Új év, régi panaszok: nem számíthatnak gyors megoldásra a helyiek

Sok tételes az a lista, amely a változtatnivalókat tartalmazza
Fotó: Tuchiluș Alex
Életveszélyes híd, utcára folyó szennyvíz, rossz állapotú utak – az évek során felgyülemlett problémák miatt háborognak Szotyor lakói. A falufelelős a legutóbbi tanácsülésen ismét megoldásokat kért Sepsiszentgyörgy önkormányzatától.
A Sepsiszentgyörgyhöz tartozó Szotyor lakói fel vannak háborodva, mert úgy látják, 2018 után nem történt előrelépés a faluban. Gondok márpedig bőven vannak, a helybeliek nevében ezekből tett terítékre néhányat a legutóbbi tanácsülésen Miklós András falufelelős, kérve az önkormányzat hozzájárulását a megoldásukhoz.
mivel minden, a korhadt fatákolmányon való átkeléssel kockázatot vállalnak. De a 8–10 kilométeres illyefalvi kerülő sem túl vonzó alternatíva számukra nehézgépekkel.
Ezen az ingó lábakon álló hídon kell átkelniük a földjeiket művelni óhajtó gazdáknak
Fotó: Tuchiluș Alex
Hasonló módon szükséges a szennyvízcsatorna-hálózat bővítése, a falu közintézményeinek (óvoda, kultúrház, faluház) rácsatlakoztatása, de ahol van szennyvízvezeték, ott is panaszra ad okot. Nem újkeletű a gond, kezdettől fogva baj van a rendszerrel,
Ha fagy van, csúszóssá válik, már balesetet is okozott: egy kisbusz emiatt ment neki egy út melletti székelykapunak; az megrongálódott, a kisbusz utasai pedig megsérültek. Ha nincs fagy, akkor az autók felfröcskölik a kerítésekre, házak oldalára, így azok akkor is kellemetlen szagot árasztanak, ha éppen szárazak.
A falu utcáinak állapota miatt is zúgolódnak az emberek, és bár az önkormányzat évente kétszer földgyaluval szintezi és lekövezi azokat, a megnövekedett forgalom, főképp a teherforgalom erősen rongálja.
Az infrastruktúra miatti elégedetlenség mellett a szotyoriak a közösségi és kulturális élethez is jobb feltételeket kérnek. Vagyis azt, hogy az önkormányzat ebbe is fektessen több pénzt:
újítsa fel a faluház járdáját;
bővítse az óvoda melletti játszóteret, amely 2017-ben készült el, azóta leromlott az állapota;
a sportpálya mellett alakítson ki a falu fiataljainak egy műfüves focipályát, mert a kultúrház melletti betonplacc erre nem alkalmas;
a falunapok költségvetését emelje meg, hogy a szervezők egy színvonalasabb előadót is meghívhassanak;
fordítson pénzt a falu református templomának belső tatarozására.
Ezen kívül azt az igényt is megfogalmazta Miklós András, hogy bár nagyon kevés – ebben a tanévben három – gyerek jár a szotyori óvodába, mert a legtöbben a városba viszik a kicsiket, az önkormányzat ne szüntesse meg az intézményt.
Ráférne egy felújítás, bővítés a szotyori óvoda játszóterére is
Fotó: Tuchiluș Alex
A falufelelős tudatában van, annak, hogy nehéz év lesz az idei, ezért csak a fentebb felsorolt – szerinte szerény – igényeket fogalmazta meg. Tóth-Birtan Csaba alpolgármester maga is megerősítette, idén nagy dolgokra nem számíthatnak a falubeliek, előreláthatóan szűkös esztendő lesz a 2026-os, de még amúgy sincs elfogadott költségvetés. Ha látványos eredményt nem is ígért, azt igen, hogy
az Olt-híd felújítására különítenek el pénzt,
az utcák felújítása benne van a Saligny-programban, amelytől azonban csak jövőben remélhető pénz,
a református templom belső felújítására az önkormányzat egyházak számára meghirdetett pályázati programjának keretében lehet támogatást szerezni.
Az alpolgármester nem biztatta a falufelelőst azzal, hogy lesz műfüves pálya, de a játszótér-bővítésre és a faluház járdájának kiépítésére lát esélyt. Minden annak a függvénye, milyen költségvetéssel rendelkezik majd a város, ezt jelen pillanatban még nem tudni. Több mint valószínű, hogy a falunapok költségvetését nem növelik meg, a város is meghúzza a nadrágszíjat – tudtuk meg.
Az oktatásért felelős Sztakics Éva alpolgármester jó hírként közölte,
az szerepel a következő tanévre vonatkozó beiskolázási tervben. Amennyiben lett volna igény délutáni oktatásra, azt is megoldották volna, hogy ezzel is több gyereket tartsanak a faluban.
Bár kevés a gyerek, nem szűnik meg az óvoda
Fotó: Tuchiluș Alex
Utólag Kiss Imre főtanfelügyelőtől megtudtuk, a jövő tanévre 5 gyereket írattak be az óvodába. Ezzel biztosan meghosszabbították a tanintézmény életét, amiért azonban teljes egészében a helyi tanács felel.
Kozsokár Attila, a Hydrokov igazgatója megkeresésünkre azt válaszolta, abba a főút menti aknába, amelyből a szennyvíz a főútra folyik, hamarosan egy úszót szerelnek, amely idejében jelzi a vízszint esetleges megemelkedését, de két új szivattyúval is segítik a szennyvíz áramlását. A csatornahálózat bővítése viszont nem szerepel az idei évre tervezett beruházások listáján – közölte.
