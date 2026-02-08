211 házkutatás, 283 előállított gyanúsított, rengeteg lefoglalt drog – ez a DIICOT egyheti mérlege

Képünk illusztráció
Fotó: Barabás Ákos
A Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) ügyészei a rendőrségi nyomozókkal együttműködve január 23. és február 5. között 66 műveletet hajtottak végre – tájékozatott vasárnap az intézmény.
2026. február 08., 13:412026. február 08., 13:41
2026. február 08., 14:112026. február 08., 14:11
A DIICOT közleménye szerint a műveletek közül 26 nagyszabású akció célja
Az akciók során 211 házkutatást tartottak, 15 esetben tetten értek elkövetőket, és előállítottak 283 személyt.
A büntetőeljárások keretében
94 személyt őrizetbe vettek,
62-őt előzetes letartóztatásba vagy a házi őrizetbe helyeztek,
13 személlyel szemben pedig hatósági felügyeletet rendeltek el.
Az intézkedések során mintegy 25 kilogramm kannabiszt, 8 kilogramm kokaint, 25 kilogramm egyéb pszichoaktív anyagot, 93 tablettát, 27 grindert (kannabisz-morzsolót) és 25 precíziós mérleget foglaltak le.
Emellett három nem halálos fegyvert, hat személygépkocsit, 280 mobiltelefont, 15 számítógépet, 75 adathordozót, továbbá 319 996 lejt és 29 140 eurót koboztak el – szemlézi a tájékoztatást az Agerpres.
Önszántából távozott szombaton este fehéregyházi otthonából a 12 éves Boldijar Dorina Rozalia, aki azóta sem tért haza – közli a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság, amely a lakók segítségére is számít a keresésben.
Az elmúlt 24 órában szolgálatot teljesítő közel 25 ezer belügyi alkalmazott több mint 2550 alkalommal intézkedtek, és csaknem 1500 mentési, elsősegélynyújtási és tűzoltási feladatot hajtottak végre – közölte vasárnap a belügyminisztérium.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) vasárnapi előrejelzése szerint kedd estig havazással, jegesedéssel, a szél élénkülésével és jelentős lehűléssel járó időjárás várható Románia legnagyobb részén.
Az elmúlt 24 órában 93 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 95 személynek nyújtottak segítséget – tájékoztatott vasárnap Facebook-oldalán a Salvamont.
Gálaesten ünnepelte szombat este a sepsiszentgyörgyi önkormányzat azokat az embereket, akik – hétköznapi hősökként – elkötelezetten és jókedvvel végzett munkájukkal teszik jobb hellyé a várost.
Kétszáz, elszigeteltebb helyeken pedig akár ötven méter alá is csökkent a látótávolság a köd miatt a Csíki-medencében – közli a Hargita megyei katasztrófavédelem.
Ittas volt és gépjárművezetői engedéllyel sem rendelkezett az 51 éves férfi, akit csütörtökön rövid üldözés után tartóztattak fel a hatóságok Körvélyfáján – közli a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság. A férfi azóta előzetes letartóztatásba került.
A kolbászkészítésre is igaz, hogy ahány ház, annyi szokás – kinek sósabban, kinek paprikásabban ízlik jobban a termék.
A Szeben megyei törvényszék szombaton elrendelte az anyját a vagyonáért megölő Szeben megyei nő másik tettestársának harminc napos előzetes letartóztatását.
A Déli-Kárpátokat átszelő Nagyszeben-Pitești autópálya egyik legnehezebb szakaszán, a Vâlcea megyei Robești alagútpárnál látványos ütemben halad a hegy átfúrása.
szóljon hozzá!