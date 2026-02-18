Teherautók akadtak el a Cekend-tető közelében, akadozva halad a forgalom

Elakadt kamionok nehezítik a közlekedést a 13A jelzésű országút Máréfalva és Kápolnásfalu közötti szakaszán, a Cekend-tető közelében.

Olvasónk jelzése szerint a havas, csúszós útszakaszon több teherautó is megállásra kényszerült, ami fennakadásokat okoz a forgalomban. Az emelkedős szakaszon a téli útviszonyok különösen megnehezítik a nagyobb járművek haladását.

Kollégánk a helyszínről arról tájékoztatott, hogy rendőri irányítással halad az autós forgalom. Székelyudvarhely irányába időnként elhalad egy-egy autó, azonban a Csíkszereda felé tartó sávon hosszú percekig állt az autósor. A forgalom csak néhány perccel ezelőtt indult el.