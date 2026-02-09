Rovatok
A gyalui víztározóba esett férfit keresnek a búvárok

Képünk illusztráció • Fotó: László Ildikó

Képünk illusztráció

Fotó: László Ildikó

A gyalui víztározóba esett férfit keresnek a búvárok – közölte hétfő reggel a Kolozs megyei katasztrófavédelem.

Székelyhon

2026. február 09., 10:042026. február 09., 10:04

2026. február 09., 11:512026. február 09., 11:51

A tájékoztatás szerint a férfi a gyalui gát közelében tűnt el a vízben. A férfit a katasztrófavédelem, valamint a Kolozs megyei hegyi- és barlangimentő-szolgálat búvárai is keresik – írja az Agerpres hírügynökség.

Frissítés

Megtalálták és a partra hozták a búvárok a hétfőn reggel a gyalui gát közelében vízbe fulladt férfi holttestét. A Kolozs megyei katasztrófavédelem közlése szerint az áldozat 45 év körüli volt. A rendőrség korábban arról számolt be, hogy a 112-es egységes segélyhívószámra érkezett bejelentés szerint a férfi a vízbe ugrott.

Kérjenek segítséget

Ha ön is úgy érzi, hogy segítségre lenne szüksége, hívja az Erdélyi Telefonos és Internetes Lelkisegély-szolgálatot hétköznap reggel 8 és este 12 óra között a 0754 800 808-as normál díjas mobilszámon, vagy írjon a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com e-mail-címre, illetve elérhető a szolgálat Facebookon is.

Belföld Tűzoltóság
