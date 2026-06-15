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Parkolószenzorokat telepítenek, nem lehet parkolni hétfőn a Temesvári sugárút egy részén

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

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Nem használhatóak hétfőn reggel Csíkszeredában a Temesvári sugárút egy részének parkolói szenzortelepítési munkálatok miatt – tájékoztat a parkolást felügyelő Csíki Trans. Kft.

Székelyhon

2026. június 15., 07:302026. június 15., 07:30

Parkolószenzorok telepítési munkálatai miatt június 15-én, hétfőn ideiglenesen lezárják a Temesvári sugárút – Óceán üzlet felőli oldalának parkolóit, valamint az átellenben található megállóhelyeket.

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Mindenkit arra kérnek, hogy az érintett parkolóhelyeket ne használják, és lehetőség szerint válasszanak más parkolási lehetőséget a lezárás ideje alatt.

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