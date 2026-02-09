Képünk illusztráció
Fotó: László Ildikó
A gyalui víztározóba esett férfit keresnek a búvárok – közölte hétfő reggel a Kolozs megyei katasztrófavédelem.
2026. február 09., 10:042026. február 09., 10:04
2026. február 09., 11:512026. február 09., 11:51
A tájékoztatás szerint a férfi a gyalui gát közelében tűnt el a vízben. A férfit a katasztrófavédelem, valamint a Kolozs megyei hegyi- és barlangimentő-szolgálat búvárai is keresik – írja az Agerpres hírügynökség.
Megtalálták és a partra hozták a búvárok a hétfőn reggel a gyalui gát közelében vízbe fulladt férfi holttestét. A Kolozs megyei katasztrófavédelem közlése szerint az áldozat 45 év körüli volt. A rendőrség korábban arról számolt be, hogy a 112-es egységes segélyhívószámra érkezett bejelentés szerint a férfi a vízbe ugrott.
Kérjenek segítséget
Ha ön is úgy érzi, hogy segítségre lenne szüksége, hívja az Erdélyi Telefonos és Internetes Lelkisegély-szolgálatot hétköznap reggel 8 és este 12 óra között a 0754 800 808-as normál díjas mobilszámon, vagy írjon a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com e-mail-címre, illetve elérhető a szolgálat Facebookon is.
Fagyos időre, erős szélre és hóviharokra figyelmeztető sárga jelzésű riasztásokat adott ki hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat. Hargita és Kovászna megyében is lehűl az idő.
Tavaly 32,743 milliárd euró volt a román külkereskedelmi mérleg hiánya, 2 százalékkal, azaz 673 millió euróval kisebb, mint 2024-ben – közölte az Országos Statisztikai Intézet (INS) hétfőn.
Általános sztrájk kirobbantására készül a polgármesteri hivatalokban dolgozók szakszervezete a kormány által tervezett megszorítások miatt. Keddre kétórás figyelmeztető sztrájkot hirdetett az érdekvédelmi tömörülés.
Könnyed, vicces, kisebb téteket felvonultató westerosi történtet adaptált a képernyőre az HBO George R. R. Martin egyik „mellékregényéből”, a Hét királyság lovagjából. Ajánló.
A Pénzügyi Felügyeleti Hatóság (ASF) vasárnap közzétett adatai szerint a kötelező magánnyugdíj-megtakarításokat kezelő nyugdíjalapok vagyona december végén 201,6 milliárd lej volt, 34 százalékkal nagyobb, mint egy évvel korábban.
Hárman meghaltak és egy személy megsérült vasárnap a 6-os országúton történt közúti balesetben a Krassó-Szörény megyei Somfa térségében – tájékoztatott a megyei katasztrófavédelmi felügyelőség.
Románia meghívást kapott február 19-ére Washingtonba a Béketanács első ülésére, a részvételről azonban csak az amerikai partnerekkel folytatott egyeztetések után dönt a román fél – közölte vasárnap a Facebook-oldalán államfő.
Legyen egy tér, ami biztonságos, szakmailag hiteles, tabuktól mentes, és mindenki előtt nyitva áll – ezzel az elképzeléssel vágott bele a közösségépítésbe öt erdélyi magyar pszichológus. Céljaikról, terveikről kérdeztük a MentaliTea létrehozóit.
A villamos energia, a földgáz és az üzemanyagok magas adóterhelése rontja a román ipar versenyképességét, és közvetve emeli a fogyasztási cikkek árát – állapította meg vasárnapi közleményében az Intelligens Energia Egyesület elnöke.
A Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) ügyészei a rendőrségi nyomozókkal együttműködve január 23. és február 5. között 66 műveletet hajtottak végre – tájékozatott vasárnap az intézmény.