Tetemes a román külkereskedelmi mérleg hiánya

Tavaly 32,743 milliárd euró volt a román külkereskedelmi mérleg hiánya
Fotó: Pixabay.com
Tavaly 32,743 milliárd euró volt a román külkereskedelmi mérleg hiánya, 2 százalékkal, azaz 673 millió euróval kisebb, mint 2024-ben – közölte az Országos Statisztikai Intézet (INS) hétfőn.
2026. február 09., 10:562026. február 09., 10:56
Az Agerpres hírügynökség által ismertetett adatsorok szerint az elmúlt évben a FOB-export (free on board – költségmentesen a hajóra rakva az elhajózási kikötőben) volumene 96,607 milliárd euró volt, a CIF-importé (cost insurance and freight – költség, biztosítás és fuvardíj fizetve) pedig 129,351 milliárd euró. Éves összevetésben az export 4,2 százalékkal, az import 2,6 százalékkal nőtt tavaly.
A nem uniós országokkal való külkereskedelem a következőképpen alakult: 27,694 milliárd euró (az összvolumen 28,7 százaléka) volt az export, 36,107 milliárd euró (27,9 százalék) pedig az import volumene.
Tavaly decemberben a FOB-export volumene 7,196 milliárd euró volt, a CIF-importé pedig 9,883 milliárd euró, ami 2,687 milliárd eurós kereskedelmi hiányt eredményezett.
