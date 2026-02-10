Új felszereléseket kapott a székelyudvarhelyi kórház gyermekosztálya

Fotó: Olti Angyalka
Új orvosi készülékekkel bővült a gyermekosztály eszköztára a Székelyudvarhelyi Városi Kórházban, miután 42 ezer lej értékű adomány érkezett az Erdélyi Református Egyházkerület Nőszövetségétől. A felszereléseket kedden adták át.
A támogatás a tavaly novemberben megszervezett jótékonysági bálon befolyt adományokból valósult meg, amelyet az Erdélyi Református Egyházkerület Nőszövetsége kezdeményezett. Az eredeti cél három, gyermekek számára készült agyműködésmérő sapka beszerzése volt, azonban a vártnál nagyobb összeg gyűlt össze, így végül
Az adomány részeként EEG-vizsgálatokhoz használható, elektródákkal ellátott, különböző méretű sapkák kerültek a gyermekosztályra, amelyek megkönnyítik az epilepszia diagnosztizálását, különösen kisgyermekek és csecsemők esetében. Emellett aeroszol gép, orrszívók, életfunkciókat megfigyelő monitor, pulzoximéterek, vérnyomásmérő készülékek különböző méretű mandzsettákkal, otoszkóp (fülvizsgáló készülék) és vizsgálólámpák is gazdagítják az osztály felszerelését – sorolta Jancsó Réka, a gyerekosztály vezetője.
A nőszövetség képviselői hangsúlyozták, fontos szempont volt számukra, hogy az adomány olyan közösséghez kerüljön, ahol
A kapcsolatfelvétel Jancsó doktornőn keresztül történt, az eszközök kiválasztása pedig az orvosokkal egyeztetve történt.
A kórház nevében Lőrincz Gabriella orvosigazgató megköszönte a támogatást, hangsúlyozva, hogy a gyermekgyógyászat fejlesztése kiemelt jelentőségű, hiszen a jövő generációjának egészségéről van szó. Az Erdélyi Református Egyházkerület részéről elhangzott: a 2026-os év a gyermekek éve az egyházkerületben, ezért különösen örülnek annak, hogy már most hozzájárulhattak a kis betegek ellátásának javításához.
Az eszközöket rövid időn belül üzembe is helyezik.
