Az már biztos, hogy nem idén lesz leaszfaltozva a Székelyudvarhely és Gyepes közötti út

Bár a papírmunka egy részén már túl vannak az érintett önkormányzatok, a 27-es községi út Székelyudvarhely és Gyepes közötti szakaszának leaszfaltozása idén elmarad. A forráshiány és a folyamatban lévő beruházások befejezése most fontosabb, mint az új aszfaltcsík leterítése.

Fülöp-Székely Botond 2026. február 13., 13:002026. február 13., 13:00

A beruházás különlegessége, hogy három különböző közigazgatási területet (Székelyudvarhelyt, Felsőboldogfalvát és Homoródszentmártont) érint, így az eredményes pályázathoz elengedhetetlen a szoros együttműködés. A koordinációt még 2021-ben kezdeményezte a Hargita Megye Tanácsa. Azért van szükség ennyi részvevőre, mert mindhárom önkormányzat adminisztratív területén áthalad az említett út. Hirdetés A kezdeményezést követően mindhárom település nekilátott a pályázáshoz szükséges dokumentumok elkészítéséhez, ám az utóbbi években nem sokat lehetett hallani a beruházásról – ezért is érdeklődtünk az érintettektől. Elkészült tervek a fióknak? Zsombori Levente, Felsőboldogfalva polgármestere lapunknak kifejtette, már korában elkészítették az előtanulmányt az út hozzájuk tartozó részének felújításához. Bíznak benne, hogy mihamarabb lesz pályázati lehetőség a projekt megvalósítására, hiszen

nem szeretnék, hogy kárba vesszen a dokumentumra elköltött pénz.

Jakab Attila, Homoródszentmárton polgármestere is hasonló nyilatkozatot adott, megerősítve, hogy esetükben is elkészült az említett tanulmány.

Fotó: Olti Angyalka

Mint mondta, az utóbbi időszakban is voltak egyeztetések arról, hogy közösen pályázzanak a beruházásért a többi önkormányzattal, de ez még nem valósult meg. A közös elképzeléstől függetlenül azonban azt tervezi, hogy

lehetőségeik szerint még idén leaszfaltoznak egy kisebb útszakaszt Gyepestől Homoródremete irányába.

Zörgő Noémi, Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalának szóvivője közölte, a város is elkészítette a korábban kért beavatkozási tervet (DALI) az útnak a hozzájuk tartozó részére. Az önkormányzat ugyanakkor némi pénzt szeretne elkülöníteni az idei költségvetésben, hogy szükség esetén aktualizálhassák a dokumentumot. Spórolásra kényszerül a megyei tanács „Most nem egy olyan évben vagyunk, amikor az új elképzelésekre kell összpontosítani, inkább össze kell szorítani a nadrágszíjat az önkormányzatoknál. Ez különösen igaz a megyei tanácsokra, amelyek nem gyűjtenek be adókat” – jelentette ki a Székelyhonnak Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke. Hangsúlyozta,

idén prioritási listákat kell összeállítani annak érdekében, hogy ne veszítsék el az európai uniós forrásokat – ehhez pedig spórolni kell.

Hozzátette, ez nem azt jelenti, hogy a későbbi években nem lehet majd ismét új beruházásokban gondolkodni. „Azt tanácsolom minden Hargita megyei önkormányzatnak, hogy idén a folyamatban lévő pályázatokra koncentráljanak” – szögezte le. Bíró ugyanakkor rámutatott, ígéretet tett a homoródszentmártoni önkormányzatnak, hogy 2028-ig összesen 3 millió lejjel fogják támogatni az említett útszakasz Gyepes és Homoródremete közötti részének leaszfaltozását. Ennek megvalósulása viszont attól is függ, hogy gazdasági szempontból mennyire teljesít jól Románia, azaz lesz-e lehetőség év végi költségvetés-kiegészítéseket lehívni.

