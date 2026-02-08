Rovatok
211 házkutatás, 283 előállított gyanúsított, rengeteg lefoglalt drog – ez a DIICOT egyheti mérlege

Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

Képünk illusztráció

Fotó: Barabás Ákos

A Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) ügyészei a rendőrségi nyomozókkal együttműködve január 23. és február 5. között 66 műveletet hajtottak végre – tájékozatott vasárnap az intézmény.

Székelyhon

2026. február 08., 13:412026. február 08., 13:41

2026. február 08., 14:112026. február 08., 14:11

A DIICOT közleménye szerint a műveletek közül 26 nagyszabású akció célja

kábítószer-kereskedelemre, emberkereskedelemre, informatikai bűnözésre és pénzmosásra szakosodott bűnszervezetek felszámolása volt.

Az akciók során 211 házkutatást tartottak, 15 esetben tetten értek elkövetőket, és előállítottak 283 személyt.

A büntetőeljárások keretében

  • 94 személyt őrizetbe vettek,

  • 62-őt előzetes letartóztatásba vagy a házi őrizetbe helyeztek,

  • 13 személlyel szemben pedig hatósági felügyeletet rendeltek el.

Az intézkedések során mintegy 25 kilogramm kannabiszt, 8 kilogramm kokaint, 25 kilogramm egyéb pszichoaktív anyagot, 93 tablettát, 27 grindert (kannabisz-morzsolót) és 25 precíziós mérleget foglaltak le.

Emellett három nem halálos fegyvert, hat személygépkocsit, 280 mobiltelefont, 15 számítógépet, 75 adathordozót, továbbá 319 996 lejt és 29 140 eurót koboztak el – szemlézi a tájékoztatást az Agerpres.

Belföld
