Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

EMSZ: ne a valódi sérülteket büntessék, hanem szűrjék ki a csalókat

Az EMSZ szerint a teherautók esetében bevezetett 50 százalékos adóemelés végzetes lehet a fuvarozó cégekre nézve • Fotó: Tuchiluș Alex

Az EMSZ szerint a teherautók esetében bevezetett 50 százalékos adóemelés végzetes lehet a fuvarozó cégekre nézve

Fotó: Tuchiluș Alex

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Üdvözlendők, de nem elégségesek az adóügyi korrekciók – vélik a háromszéki EMSZ vezetői, akik szerint a jelenlegi adóterhek nem a mindennapi valóságra, hanem költségvetési kényszerre épülnek, ami csődhullámot indíthat el a vállalkozások körében.

Bodor Tünde

2026. február 05., 17:052026. február 05., 17:05

2026. február 05., 17:322026. február 05., 17:32

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Papp Attila, az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) kézdiszéki elnöke és Kolcza István, az EMSZ Kovászna megyei szervezetének vezetője csütörtökön sajtótájékoztatón fogalmazta meg észrevételeit, kritikáját az adóemelésekkel kapcsolatban.

Kolcza István szerint világos kell legyen, hogy ebben a térségben az autó nem luxuscikk, hanem a munkavégzés elengedhetetlen eszköze. Papp Attila úgy véli, az autók megadóztatásának számítási módja

nem a környezet kíméléséről, hanem csak a nagyobb bevételről szól,

lévén, hogy egy euró 6-os autónak nagyobbat emeltek az adóján, mint egy egy non-eurósnak.

Az EMSZ szerint a teherautók esetében bevezetett 50 százalékos adóemelés végzetes lehet a fuvarozó cégekre nézve. Ez pedig bumeránghatásként érheti az önkormányzatot: ha a cégek becsődölnek, kevesebb személyi jövedelemadó folyik be a helyi kasszába, így a várt bevételnövekedés helyett végül veszteség keletkezhet.

Hirdetés

Országos lobbi a rászorulókért

A háromszéki szervezet nemcsak helyben, hanem országos szinten is lépéseket sürget. Zakariás Zoltán EMSZ-es parlamenti képviselőn keresztül azt szeretnék elérni, hogy

vezessék vissza az épületek életkora szerinti kedvezményeket, és mentesítsék a fogyatékkal élőket a plusz terhek alól.

A kormány „tűzoltó módszereit” – miszerint a hiányt csak adóemeléssel, és nem intézményi költségcsökkentéssel kezelik – élesen kritizálták. „Értjük a kormány hozzáállását is, hogy sokallja a több mint 900 ezer nyilvántartott fogyatékkal élőt, de ne a valódi sérülteket büntessük azért, mert a kormány képtelen kiszűrni a rendszerből a csalókat” – nyomatékosította Papp Attila.

A szövetség szerint az adóügyi vitát nem szabad lezártnak tekinteni a költségvetés végső elfogadásáig.

Háromszék Gazdaság
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Bolojan lehetővé tenné, hogy az önkormányzatok a minimális szintre csökkentsék a helyi adókat
Rendőrt késeltek meg hátulról tegnap este
Ilyés Róbert: szenvedtünk, de egységesek voltunk
Bolojan szerint mérlegelik az adócsökkentés lehetőségét, de az adómentesség eltörlését fenntartják
Először van Székelyföldön, Kleinheisler szerint erős bajnokságba érkezett
Kiss Zsuzsanna: A pedagógus eszköze a saját személyisége
Bolojan lehetővé tenné, hogy az önkormányzatok a minimális szintre csökkentsék a helyi adókat
Székelyhon

Bolojan lehetővé tenné, hogy az önkormányzatok a minimális szintre csökkentsék a helyi adókat
Rendőrt késeltek meg hátulról tegnap este
Székelyhon

Rendőrt késeltek meg hátulról tegnap este
Ilyés Róbert: szenvedtünk, de egységesek voltunk
Székely Sport

Ilyés Róbert: szenvedtünk, de egységesek voltunk
Bolojan szerint mérlegelik az adócsökkentés lehetőségét, de az adómentesség eltörlését fenntartják
Krónika

Bolojan szerint mérlegelik az adócsökkentés lehetőségét, de az adómentesség eltörlését fenntartják
Először van Székelyföldön, Kleinheisler szerint erős bajnokságba érkezett
Székely Sport

Először van Székelyföldön, Kleinheisler szerint erős bajnokságba érkezett
Kiss Zsuzsanna: A pedagógus eszköze a saját személyisége
Nőileg

Kiss Zsuzsanna: A pedagógus eszköze a saját személyisége
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 05., csütörtök

Ezúttal is a kultúra több területére tekint ki a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet

A sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet idén a Helikon 100 centenáriumi ünnepségsorozat koordinálása mellett hangoskönyv-kiadással, közösségi erdőültetéssel és egy különleges, a székely házasodási szokásokat feltáró gyűjtéssel várja a közönséget.

Ezúttal is a kultúra több területére tekint ki a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet
Ezúttal is a kultúra több területére tekint ki a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet
2026. február 05., csütörtök

Ezúttal is a kultúra több területére tekint ki a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet
Hirdetés
2026. február 05., csütörtök

Orvoshiány miatt korlátozzák a betegellátást Kézdivásárhelyen

Február 5-től csak napközben, 14 óráig fogadnak olyan sürgősségi és szülészeti eseteket, amelyekhez aneszteziológus szakorvos jelenléte szükséges – közölte a páciensekkel csütörtökön a kézdivásárhelyi kórház.

Orvoshiány miatt korlátozzák a betegellátást Kézdivásárhelyen
Orvoshiány miatt korlátozzák a betegellátást Kézdivásárhelyen
2026. február 05., csütörtök

Orvoshiány miatt korlátozzák a betegellátást Kézdivásárhelyen
2026. február 05., csütörtök

Több szempontból is előnyös, ha egy önkormányzat együttműködik a Waze-zel

Az autósok mellett az önkormányzatok, útkezelők tevékenységét is segítheti az egyik legnépszerűbb közösségi navigációs alkalmazás partnerségi programja, amelyhez Háromszék is csatlakozott. Utánajártunk, mit jelent ez az együttműködés a gyakorlatban.

Több szempontból is előnyös, ha egy önkormányzat együttműködik a Waze-zel
Több szempontból is előnyös, ha egy önkormányzat együttműködik a Waze-zel
2026. február 05., csütörtök

Több szempontból is előnyös, ha egy önkormányzat együttműködik a Waze-zel
2026. február 04., szerda

A holokauszt helyi emlékezete Sepsiszentgyörgyön

Az egykori sepsiszentgyörgyi zsidó közösségről és annak emlékezetéről beszéltek kedden este a Bod Péter Megyei Könyvtár előadótermében. A holokauszt óta alig esik szó róluk, pedig emlékezni számunkra is fontos.

A holokauszt helyi emlékezete Sepsiszentgyörgyön
A holokauszt helyi emlékezete Sepsiszentgyörgyön
2026. február 04., szerda

A holokauszt helyi emlékezete Sepsiszentgyörgyön
Hirdetés
2026. február 04., szerda

Az időben felfedezett rákos megbetegedés jó eséllyel gyógyítható

Havonta több száz beteget kezelnek Marosvásárhelyen az onkológiai klinikán, nemcsak Maros megyeieket, hanem máshonnan érkezőket is. A rák elleni küzdelem világnapján megmutatták az új sugárterápiás eszközt, amivel még célzottabban tudnak gyógyítani.

Az időben felfedezett rákos megbetegedés jó eséllyel gyógyítható
Az időben felfedezett rákos megbetegedés jó eséllyel gyógyítható
2026. február 04., szerda

Az időben felfedezett rákos megbetegedés jó eséllyel gyógyítható
2026. február 04., szerda

Megérkeztek a csónakok a sepsiszentgyörgyi befagyott tóhoz

Noha a vízfelületet még jég borítja, a háttérben már minden adott a tavaszi szezonnyitáshoz a sepsiszentgyörgyi városi szabadidős létesítménynél. A fenntartó Rekreatív Rt. beszerezte az állomási tóra szánt csónakokat és vízibicikliket.

Megérkeztek a csónakok a sepsiszentgyörgyi befagyott tóhoz
Megérkeztek a csónakok a sepsiszentgyörgyi befagyott tóhoz
2026. február 04., szerda

Megérkeztek a csónakok a sepsiszentgyörgyi befagyott tóhoz
2026. február 04., szerda

Vízszolgáltatás, szemétdíj: miért nem lehet olcsóbb Háromszéken?

Miután a legutóbbi sepsiszentgyörgyi adóemelés-ellenes tüntetésen a tiltakozók a víz ára és a szemétdíj csökkentését is kérték, mindkét érintett vállalat jelezte: ez nem lehetséges. Az is kiderült, szolgálatatásaik ára az országos átlag alatti.

Vízszolgáltatás, szemétdíj: miért nem lehet olcsóbb Háromszéken?
Vízszolgáltatás, szemétdíj: miért nem lehet olcsóbb Háromszéken?
2026. február 04., szerda

Vízszolgáltatás, szemétdíj: miért nem lehet olcsóbb Háromszéken?
Hirdetés
2026. február 03., kedd

Sepsiszentgyörgyön úgy látják, a lakásadót ki lehet fizetni, az nem fog változni; a járműadóval még várhatunk

Két fronton indul el a sepsiszentgyörgyi önkormányzat adóügyben: egyes intézkedések felülvizsgálatát kéri a kormánytól, míg mások esetében saját megoldásokat dolgoz ki.

Sepsiszentgyörgyön úgy látják, a lakásadót ki lehet fizetni, az nem fog változni; a járműadóval még várhatunk
Sepsiszentgyörgyön úgy látják, a lakásadót ki lehet fizetni, az nem fog változni; a járműadóval még várhatunk
2026. február 03., kedd

Sepsiszentgyörgyön úgy látják, a lakásadót ki lehet fizetni, az nem fog változni; a járműadóval még várhatunk
2026. február 02., hétfő

Többen jogosítvány nélkül maradtak Kovászna megyében

Több száz szabálysértőt szankcionáltak az elmúlt héten a Kovászna megyei rendőrök, akik a balesetek megelőzése érdekében tartottak közúti ellenőrzéseket. Volt, akinek a jogosítványa bánta a gyorshajtást – derül ki a hatóság közleményéből.

Többen jogosítvány nélkül maradtak Kovászna megyében
Többen jogosítvány nélkül maradtak Kovászna megyében
2026. február 02., hétfő

Többen jogosítvány nélkül maradtak Kovászna megyében
2026. február 01., vasárnap

Szervezkednek a sepsiszentgyörgyi cégek az adóterhek csökkentése érdekében

Csaknem harminc sepsiszentgyörgyi vállalkozás csatlakozott Bokor-Tóth Zoltán cégtulajdonos kezdeményezéséhez, melynek célja rábírni a helyi önkormányzatot a vállalkozókat terhelő magas épület- és területók csökkentésére.

Szervezkednek a sepsiszentgyörgyi cégek az adóterhek csökkentése érdekében
Szervezkednek a sepsiszentgyörgyi cégek az adóterhek csökkentése érdekében
2026. február 01., vasárnap

Szervezkednek a sepsiszentgyörgyi cégek az adóterhek csökkentése érdekében
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!