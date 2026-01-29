Emelkedtek a szemétszállítási díjak Udvarhelyen, de van remény a későbbi csökkenésre

Fotó: Olti Angyalka
Az áfanövelés miatt mélyebben kell a zsebükbe nyúlniuk a városlakóknak a hulladékszállításért, miután a helyi tanács csütörtöki ülésén jóváhagyta az új díjszabásokat. A drágulás mellett azonban pozitív hírekről is beszámolt a városvezetés.
A drágulás mellett pozitív hírekről is beszámolt a városvezetés: több nagy horderejű zöldövezeti projekt pályázata is zöld utat kapott, és
Jó hír, hogy az elmúlt napokban sikerült leadni a pályázatokat a csereháti Mária tér, illetve a Nagy-Küküllő menti sétány megvalósítása érdekében, így mindkét terv esetében zajlik a támogatás-igénylés elbírálása – tájékoztatott a napirendi pontok tárgyalását megelőzően Szakács-Paál István polgármester.
Venczel Attila főjegyző is felszólalt, aki közölte, hogy Élthes Előd Etele, a Székelyudvarhelyért Párt (SZP) helyi képviselőjének decemberi lemondását követően már folyamatban van egy új tanácsos mandátumának érvényesítése. Ő jó eséllyel már jövő hónap végén csatlakozhat a testülethez.
Tavaly év végén lejárt a város szerződése az RDE Hargita hulladék-elszállító vállalattal, így ezt idéntől meg kellett hosszabbítani – hangzott el az ülésen. Az új, két évre szóló dokumentumokban szereplő díjakba azonban már beépítették a tavalyi áfaemelést.
– közölte a szolgáltató képviselője. Arra is kitért, hogy remélhetőleg idén már elkezdi működését a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer, ami a mostani szerződést felülírva új alapokra helyezi a szolgáltatást. Ennek köszönhetően
A polgármester kérdésére az is elhangzott, hogy az új rendszerben
függetlenül attól, hogy városról vagy községről van szó. Gyergyószéken pedig valamivel kevesebbet kell majd befizessenek a lakók.
Berde Zoltán, RMDSZ-es képviselő arra kérte a szolgáltató képviselőjét, hogy az elkövetkező időszakban végezzék el a karbantartási munkálatokat a székelyudvarhelyi szemétgyűjtőpontoknál, hiszen azok némelyike nem szép látvány. Ezt követően a testület elfogadta a határozattervezetet.
Lényeges feltétellel egészült ki az állami lakásalapba tartozó, de Székelyudvarhely ügykezelésében lévő, illetve a város tulajdonát képező (Nicolae Bălcescu és Tábor utcákban) lakások odaítélésének kritériumrendszere. Ezek szerint
Ez minden családtagra vonatkozik, aki részese volt a bérléskor aláírt dokumentumoknak.
A Bethlen Gábor, Kalonda, Remete, Kárpátok, Téglavetők, Ifjúság és Kisköved utcákban, a Gyepes bejáratnál, valamint a Virág és Cekend sétányoknál cserélni fogják a kisnyomású gázvezetékeket, míg a Széldomb és a Fülemüle utcákban bővítik a rendszert – derült ki a szolgáltató kérésére meghozott adminisztratív döntésekből.
Az ülés különfélékében Bálint Csongor, a Székelyudvarhelyért Párt frakcióvezetője közölte, nagyon megrongálódott a Zöld lakópark felé vezető út, amely a főútból ágazik le, így fontos lenne kezelni a helyzetet.
Szakács-Paál István közölte, egy beruházásra van szükség az út teljes rendbetételéhez, amelynek a megvalósíthatósági tanulmánya már el is készült, viszont az anyagi forrásokat még elő kell teremteni. Ideiglenesen a karbantartási munkák részeként igyekeznek orvosolni a helyzetet – hangzott el.
