Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Az már biztos, hogy nem idén lesz leaszfaltozva a Székelyudvarhely és Gyepes közötti út

Egyelőre marad a sár a Kerekerdőn átvezető úton

Egyelőre marad a sár a Kerekerdőn átvezető úton

Fotó: Olti Angyalka

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Bár a papírmunka egy részén már túl vannak az érintett önkormányzatok, a 27-es községi út Székelyudvarhely és Gyepes közötti szakaszának leaszfaltozása idén elmarad. A forráshiány és a folyamatban lévő beruházások befejezése most fontosabb, mint az új aszfaltcsík leterítése.

Fülöp-Székely Botond

2026. február 13., 13:002026. február 13., 13:00

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A beruházás különlegessége, hogy három különböző közigazgatási területet (Székelyudvarhelyt, Felsőboldogfalvát és Homoródszentmártont) érint, így az eredményes pályázathoz elengedhetetlen a szoros együttműködés. A koordinációt még 2021-ben kezdeményezte a Hargita Megye Tanácsa. Azért van szükség ennyi részvevőre, mert mindhárom önkormányzat adminisztratív területén áthalad az említett út.

Hirdetés

A kezdeményezést követően mindhárom település nekilátott a pályázáshoz szükséges dokumentumok elkészítéséhez, ám az utóbbi években nem sokat lehetett hallani a beruházásról – ezért is érdeklődtünk az érintettektől.

Elkészült tervek a fióknak?

Zsombori Levente, Felsőboldogfalva polgármestere lapunknak kifejtette, már korában elkészítették az előtanulmányt az út hozzájuk tartozó részének felújításához. Bíznak benne, hogy mihamarabb lesz pályázati lehetőség a projekt megvalósítására, hiszen

nem szeretnék, hogy kárba vesszen a dokumentumra elköltött pénz.

Jakab Attila, Homoródszentmárton polgármestere is hasonló nyilatkozatot adott, megerősítve, hogy esetükben is elkészült az említett tanulmány.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Mint mondta, az utóbbi időszakban is voltak egyeztetések arról, hogy közösen pályázzanak a beruházásért a többi önkormányzattal, de ez még nem valósult meg. A közös elképzeléstől függetlenül azonban azt tervezi, hogy

lehetőségeik szerint még idén leaszfaltoznak egy kisebb útszakaszt Gyepestől Homoródremete irányába.

Zörgő Noémi, Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalának szóvivője közölte, a város is elkészítette a korábban kért beavatkozási tervet (DALI) az útnak a hozzájuk tartozó részére. Az önkormányzat ugyanakkor némi pénzt szeretne elkülöníteni az idei költségvetésben, hogy szükség esetén aktualizálhassák a dokumentumot.

Spórolásra kényszerül a megyei tanács

„Most nem egy olyan évben vagyunk, amikor az új elképzelésekre kell összpontosítani, inkább össze kell szorítani a nadrágszíjat az önkormányzatoknál. Ez különösen igaz a megyei tanácsokra, amelyek nem gyűjtenek be adókat” – jelentette ki a Székelyhonnak Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke. Hangsúlyozta,

idén prioritási listákat kell összeállítani annak érdekében, hogy ne veszítsék el az európai uniós forrásokat – ehhez pedig spórolni kell.

Hozzátette, ez nem azt jelenti, hogy a későbbi években nem lehet majd ismét új beruházásokban gondolkodni. „Azt tanácsolom minden Hargita megyei önkormányzatnak, hogy idén a folyamatban lévő pályázatokra koncentráljanak” – szögezte le.

Bíró ugyanakkor rámutatott, ígéretet tett a homoródszentmártoni önkormányzatnak, hogy 2028-ig összesen 3 millió lejjel fogják támogatni az említett útszakasz Gyepes és Homoródremete közötti részének leaszfaltozását. Ennek megvalósulása viszont attól is függ, hogy gazdasági szempontból mennyire teljesít jól Románia, azaz lesz-e lehetőség év végi költségvetés-kiegészítéseket lehívni.

A Homoródremete és Székelyudvarhely közötti útszakasz felújítására idén nem lát esélyt

– ahhoz jelentős forrásokra lenne szükség.

Udvarhelyszék Közlekedés
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Sok az RSV-fertőzés, tele vannak a gyermekgyógyászati osztályok
Online csalás miatt ébresztették a rendőrök – házkutatás után őrizetbe vették a 29 éves férfit
Diószegi László: csak a feljutás feledtetné ezt a gyalázatos kupaszereplést
Végrehajtói felszólítást kapott a nagyváradi premontrei apát a rendház elhagyására
Minden egy helyen Mandel Kata és Bartalis Henrietta pénteki versenyéről a téli olimpián
Házasság hete – A jó házasság kipróbált „receptjei”
Sok az RSV-fertőzés, tele vannak a gyermekgyógyászati osztályok
Székelyhon

Sok az RSV-fertőzés, tele vannak a gyermekgyógyászati osztályok
Online csalás miatt ébresztették a rendőrök – házkutatás után őrizetbe vették a 29 éves férfit
Székelyhon

Online csalás miatt ébresztették a rendőrök – házkutatás után őrizetbe vették a 29 éves férfit
Diószegi László: csak a feljutás feledtetné ezt a gyalázatos kupaszereplést
Székely Sport

Diószegi László: csak a feljutás feledtetné ezt a gyalázatos kupaszereplést
Végrehajtói felszólítást kapott a nagyváradi premontrei apát a rendház elhagyására
Krónika

Végrehajtói felszólítást kapott a nagyváradi premontrei apát a rendház elhagyására
Minden egy helyen Mandel Kata és Bartalis Henrietta pénteki versenyéről a téli olimpián
Székely Sport

Minden egy helyen Mandel Kata és Bartalis Henrietta pénteki versenyéről a téli olimpián
Házasság hete – A jó házasság kipróbált „receptjei”
Nőileg

Házasság hete – A jó házasság kipróbált „receptjei”
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 11., szerda

Felfüggesztik a látogatást a székelyudvarhelyi kórházban

Csütörtöktől csak a nagyon különleges esetekben és csak a kezelőorvos jóváhagyásával lehet beteget látogatni a székelyudvarhelyi városi kórházban. A látogatási korlátozás ideiglenes.

Felfüggesztik a látogatást a székelyudvarhelyi kórházban
Felfüggesztik a látogatást a székelyudvarhelyi kórházban
2026. február 11., szerda

Felfüggesztik a látogatást a székelyudvarhelyi kórházban
Hirdetés
2026. február 11., szerda

Lelátókkal bővül a szentegyházi futballpálya

A futballpálya két éve készült el, most pedig lelátókkal szeretnék komfortosabbá tenni azt, abban bízva, hogy a sport és a szurkolás még jobban összehozza a szentegyháziakat. A munkálatok elkezdődtek, és a tervek szerint még idén befejeződnek.

Lelátókkal bővül a szentegyházi futballpálya
Lelátókkal bővül a szentegyházi futballpálya
2026. február 11., szerda

Lelátókkal bővül a szentegyházi futballpálya
2026. február 10., kedd

Új felszereléseket kapott a székelyudvarhelyi kórház gyermekosztálya

Új orvosi készülékekkel bővült a gyermekosztály eszköztára a Székelyudvarhelyi Városi Kórházban, miután 42 ezer lej értékű adomány érkezett az Erdélyi Református Egyházkerület Nőszövetségétől. A felszereléseket kedden adták át.

Új felszereléseket kapott a székelyudvarhelyi kórház gyermekosztálya
Új felszereléseket kapott a székelyudvarhelyi kórház gyermekosztálya
2026. február 10., kedd

Új felszereléseket kapott a székelyudvarhelyi kórház gyermekosztálya
2026. február 09., hétfő

Siklódy Ferenc vezeti körbe a látogatókat székelyudvarhelyi kiállításán

Rendhagyó tárlatvezetésre hívja az érdeklődőket a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum: a kiállított rézkarcokat ezúttal maga az alkotó, Siklódy Ferenc grafikusművész mutatja be a közönségnek.

Siklódy Ferenc vezeti körbe a látogatókat székelyudvarhelyi kiállításán
Siklódy Ferenc vezeti körbe a látogatókat székelyudvarhelyi kiállításán
2026. február 09., hétfő

Siklódy Ferenc vezeti körbe a látogatókat székelyudvarhelyi kiállításán
Hirdetés
2026. február 06., péntek

Felnőtt néptáncosok találkoznak Szentegyházán

Népzene, ének és a tánc tölti meg a szentegyházi Bartók Béla Művelődési Házat: ötödik alkalommal rendezik meg a Nem úgy van most, mint volt régen – Felnőtt néptánccsoportok találkozója című eseményt, szombaton.

Felnőtt néptáncosok találkoznak Szentegyházán
Felnőtt néptáncosok találkoznak Szentegyházán
2026. február 06., péntek

Felnőtt néptáncosok találkoznak Szentegyházán
2026. február 06., péntek

Lebontják a szentegyházi régi szülészet épületét

Lebontják a szentegyházi régi szülészet épületét, hogy helyére felhúzhassák az új palliatív ellátó központot. A bontást mihamarabb elkezdenék, mert csak ezután következhet az új épület tervezése és kivitelezése.

Lebontják a szentegyházi régi szülészet épületét
Lebontják a szentegyházi régi szülészet épületét
2026. február 06., péntek

Lebontják a szentegyházi régi szülészet épületét
2026. február 06., péntek

Részegen, papírok nélküli autóval bukott le egy sofőr Székelykeresztúr közelében

Erősen ittas állapotban, bejegyzetlen gépjárművel közlekedő sofőr került rendőrkézre Székelykeresztúr térségében csütörtökön délután. Az illető ellen eljárás indult.

Részegen, papírok nélküli autóval bukott le egy sofőr Székelykeresztúr közelében
Részegen, papírok nélküli autóval bukott le egy sofőr Székelykeresztúr közelében
2026. február 06., péntek

Részegen, papírok nélküli autóval bukott le egy sofőr Székelykeresztúr közelében
Hirdetés
2026. február 05., csütörtök

Kell a parajdiak földje az autópályához, de felhajtót nem kapnak cserébe

Elégedetlenséget szült Parajdon az Erdélyt Moldvával összekötő A8-as autópálya Sóvárad és Gyergyóalfalu közötti szakaszának megépítéséhez szükséges területkisajátítások. Az is kiderült, hogy Parajd határában nem lehet majd felhajtani a sztrádára.

Kell a parajdiak földje az autópályához, de felhajtót nem kapnak cserébe
Kell a parajdiak földje az autópályához, de felhajtót nem kapnak cserébe
2026. február 05., csütörtök

Kell a parajdiak földje az autópályához, de felhajtót nem kapnak cserébe
2026. február 05., csütörtök

Börtönbe kísértek a rendőrök egy korondi férfit

Egy börtönbüntetésre ítélt személyt kísértek be a büntetés-végrehajtási intézetbe a Hargita megyei rendőrök szerdán. A korondi férfi bőséges bűnlajstrommal rendelkezik.

Börtönbe kísértek a rendőrök egy korondi férfit
Börtönbe kísértek a rendőrök egy korondi férfit
2026. február 05., csütörtök

Börtönbe kísértek a rendőrök egy korondi férfit
2026. február 05., csütörtök

Vízszünet lesz több háztartásban is Székelyudvarhelyen

Csőtörés miatt több háztartásban is vízszünet lesz Székelyudvarhelyen csütörtökön délutánig.

Vízszünet lesz több háztartásban is Székelyudvarhelyen
Vízszünet lesz több háztartásban is Székelyudvarhelyen
2026. február 05., csütörtök

Vízszünet lesz több háztartásban is Székelyudvarhelyen
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!