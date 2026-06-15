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Sokszor úgy derül ki a környezetszennyezés, hogy feljelentést tesz a szomszéd

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

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Fokozatosan növekszik a környezetvédelmi panaszok száma Hargita megyében, ami elsőre a lakosság környezettudatosságának erősödésére utal. A valóság azonban kissé árnyaltabb és lehangolóbb is: a háttérben sokszor szomszédok közti konfliktusok állnak.

Széchely István

2026. június 15., 07:582026. június 15., 07:58

Vannak ugyan olyan esetek is, amikor valóban a környezet iránti aggódalom miatt tesznek bejelentést civilek a megyei környezetőrségnél, ám gyakran ennél prózaibb és öncélúbb oka van a lakossági panasznak.

Sok esetben szomszédok jelentik fel egymást a hatóságnál és ennek hátterében nem a környezettudatosság áll

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– tudtuk meg Balla Izabellától, a Hargita Megyei Környezetőrség vezetőjétől.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

A megyei szakhatóság majdnem félszáz lakossági panaszt kapott az év eleje óta, és ezeknek a bejelentéseknek a száma fokozatos növekedést mutat az utóbbi években. A kategóriánkénti besorolás alapján ennél több a panasz, de ennek az az oka, hogy

egy-egy bejelentés több kategóriába tartozik – például egy vízszennyezés, ami a biodiverzitást is károsítja.

A környezetőrség nyolc kategóriába sorolja a panaszokat, és a nyilvántartás szerint ezek közül

a legtöbb a hulladék (22 eset), biodiverzitás (19 eset) és a víz (15 eset) kategóriába tartozik.

A bejelentések oka azonban nagyon sokszor nem az, hogy a panaszos aggódik a környezetért, hanem az, hogy nincs jóban a szomszédjával, összevesztek, vagy már régebb óta konfliktus van köztük.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

„Nagyjából ez is az alapja a panaszoknak. Nagyon kevésen környezettudatos ember van.

Idézet
Sokan akkor válnak környezettudatossá, amikor valami osztanivalója van a szomszéddal. És megtörténhet, hogy ő is pont ugyanúgy szennyezi a környezetet. De az ember más szemében a szálkát könnyebben meglátja”

– fogalmazott Balla Izabella. Elmondott egy esetet is, ami jól példázza, milyen az, amikor nem a környezettudatosság áll a bejelentés mögött, sőt, az csak egy eszköz egy konfliktusban. „Volt olyan is – ugyancsak a biodiverzitás kategóriában –, hogy egy illegálisan működő fafeldolgozót jelentett fel valaki, de közben kiegyeztek, és mire a kollégák kimentek és az ellenőrzést lebonyolították, jött, hogy visszavonná a feljelentést, mert kiegyeztek. De hát ilyet nem lehet.

Idézet
Tehát hogyha a bejelentés megalapozott, azt nem lehet visszavonni”

– fejtette ki a környezetőrség vezetője.

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

Egy hasznos alkalmazás

Vannak azonban olyan esetek is, amikor valóban környezettudatossági megfontolásból jelentenek eseteket civilek, és olyan is, hogy ezek nem is panaszok. Volt például több olyan eset is, hogy segítséget kértek a bejelentők a környezetőrségtől:

látták, hogy áramütés veszélye fenyegeti a villanyoszlopokon fészket rakni próbáló gólyákat, és kérték a környezetőrséget, hogy segítsenek kosarat kihelyezni a gólyák számára.

A lakossági panaszok besorolását illetően jó hír, hogy ugyan a hulladék kategóriában szerepel a legtöbb eset – ezek leggyakrabban illegális szemétlerakásokat jelentenek –, nem volt idén olyan súlyosabb eset ezek között, amely bűnvádi feljelentést tett volna szükségessé. Balla Izabella ezzel kapcsolatban azt is elmondta, az ország legnagyobb önkéntes környezetvédelmi mozgalmának, a Let's Do It, Romania!-nak van egy applikációja, amelyben

az illegális szemétlerakásokról lehet fotós bejelentést tenni, és volt olyan nap is a közelmúltban, hogy öt esetről kaptak bejelentést.

A környezetőrség nyolc kategóriába sorolja a panaszokat, és a nyilvántartás szerint ezek közül a legtöbb a hulladék, biodiverzitás és a víz kategóriába tartozik • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

A környezetőrség nyolc kategóriába sorolja a panaszokat, és a nyilvántartás szerint ezek közül a legtöbb a hulladék, biodiverzitás és a víz kategóriába tartozik

Fotó: Tuchiluș Alex

A folyamat úgy működik, hogy a Let's Do It, Romania! Első körben az illetékes önkormányzatnak küld hivatalos levelet, kérve az illegális szemét eltakarítását, majd az eltakarítást igazoló dokumentum feltöltését az alkalmazásba. Ha ez nem történik meg, akkor fordulnak a környezetőrséghez. Előfordul azonban olyan is, hogy az érintett polgármesteri hivatal eltakaríttatja a szemetet, csak elfelejtik értesíteni a Let's Do It, Romania!-t, így a környezetőrségnek nincs is tennivalója.

Rönkvontatás patakmedrekben és hódgát-rombolás

Az esetek gyakoriságát tekintve a besorolások közt a második helyen a biodiverzitás kategória áll.

Ez a „legszínesebb”, ebbe tartoznak például

a Natura 2000-es természetvédelmi területeken történő illegális építkezések, de a fakitermeléssel összefüggő természetkárosító tevékenységek is, mint például az, amikor patakmedreken vontatják át a kivágott fákat.

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

Ezek a leggyakoribb esetek ebben a kategóriában, de ezt a besorolást kapta az az ügy is, amelyben egy hódgát tönkretételét vizsgálta ki a környezetőrség, illetve egy kockásliliom-élőhely tönkretételét, valamint egy kigyulladt gólyafészek leverését.

A harmadik helyen a vizeket érintő környezetkárosító tevékenységek kategóriája áll, ez a gyakorlatban legtöbbször folyókba patakokba vezetett szennyvizet, szennyezett vizet jelent.

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