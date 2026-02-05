EMSZ: ne a valódi sérülteket büntessék, hanem szűrjék ki a csalókat

Üdvözlendők, de nem elégségesek az adóügyi korrekciók – vélik a háromszéki EMSZ vezetői, akik szerint a jelenlegi adóterhek nem a mindennapi valóságra, hanem költségvetési kényszerre épülnek, ami csődhullámot indíthat el a vállalkozások körében.

Kolcza István szerint világos kell legyen, hogy ebben a térségben az autó nem luxuscikk, hanem a munkavégzés elengedhetetlen eszköze. Papp Attila úgy véli, az autók megadóztatásának számítási módja

Papp Attila, az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) kézdiszéki elnöke és Kolcza István, az EMSZ Kovászna megyei szervezetének vezetője csütörtökön sajtótájékoztatón fogalmazta meg észrevételeit, kritikáját az adóemelésekkel kapcsolatban.

nem a környezet kíméléséről, hanem csak a nagyobb bevételről szól,

lévén, hogy egy euró 6-os autónak nagyobbat emeltek az adóján, mint egy egy non-eurósnak.

Az EMSZ szerint a teherautók esetében bevezetett 50 százalékos adóemelés végzetes lehet a fuvarozó cégekre nézve. Ez pedig bumeránghatásként érheti az önkormányzatot: ha a cégek becsődölnek, kevesebb személyi jövedelemadó folyik be a helyi kasszába, így a várt bevételnövekedés helyett végül veszteség keletkezhet.

Országos lobbi a rászorulókért

A háromszéki szervezet nemcsak helyben, hanem országos szinten is lépéseket sürget. Zakariás Zoltán EMSZ-es parlamenti képviselőn keresztül azt szeretnék elérni, hogy