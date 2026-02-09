A gyalui víztározóba esett férfit keresnek a búvárok

Megtalálták és a partra hozták a búvárok a hétfőn reggel a gyalui gát közelében vízbe fulladt férfi holttestét. A Kolozs megyei katasztrófavédelem közlése szerint az áldozat 45 év körüli volt. A rendőrség korábban arról számolt be, hogy a 112-es egységes segélyhívószámra érkezett bejelentés szerint a férfi a vízbe ugrott.