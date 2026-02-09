Farsangi móka – mutasd a jelmezed, és nyerj!

Fotó: Székelyhon
Benne vagyunk a farsangi időszakban, amikor előkerülnek a kreatív jelmezek, a vicces ötletek és a legcukibb öltözetek. Ennek apropóján Farsangi móka néven játékot hirdet a Székelyhon, amelyben nemcsak a jókedv garantált, hanem egy értékes nyeremény is gazdára talál.
2026. február 09., 09:002026. február 09., 09:00
2026. február 09., 09:042026. február 09., 09:04
Máris írjuk a legfontosabbakat:
a játék időtartama: február 9–23.;
a nevezési szakasz: február 9–15.;
a voksolási periódus: február 16–22;
a nyertes kilétére február 23-án derül fény.
A játék első hetében várjuk az olvasók farsangi, jelmezes fotóit. Feltölthetsz képet saját magadról, gyermekedről – vagy akár a házi kedvencedről is. A nevezéshez ide kattintva tudod feltölteni a jelmezes fotót. A második héten aztán a benevezett fotókra lehet szavazni. A résztvevők buzdíthatják ismerőseiket, mi pedig az olvasókat kérjük arra, hogy voksoljanak arra a jelmezes képre, amely számukra a legötletesebb, legviccesebb vagy legaranyosabb. A szavazáshoz ide kattintva lehet belépni. A játék nyertese az lesz, akinek a fotója a legtöbb szavazatot kapja. A győztest a megadott elérhetőségek egyikén értesítjük.
A nyertes egy 200 lej értékű utalványt kap, amelyet a Vigh Translator fordítóirodánál lehet felhasználni hivatalos fordításokra. Ez lehet: tanulmányi okirat, külföldi munkavállaláshoz szükséges dokumentum, állampolgársági ügyintézés, orvosi irat, autóbeíratáshoz szükséges dokumentum vagy cégdokumentum fordítása.
Fontos tudnivaló: a játék teljes időtartama alatt a Facebook-oldalunkon is rendszeresen jelentkezünk posztokkal, ahol minden információt megtaláltok a fotók feltöltéséről és a szavazás menetéről.
A játék támogatója:
A Vigh Translator fordítóiroda azért van, hogy az idegen nyelv soha ne okozzon gondot! Szakmailag pontos fordítások, mindig tartott határidők. Szolgáltatásaikat személyesen és online is elérhetővé tették, így a megbízásokat gyorsan és rugalmasan elvégzik, földrajzi kötöttségek nélkül. A professzionális fordítás, lektorálás, tördelés és hitelesítés teljes folyamatát lefedik, miközben kiemelt figyelmet fordítanak a tartalom pontosságára és minőségére. Erősségük a magyar, a román, az angol és a német nyelvű fordítások, de állandó partnereiknek köszönhetően Európa összes nyelvén vállalnak megbízásokat jogi- és magánszemélyek számára egyaránt.
Vigh Translator: az élet Vigh-an megy tovább!
A játék szabályzata itt érhető el.
