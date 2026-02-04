Vízszolgáltatás, szemétdíj: miért nem lehet olcsóbb Háromszéken?

A TEGA évente 4–6 gépjárművet vásárol, ezzel is csökkentve a szolgáltatása árát
Fotó: TEGA Rt.
Miután a legutóbbi sepsiszentgyörgyi adóemelés-ellenes tüntetésen a tiltakozók a víz ára és a szemétdíj csökkentését is kérték, mindkét érintett vállalat jelezte: ez nem lehetséges. Az is kiderült, szolgálatatásaik ára az országos átlag alatti.
A Kovászna megye 38 településén szolgáltató TEGA ugyan nemrég emelte meg a tarifáit Sepsiszentgyörgyön 1,5, vidéken pedig 1 lejjel – 24,5, illetve 15 lejre –, a hulladékgazdálkodási vállalat álláspontja szerint még mindig az olcsóbbak közé tartoznak országos viszonylatban.
Bár a sepsiszentgyörgyi polgármester már megígérte a helyi adók csökkentését, petíciót is benyújtanak a helyzet miatt tiltakozók – hangzott el az újabb, hétfőn tartott tiltakozáson, ahol a víz- és szemétszállítás díjának csökkentését is kérték.
Nemcsak Bukaresthez képest, ahol a szemétdíj 37 lej egy személyre számolva, de például Székelyudvarhelyen is 30,42 lejbe kerül. És éppen az itteni példa cáfol rá arra a vélekedésre is, miszerint a magáncégek kevesebb pénzért nyújtanak ilyen típusú szolgáltatást. A környező városokban egyébként a havi hulladékszállítási díj 22,5 és 34 lej között mozog személyenként.
A TEGA azonban nem emiatt nem tud árat csökkenteni. „Az országban mindegyik hulladékszállító cég számára (függetlenül attól, hogy állami vagy magán) létezik egy azonos képlet, amelyet az Országos Közszolgáltatási Szabályozó Hatóság (ANRSC) 640-es számú rendelete szabályoz közel 40 pontban. Ez a képlet olyan apró részletekre is figyel, mint az egyes kukásautók által megtett kilométerek száma, az autók fogyasztása, kenőanyag- és egyéb fogyóanyag-szükséglete, a személyzeti költségek, illetve adók és illetékek.
– magyarázza a vállalat vezetősége.
Az Állami Vállalatok Teljesítményét Felügyelő Országos Ügynökség (AMEPIP) ugyanakkor az elérendő minimális profitot is meghatározza, ami a TEGA esetében 5,62 százalék (egy személyre számolva nagyjából 50 bani). Ez a 2025-ös esztendőre vonatkoztatva, az előzetes számolás szerint hozzávetőleg 2 millió lejt jelent, valamivel kevesebbet, mint 2024-ben, és az előző évek gyakorlatához hasonlóan újra befektetésre kerül:
Ez a profitból történt, amit visszaforgattunk évente 4–6 új, felépítménnyel együtt 1 125 000 lej értékű gépjármű vásárlásába, így csökkentve a hulladékszállítási díjat.”
A vállalat, állásfoglalása szerint a személyzeti állományon sem tud csökkenteni, hiszen jelenleg 260 embert foglalkoztat teljes vagy részmunkaidőben (10 százalékuk végez valamilyen típusú adminisztratív munkát), köztük sok romát, aminek „társadalmi jelentősége is van, hiszen azáltal, hogy gyakran férj és feleség is itt dolgozik, a mélyszegénység helyett normális körülményeket tudnak biztosítani a családnak, illetve példát mutatnak egy olyan környezetben, ahol aránylag alacsony a munkavállalók száma.”
A hulladék mennyisége pedig évről évre nő. 2026-ra közel 40 ezer tonna, azaz majdnem 2000 kamionnyi hulladékkal számolnak,
Ami vitatható lehetne, azok a pályázati úton beszerzett, az előzőekhez képest sokkal esztétikusabb okoskonténerek, amelyek Sepsiszentgyörgyön nem váltották be a hozzájuk fűzött reményt, de a pályázatban leszögezett időszak alatt amúgy sem szabadna hozzájuk nyúlni. Mindezen szempontokat figyelembe véve hangsúlyozzák:
Ez nem jelenti azt, hogy bármilyen kezdeményezéstől elzárkózna a cég. „Bármilyen kezdeményezést, hasznos ötletet, amely ezt szolgálja, nyitottan és szívesen veszünk. Legkönnyebben az office@tega.ro e-mail-címen vagy Facebook-oldalunkon vagyunk elérhetőek.”
Az egész megyében egységes árat biztosító Hydrokov Rt. is az olcsóbb szolgáltatók közé, az ország 47 hasonló regionális vállalata közötti csökkenő rangsorban a 34. helyre sorolja magát.
míg például Vaslui megyében 12,32, Bákóban 11,25, a tordai Arieș Rt-nél 10,79, Iași megyében 10,64 lejt számolnak fel. Ha csak Székelyföldet veszük figyelembe, itt a csíkszeredai Harviz Rt. 5,86, a marosvásárhelyi Aquaserv 9,09 lejért szolgáltat.
de Dâmboviţa megyében 11,07-et, Giurgiuban 10,91-et, Neamț-ban 10,77-et. Az Aquaservnél 7,79, a Harviznél 5,57 lej a díjszabás. Ezek az adatok bárki számára elérhetőek az ANRSC honlapján.
Kozsokár Attila vezérigazgató szerint a Hydrokov a mérsékelt árképzés mellett kötelezi el magát
Fotó: Farkas Orsolya
„A nagyobb városokban a hálózat fenntartási költsége jóval több fogyasztóra oszlik. Egy kisebb szolgáltatási területen, ahol alacsonyabb a fogyasztók száma, ugyanazt a műszaki színvonalat kevesebb személynek kell finanszíroznia, emiatt egy ekkora vállalat sosem lehet az ország legolcsóbbja” – érvvel Kozsokár Attila vezérigazgató.
A Hydrokov ebből a hátrányosabb helyzetéből indulva dolgozta ki és fogadta el 2022-ben a jelenlegi árstratégiáját. A víz díjának megállapítása rendkívül komplex, jogilag szabályozott folyamat, tartalmazza az energiaárakat, működési és személyzeti költségeket, az amortizációt és egyéb tételeket. Az ANRSC által egy előre rögzített és az ország összes szolgáltatója számára kötelező képlet alapján
A tervek szerint a fenntarthatóság érdekében a Hydrokovnál évi 7% körüli profit elérése a cél, miközben a többi szolgáltató 2024-ben átlag 17%-os nyereséget tudott felmutatni.
A 2025-ös pénzügyi mérleg még nem zárult le, de a háromszéki vállalat nagyjából 5 millió lej körüli profitra számít. Ez kizárólag osztalékra (amennyiben a részvényes önkormányzatok kérik) vagy fejlesztésre fordítható, a számlák csökkentésére nem, a törvény azt nem teszi lehetővé.
„A folyamatban lévő pályázataink is köteleznek bennünket a fenntartható gazdálkodásra, ezért szükségünk van a mérsékelt nyereségre. A legnagyobb kihívást az jelenti, hogy a jelenlegi pályázati források nem fedezik az összes régi vezeték cseréjét, de ezt nem drasztikus áremeléssel kívánjuk megoldani. Továbbra is a mérsékelt árképzés mellett kötelezzük el magunkat” – igyekszik megnyugtatni az embereket Kozsokár Attila.
