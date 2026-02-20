Rovatok
Új mentőautó szolgál Korond térségében

Fotó: Együtt Korondért/Facebook

Fotó: Együtt Korondért/Facebook

Korszerű, négykerék-meghajtású mentőautóval bővült Korond és a környező települések sürgősségi egészségügyi ellátása, ami jelentősen javítja a beavatkozások gyorsaságát, különösen a hegyvidéki térségben.

Székelyhon

2026. február 20., 10:152026. február 20., 10:15

A szolgálatba állított jármű egy Volkswagen Crafter 4×4 típusú mentőautó, amelyet kifejezetten nehéz terepviszonyokra terveztek. A négykerék-meghajtás

lehetővé teszi a gyors kivonulást rossz útviszonyok esetén is,

így a térség lakói gyorsabb és biztonságosabb ellátásban részesülhetnek – olvasható a község közösségi oldalán.

A jármű méretéhez igazodva az önkormányzat infrastrukturális átalakításokat is végez a mentőállomásnál, hogy a személyzet megfelelő körülmények között kezdhesse meg a beavatkozásokat.

Korondon 2024 tavaszán nyílt korszerű orvosi központ és mentőállomás. Az épületben több szakág indult, emellett a megyei mentőszolgálat is helyet kapott, amellyel nem csupán a korondiakat, hanem a térségbelieket is szolgálják.

Fotó: Együtt Korondért/Facebook

Fotó: Együtt Korondért/Facebook

korábban írtuk

Korszerű orvosi központ és mentőállomás nyílt Korondon
Korszerű orvosi központ és mentőállomás nyílt Korondon

Már nem kell más településekre, városokba utazniuk a Korond községi betegeknek, hiszen átadták az orvosi központot és a mentőállomást Korondon. Az intézet nyolc különböző szakággal indul, emellett a mentőszolgálat is helyet kapott a létesítményben.

Udvarhelyszék Korond
