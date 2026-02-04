Rovatok
Vízszolgáltatás, szemétdíj: miért nem lehet olcsóbb Háromszéken?

A TEGA évente 4–6 gépjárművet vásárol, ezzel is csökkentve a szolgáltatása árát

A TEGA évente 4–6 gépjárművet vásárol, ezzel is csökkentve a szolgáltatása árát

Fotó: TEGA Rt.

Miután a legutóbbi sepsiszentgyörgyi adóemelés-ellenes tüntetésen a tiltakozók a víz ára és a szemétdíj csökkentését is kérték, mindkét érintett vállalat jelezte: ez nem lehetséges. Az is kiderült, szolgálatatásaik ára az országos átlag alatti.

Kocsis Károly

2026. február 04., 12:052026. február 04., 12:05

2026. február 04., 12:072026. február 04., 12:07

A Kovászna megye 38 településén szolgáltató TEGA ugyan nemrég emelte meg a tarifáit Sepsiszentgyörgyön 1,5, vidéken pedig 1 lejjel – 24,5, illetve 15 lejre –, a hulladékgazdálkodási vállalat álláspontja szerint még mindig az olcsóbbak közé tartoznak országos viszonylatban.

korábban írtuk

Az adócsökkentés után most a víz- és szemétszállítási díjak csökkentését kérték a tiltakozók Sepsiszentgyörgyön
Az adócsökkentés után most a víz- és szemétszállítási díjak csökkentését kérték a tiltakozók Sepsiszentgyörgyön

Bár a sepsiszentgyörgyi polgármester már megígérte a helyi adók csökkentését, petíciót is benyújtanak a helyzet miatt tiltakozók – hangzott el az újabb, hétfőn tartott tiltakozáson, ahol a víz- és szemétszállítás díjának csökkentését is kérték.

Nemcsak Bukaresthez képest, ahol a szemétdíj 37 lej egy személyre számolva, de például Székelyudvarhelyen is 30,42 lejbe kerül. És éppen az itteni példa cáfol rá arra a vélekedésre is, miszerint a magáncégek kevesebb pénzért nyújtanak ilyen típusú szolgáltatást. A környező városokban egyébként a havi hulladékszállítási díj 22,5 és 34 lej között mozog személyenként.

A szabályozás még a kötelező nyereséget is előírja

A TEGA azonban nem emiatt nem tud árat csökkenteni. „Az országban mindegyik hulladékszállító cég számára (függetlenül attól, hogy állami vagy magán) létezik egy azonos képlet, amelyet az Országos Közszolgáltatási Szabályozó Hatóság (ANRSC) 640-es számú rendelete szabályoz közel 40 pontban. Ez a képlet olyan apró részletekre is figyel, mint az egyes kukásautók által megtett kilométerek száma, az autók fogyasztása, kenőanyag- és egyéb fogyóanyag-szükséglete, a személyzeti költségek, illetve adók és illetékek.

Idézet
Az egy főre jutó hulladékszállítási díj annyi, amennyit a számítás eredményez”

– magyarázza a vállalat vezetősége.

Az Állami Vállalatok Teljesítményét Felügyelő Országos Ügynökség (AMEPIP) ugyanakkor az elérendő minimális profitot is meghatározza, ami a TEGA esetében 5,62 százalék (egy személyre számolva nagyjából 50 bani). Ez a 2025-ös esztendőre vonatkoztatva, az előzetes számolás szerint hozzávetőleg 2 millió lejt jelent, valamivel kevesebbet, mint 2024-ben, és az előző évek gyakorlatához hasonlóan újra befektetésre kerül:

Idézet
az elmúlt 9 évben lecseréltük a teljes gépjárműparkunkat, mert öreg, elhasznált, műszakilag nehezen fenntartható járművek alkották.

Ez a profitból történt, amit visszaforgattunk évente 4–6 új, felépítménnyel együtt 1 125 000 lej értékű gépjármű vásárlásába, így csökkentve a hulladékszállítási díjat.”

A munkatársak számát sem tudják csökkenteni

A vállalat, állásfoglalása szerint a személyzeti állományon sem tud csökkenteni, hiszen jelenleg 260 embert foglalkoztat teljes vagy részmunkaidőben (10 százalékuk végez valamilyen típusú adminisztratív munkát), köztük sok romát, aminek „társadalmi jelentősége is van, hiszen azáltal, hogy gyakran férj és feleség is itt dolgozik, a mélyszegénység helyett normális körülményeket tudnak biztosítani a családnak, illetve példát mutatnak egy olyan környezetben, ahol aránylag alacsony a munkavállalók száma.”

A hulladék mennyisége pedig évről évre nő. 2026-ra közel 40 ezer tonna, azaz majdnem 2000 kamionnyi hulladékkal számolnak,

Idézet
ha ezeket egymás után állítanánk, a 33 kilométeres sor Sepsiszentgyörgy határától közel Kézdivásárhelyig érne.”

Ami vitatható lehetne, azok a pályázati úton beszerzett, az előzőekhez képest sokkal esztétikusabb okoskonténerek, amelyek Sepsiszentgyörgyön nem váltották be a hozzájuk fűzött reményt, de a pályázatban leszögezett időszak alatt amúgy sem szabadna hozzájuk nyúlni. Mindezen szempontokat figyelembe véve hangsúlyozzák:

sem a TEGA-nak, sem a városi tanácsnak nem áll módjában változtatni a hulladékszállítási tarifákon.

Ez nem jelenti azt, hogy bármilyen kezdeményezéstől elzárkózna a cég. „Bármilyen kezdeményezést, hasznos ötletet, amely ezt szolgálja, nyitottan és szívesen veszünk. Legkönnyebben az office@tega.ro e-mail-címen vagy Facebook-oldalunkon vagyunk elérhetőek.”

Mi a helyzet a Hydrokovnál?

Az egész megyében egységes árat biztosító Hydrokov Rt. is az olcsóbb szolgáltatók közé, az ország 47 hasonló regionális vállalata közötti csökkenő rangsorban a 34. helyre sorolja magát.

Egy köbméter ivóvíz az érintett háromszéki településeken 8,65 lejbe kerül,

míg például Vaslui megyében 12,32, Bákóban 11,25, a tordai Arieș Rt-nél 10,79, Iași megyében 10,64 lejt számolnak fel. Ha csak Székelyföldet veszük figyelembe, itt a csíkszeredai Harviz Rt. 5,86, a marosvásárhelyi Aquaserv 9,09 lejért szolgáltat.

A szennyvíz után Kovászna megyében 6,07 lejt kell fizetni,

de Dâmboviţa megyében 11,07-et, Giurgiuban 10,91-et, Neamț-ban 10,77-et. Az Aquaservnél 7,79, a Harviznél 5,57 lej a díjszabás. Ezek az adatok bárki számára elérhetőek az ANRSC honlapján.

Kozsokár Attila vezérigazgató szerint a Hydrokov a mérsékelt árképzés mellett kötelezi el magát Galéria

Kozsokár Attila vezérigazgató szerint a Hydrokov a mérsékelt árképzés mellett kötelezi el magát

Fotó: Farkas Orsolya

„A nagyobb városokban a hálózat fenntartási költsége jóval több fogyasztóra oszlik. Egy kisebb szolgáltatási területen, ahol alacsonyabb a fogyasztók száma, ugyanazt a műszaki színvonalat kevesebb személynek kell finanszíroznia, emiatt egy ekkora vállalat sosem lehet az ország legolcsóbbja” – érvvel Kozsokár Attila vezérigazgató.

Hátrányos helyzet

A Hydrokov ebből a hátrányosabb helyzetéből indulva dolgozta ki és fogadta el 2022-ben a jelenlegi árstratégiáját. A víz díjának megállapítása rendkívül komplex, jogilag szabályozott folyamat, tartalmazza az energiaárakat, működési és személyzeti költségeket, az amortizációt és egyéb tételeket. Az ANRSC által egy előre rögzített és az ország összes szolgáltatója számára kötelező képlet alapján

megszabott ár egyik legfontosabb tényezője az infláció: ha ez magas, a víz ára is jelentősebben emelkedik.

A tervek szerint a fenntarthatóság érdekében a Hydrokovnál évi 7% körüli profit elérése a cél, miközben a többi szolgáltató 2024-ben átlag 17%-os nyereséget tudott felmutatni.

A 2025-ös pénzügyi mérleg még nem zárult le, de a háromszéki vállalat nagyjából 5 millió lej körüli profitra számít. Ez kizárólag osztalékra (amennyiben a részvényes önkormányzatok kérik) vagy fejlesztésre fordítható, a számlák csökkentésére nem, a törvény azt nem teszi lehetővé.

2026-ban a Hydrokov nagyjából 14 millió lejt készül elkölteni különböző beruházásokra a megyeszékhelyen.

„A folyamatban lévő pályázataink is köteleznek bennünket a fenntartható gazdálkodásra, ezért szükségünk van a mérsékelt nyereségre. A legnagyobb kihívást az jelenti, hogy a jelenlegi pályázati források nem fedezik az összes régi vezeték cseréjét, de ezt nem drasztikus áremeléssel kívánjuk megoldani. Továbbra is a mérsékelt árképzés mellett kötelezzük el magunkat” – igyekszik megnyugtatni az embereket Kozsokár Attila.

Háromszék
szóljon hozzá! Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
A rovat további cikkei

2026. február 03., kedd

Sepsiszentgyörgyön úgy látják, a lakásadót ki lehet fizetni, az nem fog változni; a járműadóval még várhatunk

Két fronton indul el a sepsiszentgyörgyi önkormányzat adóügyben: egyes intézkedések felülvizsgálatát kéri a kormánytól, míg mások esetében saját megoldásokat dolgoz ki.

Sepsiszentgyörgyön úgy látják, a lakásadót ki lehet fizetni, az nem fog változni; a járműadóval még várhatunk
Sepsiszentgyörgyön úgy látják, a lakásadót ki lehet fizetni, az nem fog változni; a járműadóval még várhatunk
2026. február 03., kedd

Sepsiszentgyörgyön úgy látják, a lakásadót ki lehet fizetni, az nem fog változni; a járműadóval még várhatunk
2026. február 02., hétfő

Többen jogosítvány nélkül maradtak Kovászna megyében

Több száz szabálysértőt szankcionáltak az elmúlt héten a Kovászna megyei rendőrök, akik a balesetek megelőzése érdekében tartottak közúti ellenőrzéseket. Volt, akinek a jogosítványa bánta a gyorshajtást – derül ki a hatóság közleményéből.

Többen jogosítvány nélkül maradtak Kovászna megyében
Többen jogosítvány nélkül maradtak Kovászna megyében
2026. február 02., hétfő

Többen jogosítvány nélkül maradtak Kovászna megyében
2026. február 01., vasárnap

Szervezkednek a sepsiszentgyörgyi cégek az adóterhek csökkentése érdekében

Csaknem harminc sepsiszentgyörgyi vállalkozás csatlakozott Bokor-Tóth Zoltán cégtulajdonos kezdeményezéséhez, melynek célja rábírni a helyi önkormányzatot a vállalkozókat terhelő magas épület- és területók csökkentésére.

Szervezkednek a sepsiszentgyörgyi cégek az adóterhek csökkentése érdekében
Szervezkednek a sepsiszentgyörgyi cégek az adóterhek csökkentése érdekében
2026. február 01., vasárnap

Szervezkednek a sepsiszentgyörgyi cégek az adóterhek csökkentése érdekében
2026. február 01., vasárnap

Farsangbúcsúztató Illyefalván

Farsangbúcsúztatóra várják a háromszéki Illyefalva község lakóit február 14-én, szombaton.

Farsangbúcsúztató Illyefalván
Farsangbúcsúztató Illyefalván
2026. február 01., vasárnap

Farsangbúcsúztató Illyefalván
2026. február 01., vasárnap

Autóbontásból származó szemetet ürítettek le, térfigyelő kamera buktatta le őket

Autóbontásból származó szemetet, főleg műanyag hulladékot raktak le a Gidófalva községhez tartozó Angyaloson sepsiszentgyörgyi személyek, de pechjükre a falubeliek és a térfigyelő kamerák is figyelték őket.

Autóbontásból származó szemetet ürítettek le, térfigyelő kamera buktatta le őket
Autóbontásból származó szemetet ürítettek le, térfigyelő kamera buktatta le őket
2026. február 01., vasárnap

Autóbontásból származó szemetet ürítettek le, térfigyelő kamera buktatta le őket
2026. február 01., vasárnap

Sepsiszentgyörgyön mérték össze tudásukat Erdély legjobb helyesírói

Egyre kevesebbet írnak a diákok, írásuk is nehézkesebb, de még vannak köztük olyanok, akik időt és energiát fektetnek a helyesírás megtanulásába. Vasárnap díjazták az Implom József középiskolai helyesírási verseny döntőseit Sepsiszentgyörgyön.

Sepsiszentgyörgyön mérték össze tudásukat Erdély legjobb helyesírói
Sepsiszentgyörgyön mérték össze tudásukat Erdély legjobb helyesírói
2026. február 01., vasárnap

Sepsiszentgyörgyön mérték össze tudásukat Erdély legjobb helyesírói
2026. február 01., vasárnap

Hódok: hősök a vízgazdálkodásban, de gondot is okozhatnak

Kártékony rágcsáló, ami tönkreteszi a fákat, a töltéseket, és megdézsmálja a terményeket. Sokan így tekintenek rá, de azt elfelejtik: ahol hód van, ott víz, vele együtt pedig élet is van. Cikkünkben a vizes élőhelyek megmentőivel ismerkedünk meg.

Hódok: hősök a vízgazdálkodásban, de gondot is okozhatnak
Hódok: hősök a vízgazdálkodásban, de gondot is okozhatnak
2026. február 01., vasárnap

Hódok: hősök a vízgazdálkodásban, de gondot is okozhatnak
2026. január 31., szombat

Tudásszomjat olthatunk, de akár gyógyulhatunk is a könyvtárban

A könyvtár már régóta nemcsak hosszú polcokon sorakozó könyveket jelent, amelyek közül néha kikölcsönzünk egy párat. Olyan beszélgetések, előadások katalizátorává is válhat, ahol a tudásszomj oltása mellett akár betegségekre is gyógyírt lelhetünk.

Tudásszomjat olthatunk, de akár gyógyulhatunk is a könyvtárban
Tudásszomjat olthatunk, de akár gyógyulhatunk is a könyvtárban
2026. január 31., szombat

Tudásszomjat olthatunk, de akár gyógyulhatunk is a könyvtárban
2026. január 30., péntek

Farsangtemetésre készülnek Apácán, Ürmösön és Bölönben

Noha fogyatkozik a hagyományőrző fiatalok száma, az Erdővidék és a Barcaság határvidékén élő magyar közösség mindmáig őrzi a régi népszokásokat. Idén a farsangi események Apácán kezdődnek el, Ürmösön folytatódnak, és Bölönben zárulnak.

Farsangtemetésre készülnek Apácán, Ürmösön és Bölönben
Farsangtemetésre készülnek Apácán, Ürmösön és Bölönben
2026. január 30., péntek

Farsangtemetésre készülnek Apácán, Ürmösön és Bölönben
2026. január 29., csütörtök

Napelemparkból töltenék Sepsiszentgyörgy bővülő elektromos buszparkját

Sepsiszentgyörgy nemcsak új épületeket vett át kulturális és oktatási célokra, hanem egy nagyszabású napelempark építésébe is kezd, hogy fenntartható módon biztosítsa a folyamatosan érkező elektromos buszok áramellátását.

Napelemparkból töltenék Sepsiszentgyörgy bővülő elektromos buszparkját
Napelemparkból töltenék Sepsiszentgyörgy bővülő elektromos buszparkját
2026. január 29., csütörtök

Napelemparkból töltenék Sepsiszentgyörgy bővülő elektromos buszparkját
