelyudvarhelyi erkélyen vasárnap délután.
Alsósófalva utcái zeneszótól és tánctól voltak hangosak szombaton. Csattogtak az ostorok, perdültek a szoknyák, idősek és fiatalok maskarába bújva űzték el a telet a 34. Hargita Megyei Farsangbúcsúztatón. Idén a szentegyházi csoportot kísértük el.
Székely módra, közösségi összefogással űzték el a telet szombaton Alsósófalván a 34. Hargita Megyei Farsangbúcsúztatón a megye tizenkét településének hagyományőrző csoportjai. A település összes utcáját bejárták, hogy bemutassák népszokásaikat.
