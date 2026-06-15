Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Az RMDSZ támogatásában is bízik a kijelölt kormányfő

• Fotó: Presidency

Fotó: Presidency

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök mindenekelőtt párttársainak támogatására számít az új kormány megalakításakor, és nem abból indul ki, hogy két táborra szakad a Nemzeti Liberális Párt (PNL).

Székelyhon

2026. június 15., 09:012026. június 15., 09:01

Az Antena 3 CNN televíziónak adott vasárnap esti interjúban Veștea leszögezte, érett módon, felelősen kell viszonyulni a jelenlegi helyzethez, mert 40 napja ügyvivő kormány vezeti az országot. Hozzátette, tiszteletben fogja tartani a kormányprogram fő irányvonalait és szeretné, ha a párttársai komoly szerepet vállalnának mind a kabinetben, mind politikai támogatásának biztosításában, mert az országnak most erre van szüksége.

Idézet
Nem hiszem, hogy jó, ha húzzuk az időt és másokra hárítjuk a felelősséget. Úgy vélem, mindannyiunknak része van abban, hogy ide jutottunk, és most kötelességünk felelősséggel kezelni a helyzetet – én ezt fogom tenni”

– idézi a kijelölt kormányfőt az Agerpres.

Hirdetés

Arra a kérdésre, hogy bekövetkezhet-e a pártszakadás a PNL-ben, Veștea azt válaszolta, hogy nem kíván ilyen előrejelzésekbe bocsátkozni. Úgy véli, a hétfői vezetőségi ülésen meg tudja győzni párttársait arról, hogy az ország érdekeit helyezzék az első helyre, kezeljék felelősséggel a helyzetet és álljanak mellé.

A politikus azt is elmondta, az államfővel folytatott egyeztetés után, szombat este döntötte el, hogy elvállalja a kormányalakítási megbízatást, és továbbra is

meggyőződése, hogy a parlament bizalmat fog szavazni a kabinetének.

Kijelentette, nem bírálja a Mentsétek meg Romániát Szövetséget (USR), amiért – a jelenlegi állás szerint – nem támogatják. Elmondta, jómaga még nem egyeztetett az USR képviselőivel, és úgy véli, hogy Nicușor Dan államfőnek kellene lefolytatnia ezeket az egyeztetéseket, „mert sok egykori kollégája van az USR-nél, számos olyan ember, akik részt vettek a választási kampányaiban”.

Annak kapcsán, hogy az RMDSZ hétfőre halasztotta a döntést a támogatásáról, a kijelölt miniszterelnök megjegyezte, hogy

az évek során jó együttműködést alakított ki a szövetség képviselőivel.

Veștea hangsúlyozta, 2021-ben jómaga is arra szavazott, hogy a PNL ne lépjen kormányra a Szociáldemokrata Párttal, a parlament jelenlegi összetételéből adódóan azonban most a PSD nélkül nincs meg a Nyugat-barát kormány alakításához szükséges többség.

A politikus elmondta továbbá, hogy várhatóan már hétfőn tárgyalni fog a miniszterjelöltek listájáról. „Miután holnap lezárjuk az egyeztetéseket a PNL-n belül, miután kiderül az RMDSZ álláspontja, és – miért ne – esetleg az USR is felülvizsgálja álláspontját, meggyőződésem, hogy tárgyalóasztalhoz tudunk ülni, és megtaláljuk a legalkalmasabb szakembereket a minisztériumok élére” – fogalmazott.

Belföld Politika
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Tragédia a Tordai-hasadéknál: életét vesztette egy 22 éves fiatal a via ferrata útvonalon
Németh Zsolt: Orbán Viktorral megállapodtam
Keresztúri címvédés a Hargita megyei kupadöntőben
„Gyorsabban csalódtunk benned, mint Iohannisban” – Dühödt kommentáradat zúdult Nicușor Danra
Pályán a németek és a hollandok, BL-döntő és Spanyol Nagydíj – vasárnap a tévében
Villáminterjú Fodor Györgyivel: Nagyon tudok lelkesedni, de rágódni is
Tragédia a Tordai-hasadéknál: életét vesztette egy 22 éves fiatal a via ferrata útvonalon
Székelyhon

Tragédia a Tordai-hasadéknál: életét vesztette egy 22 éves fiatal a via ferrata útvonalon
Németh Zsolt: Orbán Viktorral megállapodtam
Székelyhon

Németh Zsolt: Orbán Viktorral megállapodtam
Keresztúri címvédés a Hargita megyei kupadöntőben
Székely Sport

Keresztúri címvédés a Hargita megyei kupadöntőben
„Gyorsabban csalódtunk benned, mint Iohannisban” – Dühödt kommentáradat zúdult Nicușor Danra
Krónika

„Gyorsabban csalódtunk benned, mint Iohannisban” – Dühödt kommentáradat zúdult Nicușor Danra
Pályán a németek és a hollandok, BL-döntő és Spanyol Nagydíj – vasárnap a tévében
Székely Sport

Pályán a németek és a hollandok, BL-döntő és Spanyol Nagydíj – vasárnap a tévében
Villáminterjú Fodor Györgyivel: Nagyon tudok lelkesedni, de rágódni is
Nőileg

Villáminterjú Fodor Györgyivel: Nagyon tudok lelkesedni, de rágódni is
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. június 15., hétfő

Sokszor úgy derül ki a környezetszennyezés, hogy feljelentést tesz a szomszéd

Fokozatosan növekszik a környezetvédelmi panaszok száma Hargita megyében, ami elsőre a lakosság környezettudatosságának erősödésére utal. A valóság azonban kissé árnyaltabb és lehangolóbb is: a háttérben sokszor szomszédok közti konfliktusok állnak.

Sokszor úgy derül ki a környezetszennyezés, hogy feljelentést tesz a szomszéd
Sokszor úgy derül ki a környezetszennyezés, hogy feljelentést tesz a szomszéd
2026. június 15., hétfő

Sokszor úgy derül ki a környezetszennyezés, hogy feljelentést tesz a szomszéd
Hirdetés
2026. június 15., hétfő

Parkolószenzorokat telepítenek, nem lehet parkolni hétfőn a Temesvári sugárút egy részén

Nem használhatóak hétfőn reggel Csíkszeredában a Temesvári sugárút egy részének parkolói szenzortelepítési munkálatok miatt – tájékoztat a parkolást felügyelő Csíki Trans. Kft.

Parkolószenzorokat telepítenek, nem lehet parkolni hétfőn a Temesvári sugárút egy részén
Parkolószenzorokat telepítenek, nem lehet parkolni hétfőn a Temesvári sugárút egy részén
2026. június 15., hétfő

Parkolószenzorokat telepítenek, nem lehet parkolni hétfőn a Temesvári sugárút egy részén
2026. június 14., vasárnap

A kormányprogram és a miniszterek ismeretében dönt az RMDSZ Veștea támogatásáról

Kelemen Hunor vasárnap este közölte, ha Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök tárgyalásra hívja az RMDSZ képviselőit, meghallgatják a javaslatait.

A kormányprogram és a miniszterek ismeretében dönt az RMDSZ Veștea támogatásáról
A kormányprogram és a miniszterek ismeretében dönt az RMDSZ Veștea támogatásáról
2026. június 14., vasárnap

A kormányprogram és a miniszterek ismeretében dönt az RMDSZ Veștea támogatásáról
2026. június 14., vasárnap

Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök: legkésőbb egy hét múlva új kormánya lesz Romániának

Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök szerint legkésőbb egy hét múlva tisztségbe iktatják az új kormányt.

Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök: legkésőbb egy hét múlva új kormánya lesz Romániának
Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök: legkésőbb egy hét múlva új kormánya lesz Romániának
2026. június 14., vasárnap

Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök: legkésőbb egy hét múlva új kormánya lesz Romániának
Hirdetés
2026. június 14., vasárnap

Nem úszták meg: 243 bírságot szabtak ki az országúton tartott ellenőrzéseken

Tizenegy jogosítványt és tizenegy forgalmi engedélyt is bevontak a rendőrök a a vasárnapi razzia során, összesen pedig 243 bírságot szabtak különböző okok miatt.

Nem úszták meg: 243 bírságot szabtak ki az országúton tartott ellenőrzéseken
Nem úszták meg: 243 bírságot szabtak ki az országúton tartott ellenőrzéseken
2026. június 14., vasárnap

Nem úszták meg: 243 bírságot szabtak ki az országúton tartott ellenőrzéseken
2026. június 14., vasárnap

Tragédia a Tordai-hasadéknál: életét vesztette egy 22 éves fiatal a via ferrata útvonalon

Egy 22 éves fiatalember életét vesztette vasárnap a Tordai-hasadékban, miután lezuhant a via ferrata útvonalról.

Tragédia a Tordai-hasadéknál: életét vesztette egy 22 éves fiatal a via ferrata útvonalon
Tragédia a Tordai-hasadéknál: életét vesztette egy 22 éves fiatal a via ferrata útvonalon
2026. június 14., vasárnap

Tragédia a Tordai-hasadéknál: életét vesztette egy 22 éves fiatal a via ferrata útvonalon
2026. június 14., vasárnap

Németh Zsolt: Orbán Viktorral megállapodtam

Megállapodott Orbán Viktorral az idei tusványosi részvételről Németh Zsolt – jelentette be a politikus egy közéleti podcastben. A szervezők emellett a jelenlegi magyar kormány több tagját is meghívnák Tusnádfürdőre.

Németh Zsolt: Orbán Viktorral megállapodtam
Németh Zsolt: Orbán Viktorral megállapodtam
2026. június 14., vasárnap

Németh Zsolt: Orbán Viktorral megállapodtam
Hirdetés
2026. június 14., vasárnap

Hivatalos Adrian Veștea kormányalakítási megbízása, az USR és az RMDSZ este dönt arról, hogy támogatják-e

Nicușor Dan államfő aláírta vasárnap az Adrian-Ioan Veștea miniszterelnökké jelöléséről szóló rendeletet – közölte az elnöki hivatal.

Hivatalos Adrian Veștea kormányalakítási megbízása, az USR és az RMDSZ este dönt arról, hogy támogatják-e
Hivatalos Adrian Veștea kormányalakítási megbízása, az USR és az RMDSZ este dönt arról, hogy támogatják-e
2026. június 14., vasárnap

Hivatalos Adrian Veștea kormányalakítási megbízása, az USR és az RMDSZ este dönt arról, hogy támogatják-e
2026. június 14., vasárnap

Heves esőzések következtében árvíz és kidőlt fa is nehezíti a közlekedést

A Maros megyei tűzoltóknak vasárnap délután több helyszínen is be kellett avatkozniuk ez esőzések okozta károk elhárításáért. Délután ötkor a beavatkozások még folyamatban voltak.

Heves esőzések következtében árvíz és kidőlt fa is nehezíti a közlekedést
Heves esőzések következtében árvíz és kidőlt fa is nehezíti a közlekedést
2026. június 14., vasárnap

Heves esőzések következtében árvíz és kidőlt fa is nehezíti a közlekedést
2026. június 14., vasárnap

Nem csillapodnak az indulatok Veștea jelölése körül: kizárást követelnek, az AUR választásokat akar

Tovább gyűrűzik a vita Adrian Veștea miniszterelnök-jelölése körül. Miközben a PNL egyik európai parlamenti képviselője a politikus kizárását követeli, az AUR előre hozott választásokat sürget, az RMDSZ pedig még mérlegeli álláspontját.

Nem csillapodnak az indulatok Veștea jelölése körül: kizárást követelnek, az AUR választásokat akar
Nem csillapodnak az indulatok Veștea jelölése körül: kizárást követelnek, az AUR választásokat akar
2026. június 14., vasárnap

Nem csillapodnak az indulatok Veștea jelölése körül: kizárást követelnek, az AUR választásokat akar
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!