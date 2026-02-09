Ismét visszatér a fagy, de ezúttal csak egy napra

Fagyos időre, erős szélre és hóviharokra figyelmeztető sárga jelzésű riasztásokat adott ki hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat. Hargita és Kovászna megyében is lehűl az idő.

Az előrejelzések szerint Kelet-Erdélyben és Moldvában kedd reggelig különösen hideg lesz, a nappali csúcsértékek mínusz 7 és mínusz 3 Celsius-fok között változnak, éjszaka mínusz 14, mínusz 10 fokig hűl le a levegő. A sárga jelzésű riasztás Bákó, Botoșani, Kovászna, Galac, Hargita, Iași, Neamț, Suceava, Vrancea és Vaslui megyére érvényes.

Hétfő délutántól kedd estig erős szélre és hóviharokra figyelmeztető sárga jelzésű riasztás is érvényben lesz. A Bánság déli részén a szél sebessége eléri az óránkénti 50–70 kilométert, a Déli-Kárpátokban, 1200 méter magasság felett pedig a 70–90 kilométert is.