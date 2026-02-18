Teherautók akadtak el a Cekend-tető közelében, akadozva halad a forgalom

Fotó: Székelyhon
Elakadt kamionok nehezítik a közlekedést a 13A jelzésű országút Máréfalva és Kápolnásfalu közötti szakaszán, a Cekend-tető közelében.
2026. február 18., 15:072026. február 18., 15:07
2026. február 18., 15:232026. február 18., 15:23
Olvasónk jelzése szerint a havas, csúszós útszakaszon több teherautó is megállásra kényszerült, ami fennakadásokat okoz a forgalomban. Az emelkedős szakaszon a téli útviszonyok különösen megnehezítik a nagyobb járművek haladását.
Kollégánk a helyszínről arról tájékoztatott, hogy rendőri irányítással halad az autós forgalom. Székelyudvarhely irányába időnként elhalad egy-egy autó, azonban a Csíkszereda felé tartó sávon hosszú percekig állt az autósor. A forgalom csak néhány perccel ezelőtt indult el.
Fotó: Olvasói felvétel
Fotó: Székelyhon
Fotó: Olvasói felvétel
Fotó: Székelyhon
Anyamedve tartózkodik két boccsal a Sóskúton, a Diákszálló mögötti erdős területen, mindenkit figyelmeztetnek, hogy ne közelítsék meg a területet kíváncsiskodva.
Egy középfeszültségű vezeték meghibásodása okozta a múlt héten Székelyudvarhely jó részén tapasztalt rövid áramszüneteket, áramingadozásokat.
Noha gazdaságilag értéktelenné válnak a harkályok által odvasra fúrt fák, ökológiai szempontból nagyon hasznosak. Az üregekbe ugyanis kártevőket pusztító énekesmadarak, illetve akár vadmacskák is beköltözhetnek.
Felrobbant egy kempinggázpalack egy székelyudvarhelyi erkélyen vasárnap délután.
Alsósófalva utcái zeneszótól és tánctól voltak hangosak szombaton. Csattogtak az ostorok, perdültek a szoknyák, idősek és fiatalok maskarába bújva űzték el a telet a 34. Hargita Megyei Farsangbúcsúztatón. Idén a szentegyházi csoportot kísértük el.
Székely módra, közösségi összefogással űzték el a telet szombaton Alsósófalván a 34. Hargita Megyei Farsangbúcsúztatón a megye tizenkét településének hagyományőrző csoportjai. A település összes utcáját bejárták, hogy bemutassák népszokásaikat.
Bár a papírmunka egy részén már túl vannak az érintett önkormányzatok, a 27-es községi út Székelyudvarhely és Gyepes közötti szakaszának leaszfaltozása idén elmarad. A forráshiány és a folyamatban lévő beruházások befejezése most fontosabb.
Csütörtöktől csak a nagyon különleges esetekben és csak a kezelőorvos jóváhagyásával lehet beteget látogatni a székelyudvarhelyi városi kórházban. A látogatási korlátozás ideiglenes.
A futballpálya két éve készült el, most pedig lelátókkal szeretnék komfortosabbá tenni azt, abban bízva, hogy a sport és a szurkolás még jobban összehozza a szentegyháziakat. A munkálatok elkezdődtek, és a tervek szerint még idén befejeződnek.
Új orvosi készülékekkel bővült a gyermekosztály eszköztára a Székelyudvarhelyi Városi Kórházban, miután 42 ezer lej értékű adomány érkezett az Erdélyi Református Egyházkerület Nőszövetségétől. A felszereléseket kedden adták át.
szóljon hozzá!