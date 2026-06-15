Parkolószenzorokat telepítenek, nem lehet parkolni hétfőn a Temesvári sugárút egy részén

Fotó: Borbély Fanni
Nem használhatóak hétfőn reggel Csíkszeredában a Temesvári sugárút egy részének parkolói szenzortelepítési munkálatok miatt – tájékoztat a parkolást felügyelő Csíki Trans. Kft.
Parkolószenzorok telepítési munkálatai miatt június 15-én, hétfőn ideiglenesen lezárják a Temesvári sugárút – Óceán üzlet felőli oldalának parkolóit, valamint az átellenben található megállóhelyeket.
Mindenkit arra kérnek, hogy az érintett parkolóhelyeket ne használják, és lehetőség szerint válasszanak más parkolási lehetőséget a lezárás ideje alatt.
Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök mindenekelőtt párttársainak támogatására számít az új kormány megalakításakor, és nem abból indul ki, hogy két táborra szakad a Nemzeti Liberális Párt (PNL).
Fokozatosan növekszik a környezetvédelmi panaszok száma Hargita megyében, ami elsőre a lakosság környezettudatosságának erősödésére utal. A valóság azonban kissé árnyaltabb és lehangolóbb is: a háttérben sokszor szomszédok közti konfliktusok állnak.
Kelemen Hunor vasárnap este közölte, ha Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök tárgyalásra hívja az RMDSZ képviselőit, meghallgatják a javaslatait.
Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök szerint legkésőbb egy hét múlva tisztségbe iktatják az új kormányt.
Tizenegy jogosítványt és tizenegy forgalmi engedélyt is bevontak a rendőrök a a vasárnapi razzia során, összesen pedig 243 bírságot szabtak különböző okok miatt.
Egy 22 éves fiatalember életét vesztette vasárnap a Tordai-hasadékban, miután lezuhant a via ferrata útvonalról.
Megállapodott Orbán Viktorral az idei tusványosi részvételről Németh Zsolt – jelentette be a politikus egy közéleti podcastben. A szervezők emellett a jelenlegi magyar kormány több tagját is meghívnák Tusnádfürdőre.
Nicușor Dan államfő aláírta vasárnap az Adrian-Ioan Veștea miniszterelnökké jelöléséről szóló rendeletet – közölte az elnöki hivatal.
A Maros megyei tűzoltóknak vasárnap délután több helyszínen is be kellett avatkozniuk ez esőzések okozta károk elhárításáért. Délután ötkor a beavatkozások még folyamatban voltak.
Tovább gyűrűzik a vita Adrian Veștea miniszterelnök-jelölése körül. Miközben a PNL egyik európai parlamenti képviselője a politikus kizárását követeli, az AUR előre hozott választásokat sürget, az RMDSZ pedig még mérlegeli álláspontját.
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