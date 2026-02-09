Nem lehet kizárni, hogy megváltozhat a csíkszeredai Octavian Goga sétány, de akár a főgimnázium neve is, mert törvény tiltja, hogy a fasiszta propagandával kapcsolatba hozható személyekről köztereket, intézményeket nevezzenek el.

Érdekes kérdéseket vet fel a fasiszta és legionárius propaganda büntetését szigorító törvénymódosítás, amely a Vexler-törvényként is ismert. Ez a 2025. évi 241-es számú jogszabály, amelyet tavaly decemberben fogadtak el, máris kikezdte egy olyan történelmi személyiség nimbuszát, mint Octavian Goga, akit költőként a kommunista rendszer is hangsúlyosan a köztudatban tartott, miközben korábbi politikai tevékenységét elhallgatta. Azzal együtt, hogy

nevét középületek, terek, utcák viselik, sokfelé szobrai állnak,

vitatott megítélését jól jelzi, hogy miután Jászvásáron 2021-ben felavatták a mellszobrát, a tiltakozások hatására a polgármesteri hivatal az alkotás talapzatára később egy táblát helyezett el, azzal a szöveggel, hogy politikai tevékenysége sajnálatos Románia történelmére nézve, mert fasiszta és antiszemita elveket vallott.

Fotó: Borbély Fanni

Nos, ennek az államférfinak a nevét – mert rövid ideig miniszterelnök is volt – többek között

Csíkszeredában is viseli egy sétány, ami valójában egy zsúfolt lakótelep, nem is beszélve az Octavian Goga Főgimnáziumról.

Ezek az elnevezések viszont, visszatérve a Vexler-törvényre, amely kifejezetten tiltja, hogy ilyen személyekről utcákat, köztereket – ezalatt intézmények is értendők – nevezzenek el, akár meg is változhatnak a jövőben. Annál is inkább, mert a precedens már elkezdődött, egy civil szervezet a kolozsvári Octavian Goga Megyei Könyvtár nevének megváltoztatását kérte az említett jogszabályra való hivatkozással. A Kolozs megyei tanács úgy döntött, hogy konzultál a Román Akadémia George Barițiu Történeti Intézetének kolozsvári fiókjával, hogy felmérje, Goga tevékenysége a Vexler-törvény rendelkezéseinek hatálya alá tartozik-e.

Főgimnázium is viseli Goga nevét Csíkszeredában Fotó: Pinti Attila

Megkérdeztük Korodi Attila csíkszeredai polgármestert, hogy ha Csíkszeredában is létrejönne egy hasonló kezdeményezés, a városvezetés hogy viszonyulna ehhez. Az elöljáró szerint, mivel Gogáról országszerte neveztek el középületeket, utcákat, ezt

a kérdést nem helyi szinten kell megoldani, hanem egységesen kellene kezelni,

a történész szakmára bízni ennek megítélését, és értelmezni a törvényt. Mi is a Román Akadémia George Barițiu Történeti Intézetének kolozsvári fiókjához fordultunk annak érdekében, hogy kikérjük véleményüket, miszerint Goga politikai tevékenysége alapján nevezhető-e olyan személynek, aki fasiszta, legionárius, rasszista vagy idegengyűlölő szervezetek vezetőségében vett részt – ahogy a törvény tételesen fogalmaz. Hirdetés Egyúttal azt is megkérdeztük, hogy ha igen, akkor indokoltnak tartanák-e olyan politikai döntés meghozatalát, amely országos szinten rendezi ezt a kérdést, a törvény alapján rendelkezve az elnevezések megváltoztatásáról. Amikor választ kapunk a kérdésekre, a témára visszatérünk.

Fotó: Borbély Fanni

Fasiszta és antiszemita nézetek



Octavian Goga (1881–1938) fasiszta és antiszemita nézeteiről is ismert román költő, újságíró és politikus volt. Részt vett a nacionalista mozgalomban, és 1937–1938-ban rövid ideig Románia miniszterelnöke volt, a Nemzeti Keresztény Párt elnöki tisztét is betöltve. Ez a politikai párt a náci horogkeresztet is felvette logójába.

Az általa vezetett román kormány hozta meg az első zsidótörvényt, mely kimondja, hogy minden zsidónak, aki az első világháború után Nagy-Romániában lett román állampolgár, hiteles iratokkal kellett személyazonosságát igazolnia, s így 225 222 zsidó származású romániai lakostól vonták meg a román állampolgárságot.