Az már biztos, hogy nem idén lesz leaszfaltozva a Székelyudvarhely és Gyepes közötti út

Egyelőre marad a sár a Kerekerdőn átvezető úton
Fotó: Olti Angyalka
Bár a papírmunka egy részén már túl vannak az érintett önkormányzatok, a 27-es községi út Székelyudvarhely és Gyepes közötti szakaszának leaszfaltozása idén elmarad. A forráshiány és a folyamatban lévő beruházások befejezése most fontosabb, mint az új aszfaltcsík leterítése.
A beruházás különlegessége, hogy három különböző közigazgatási területet (Székelyudvarhelyt, Felsőboldogfalvát és Homoródszentmártont) érint, így az eredményes pályázathoz elengedhetetlen a szoros együttműködés. A koordinációt még 2021-ben kezdeményezte a Hargita Megye Tanácsa. Azért van szükség ennyi részvevőre, mert mindhárom önkormányzat adminisztratív területén áthalad az említett út.
A kezdeményezést követően mindhárom település nekilátott a pályázáshoz szükséges dokumentumok elkészítéséhez, ám az utóbbi években nem sokat lehetett hallani a beruházásról – ezért is érdeklődtünk az érintettektől.
Zsombori Levente, Felsőboldogfalva polgármestere lapunknak kifejtette, már korában elkészítették az előtanulmányt az út hozzájuk tartozó részének felújításához. Bíznak benne, hogy mihamarabb lesz pályázati lehetőség a projekt megvalósítására, hiszen
Jakab Attila, Homoródszentmárton polgármestere is hasonló nyilatkozatot adott, megerősítve, hogy esetükben is elkészült az említett tanulmány.
Fotó: Olti Angyalka
Mint mondta, az utóbbi időszakban is voltak egyeztetések arról, hogy közösen pályázzanak a beruházásért a többi önkormányzattal, de ez még nem valósult meg. A közös elképzeléstől függetlenül azonban azt tervezi, hogy
Zörgő Noémi, Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalának szóvivője közölte, a város is elkészítette a korábban kért beavatkozási tervet (DALI) az útnak a hozzájuk tartozó részére. Az önkormányzat ugyanakkor némi pénzt szeretne elkülöníteni az idei költségvetésben, hogy szükség esetén aktualizálhassák a dokumentumot.
„Most nem egy olyan évben vagyunk, amikor az új elképzelésekre kell összpontosítani, inkább össze kell szorítani a nadrágszíjat az önkormányzatoknál. Ez különösen igaz a megyei tanácsokra, amelyek nem gyűjtenek be adókat” – jelentette ki a Székelyhonnak Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke. Hangsúlyozta,
Hozzátette, ez nem azt jelenti, hogy a későbbi években nem lehet majd ismét új beruházásokban gondolkodni. „Azt tanácsolom minden Hargita megyei önkormányzatnak, hogy idén a folyamatban lévő pályázatokra koncentráljanak” – szögezte le.
Bíró ugyanakkor rámutatott, ígéretet tett a homoródszentmártoni önkormányzatnak, hogy 2028-ig összesen 3 millió lejjel fogják támogatni az említett útszakasz Gyepes és Homoródremete közötti részének leaszfaltozását. Ennek megvalósulása viszont attól is függ, hogy gazdasági szempontból mennyire teljesít jól Románia, azaz lesz-e lehetőség év végi költségvetés-kiegészítéseket lehívni.
– ahhoz jelentős forrásokra lenne szükség.
Csütörtöktől csak a nagyon különleges esetekben és csak a kezelőorvos jóváhagyásával lehet beteget látogatni a székelyudvarhelyi városi kórházban. A látogatási korlátozás ideiglenes.
A futballpálya két éve készült el, most pedig lelátókkal szeretnék komfortosabbá tenni azt, abban bízva, hogy a sport és a szurkolás még jobban összehozza a szentegyháziakat. A munkálatok elkezdődtek, és a tervek szerint még idén befejeződnek.
Új orvosi készülékekkel bővült a gyermekosztály eszköztára a Székelyudvarhelyi Városi Kórházban, miután 42 ezer lej értékű adomány érkezett az Erdélyi Református Egyházkerület Nőszövetségétől. A felszereléseket kedden adták át.
Rendhagyó tárlatvezetésre hívja az érdeklődőket a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum: a kiállított rézkarcokat ezúttal maga az alkotó, Siklódy Ferenc grafikusművész mutatja be a közönségnek.
Népzene, ének és a tánc tölti meg a szentegyházi Bartók Béla Művelődési Házat: ötödik alkalommal rendezik meg a Nem úgy van most, mint volt régen – Felnőtt néptánccsoportok találkozója című eseményt, szombaton.
Lebontják a szentegyházi régi szülészet épületét, hogy helyére felhúzhassák az új palliatív ellátó központot. A bontást mihamarabb elkezdenék, mert csak ezután következhet az új épület tervezése és kivitelezése.
Erősen ittas állapotban, bejegyzetlen gépjárművel közlekedő sofőr került rendőrkézre Székelykeresztúr térségében csütörtökön délután. Az illető ellen eljárás indult.
Elégedetlenséget szült Parajdon az Erdélyt Moldvával összekötő A8-as autópálya Sóvárad és Gyergyóalfalu közötti szakaszának megépítéséhez szükséges területkisajátítások. Az is kiderült, hogy Parajd határában nem lehet majd felhajtani a sztrádára.
Egy börtönbüntetésre ítélt személyt kísértek be a büntetés-végrehajtási intézetbe a Hargita megyei rendőrök szerdán. A korondi férfi bőséges bűnlajstrommal rendelkezik.
Csőtörés miatt több háztartásban is vízszünet lesz Székelyudvarhelyen csütörtökön délutánig.
szóljon hozzá!