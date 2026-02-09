Ismét visszatér a fagy, de ezúttal csak egy napra

Fotó: Borbély Fanni
Fagyos időre, erős szélre és hóviharokra figyelmeztető sárga jelzésű riasztásokat adott ki hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat. Hargita és Kovászna megyében is lehűl az idő.
Az előrejelzések szerint Kelet-Erdélyben és Moldvában kedd reggelig különösen hideg lesz, a nappali csúcsértékek mínusz 7 és mínusz 3 Celsius-fok között változnak, éjszaka mínusz 14, mínusz 10 fokig hűl le a levegő. A sárga jelzésű riasztás Bákó, Botoșani, Kovászna, Galac, Hargita, Iași, Neamț, Suceava, Vrancea és Vaslui megyére érvényes.
Hétfő délutántól kedd estig erős szélre és hóviharokra figyelmeztető sárga jelzésű riasztás is érvényben lesz. A Bánság déli részén a szél sebessége eléri az óránkénti 50–70 kilométert, a Déli-Kárpátokban, 1200 méter magasság felett pedig a 70–90 kilométert is.
Olténiában a lehulló csapadék mennyisége eléri az 5–10, helyenként a 15–20 litert négyzetméterenként, és 5–15 centiméteres hóréteg rakódik le. Gyenge havazásra a déli és a központi országrészben is számítani lehet.
Délnyugaton, délen, keleten és az ország központi területein gyakran megélénkül a szél, 45–50 km/órás, a Déli-Kárpátokban 70–90 km/órás széllökések várhatók – ismerteti az előrejelzést az Agerpres.
Tavaly 32,743 milliárd euró volt a román külkereskedelmi mérleg hiánya, 2 százalékkal, azaz 673 millió euróval kisebb, mint 2024-ben – közölte az Országos Statisztikai Intézet (INS) hétfőn.
A gyalui víztározóba esett férfit keresnek a búvárok – közölte hétfő reggel a Kolozs megyei katasztrófavédelem.
Általános sztrájk kirobbantására készül a polgármesteri hivatalokban dolgozók szakszervezete a kormány által tervezett megszorítások miatt. Keddre kétórás figyelmeztető sztrájkot hirdetett az érdekvédelmi tömörülés.
Könnyed, vicces, kisebb téteket felvonultató westerosi történtet adaptált a képernyőre az HBO George R. R. Martin egyik „mellékregényéből”, a Hét királyság lovagjából. Ajánló.
A Pénzügyi Felügyeleti Hatóság (ASF) vasárnap közzétett adatai szerint a kötelező magánnyugdíj-megtakarításokat kezelő nyugdíjalapok vagyona december végén 201,6 milliárd lej volt, 34 százalékkal nagyobb, mint egy évvel korábban.
Hárman meghaltak és egy személy megsérült vasárnap a 6-os országúton történt közúti balesetben a Krassó-Szörény megyei Somfa térségében – tájékoztatott a megyei katasztrófavédelmi felügyelőség.
Románia meghívást kapott február 19-ére Washingtonba a Béketanács első ülésére, a részvételről azonban csak az amerikai partnerekkel folytatott egyeztetések után dönt a román fél – közölte vasárnap a Facebook-oldalán államfő.
Legyen egy tér, ami biztonságos, szakmailag hiteles, tabuktól mentes, és mindenki előtt nyitva áll – ezzel az elképzeléssel vágott bele a közösségépítésbe öt erdélyi magyar pszichológus. Céljaikról, terveikről kérdeztük a MentaliTea létrehozóit.
A villamos energia, a földgáz és az üzemanyagok magas adóterhelése rontja a román ipar versenyképességét, és közvetve emeli a fogyasztási cikkek árát – állapította meg vasárnapi közleményében az Intelligens Energia Egyesület elnöke.
A Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) ügyészei a rendőrségi nyomozókkal együttműködve január 23. és február 5. között 66 műveletet hajtottak végre – tájékozatott vasárnap az intézmény.
