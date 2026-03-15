Tűz ütött ki egy 1884-ben épült ortodox műemléktemplomban – videóval

Tűz ütött ki vasárnap délelőtt a Prahova megyei Puchenii Moșneni település műemlék templomában, nincsenek áldozatok.

A Prahova megyei katasztrófavédelmi felügyelőség szerint az ortodox templom tornyában ütött ki a tűz, a lángok mintegy 400 méteren pusztítanak és sűrű füst keletkezett.

A tűzoltók lokalizálták a tüzet, és tovább dolgoznak az eloltásán, miközben a templomból sikerült kimenekíteni több egyházi műtárgyat.

A kulturális minisztérium közleményben jelezte, hogy kapcsolatban áll a Prahova megyei kulturális igazgatósággal a helyzet felmérése és a kulturális örökség védelméhez szükséges intézkedések meghatározása érdekében.

Hirdetés

A közlemény szerint a Puchenii Moșneni település központjában található műemléktemplom 1884-ben épült, és 1935-ben felújították.

Az első kivizsgálások szerint a tüzet egy rövidzárlat okozta – írja az Agerpres hírügynökség a szaktárca tájékoztatására hivatkozva.