Új év, régi panaszok: nem számíthatnak gyors megoldásra a helyiek

Sok tételes az a lista, amely a változtatnivalókat tartalmazza

Életveszélyes híd, utcára folyó szennyvíz, rossz állapotú utak – az évek során felgyülemlett problémák miatt háborognak Szotyor lakói. A falufelelős a legutóbbi tanácsülésen ismét megoldásokat kért Sepsiszentgyörgy önkormányzatától.

Bodor Tünde 2026. február 08., 14:162026. február 08., 14:16

A Sepsiszentgyörgyhöz tartozó Szotyor lakói fel vannak háborodva, mert úgy látják, 2018 után nem történt előrelépés a faluban. Gondok márpedig bőven vannak, a helybeliek nevében ezekből tett terítékre néhányat a legutóbbi tanácsülésen Miklós András falufelelős, kérve az önkormányzat hozzájárulását a megoldásukhoz.

A falu határában levő Olt-híd állapota életveszélyessé vált, ennek a megjavítását sürgetik leginkább a gazdák,

mivel minden, a korhadt fatákolmányon való átkeléssel kockázatot vállalnak. De a 8–10 kilométeres illyefalvi kerülő sem túl vonzó alternatíva számukra nehézgépekkel.

Ezen az ingó lábakon álló hídon kell átkelniük a földjeiket művelni óhajtó gazdáknak Fotó: Tuchiluș Alex

Hasonló módon szükséges a szennyvízcsatorna-hálózat bővítése, a falu közintézményeinek (óvoda, kultúrház, faluház) rácsatlakoztatása, de ahol van szennyvízvezeték, ott is panaszra ad okot. Nem újkeletű a gond, kezdettől fogva baj van a rendszerrel,

sokszor eldugul a főút melletti átemelő szivattyú, ilyenkor az utcán, a Brassó felé vezető főúton folyik át a szennylé.

Ha fagy van, csúszóssá válik, már balesetet is okozott: egy kisbusz emiatt ment neki egy út melletti székelykapunak; az megrongálódott, a kisbusz utasai pedig megsérültek. Ha nincs fagy, akkor az autók felfröcskölik a kerítésekre, házak oldalára, így azok akkor is kellemetlen szagot árasztanak, ha éppen szárazak. Szerény igénylista A falu utcáinak állapota miatt is zúgolódnak az emberek, és bár az önkormányzat évente kétszer földgyaluval szintezi és lekövezi azokat, a megnövekedett forgalom, főképp a teherforgalom erősen rongálja. Hirdetés Az infrastruktúra miatti elégedetlenség mellett a szotyoriak a közösségi és kulturális élethez is jobb feltételeket kérnek. Vagyis azt, hogy az önkormányzat ebbe is fektessen több pénzt: újítsa fel a faluház járdáját;

bővítse az óvoda melletti játszóteret, amely 2017-ben készült el, azóta leromlott az állapota;

a sportpálya mellett alakítson ki a falu fiataljainak egy műfüves focipályát, mert a kultúrház melletti betonplacc erre nem alkalmas;

a falunapok költségvetését emelje meg, hogy a szervezők egy színvonalasabb előadót is meghívhassanak;

fordítson pénzt a falu református templomának belső tatarozására. Ezen kívül azt az igényt is megfogalmazta Miklós András, hogy bár nagyon kevés – ebben a tanévben három – gyerek jár a szotyori óvodába, mert a legtöbben a városba viszik a kicsiket, az önkormányzat ne szüntesse meg az intézményt.

Ráférne egy felújítás, bővítés a szotyori óvoda játszóterére is Fotó: Tuchiluș Alex

Ez egy szűkös év lesz A falufelelős tudatában van, annak, hogy nehéz év lesz az idei, ezért csak a fentebb felsorolt – szerinte szerény – igényeket fogalmazta meg. Tóth-Birtan Csaba alpolgármester maga is megerősítette, idén nagy dolgokra nem számíthatnak a falubeliek, előreláthatóan szűkös esztendő lesz a 2026-os, de még amúgy sincs elfogadott költségvetés. Ha látványos eredményt nem is ígért, azt igen, hogy az Olt-híd felújítására különítenek el pénzt,

az utcák felújítása benne van a Saligny-programban, amelytől azonban csak jövőben remélhető pénz,

a református templom belső felújítására az önkormányzat egyházak számára meghirdetett pályázati programjának keretében lehet támogatást szerezni. Az alpolgármester nem biztatta a falufelelőst azzal, hogy lesz műfüves pálya, de a játszótér-bővítésre és a faluház járdájának kiépítésére lát esélyt. Minden annak a függvénye, milyen költségvetéssel rendelkezik majd a város, ezt jelen pillanatban még nem tudni. Több mint valószínű, hogy a falunapok költségvetését nem növelik meg, a város is meghúzza a nadrágszíjat – tudtuk meg. Az óvoda marad Az oktatásért felelős Sztakics Éva alpolgármester jó hírként közölte,

az önkormányzat nem szünteti meg a szotyori óvódát,

az szerepel a következő tanévre vonatkozó beiskolázási tervben. Amennyiben lett volna igény délutáni oktatásra, azt is megoldották volna, hogy ezzel is több gyereket tartsanak a faluban.

Bár kevés a gyerek, nem szűnik meg az óvoda Fotó: Tuchiluș Alex