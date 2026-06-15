Az RMDSZ támogatásában is bízik a kijelölt kormányfő

Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök mindenekelőtt párttársainak támogatására számít az új kormány megalakításakor, és nem abból indul ki, hogy két táborra szakad a Nemzeti Liberális Párt (PNL).

Székelyhon 2026. június 15., 09:012026. június 15., 09:01

Az Antena 3 CNN televíziónak adott vasárnap esti interjúban Veștea leszögezte, érett módon, felelősen kell viszonyulni a jelenlegi helyzethez, mert 40 napja ügyvivő kormány vezeti az országot. Hozzátette, tiszteletben fogja tartani a kormányprogram fő irányvonalait és szeretné, ha a párttársai komoly szerepet vállalnának mind a kabinetben, mind politikai támogatásának biztosításában, mert az országnak most erre van szüksége.

Nem hiszem, hogy jó, ha húzzuk az időt és másokra hárítjuk a felelősséget. Úgy vélem, mindannyiunknak része van abban, hogy ide jutottunk, és most kötelességünk felelősséggel kezelni a helyzetet – én ezt fogom tenni”

– idézi a kijelölt kormányfőt az Agerpres. Hirdetés Arra a kérdésre, hogy bekövetkezhet-e a pártszakadás a PNL-ben, Veștea azt válaszolta, hogy nem kíván ilyen előrejelzésekbe bocsátkozni. Úgy véli, a hétfői vezetőségi ülésen meg tudja győzni párttársait arról, hogy az ország érdekeit helyezzék az első helyre, kezeljék felelősséggel a helyzetet és álljanak mellé. A politikus azt is elmondta, az államfővel folytatott egyeztetés után, szombat este döntötte el, hogy elvállalja a kormányalakítási megbízatást, és továbbra is

meggyőződése, hogy a parlament bizalmat fog szavazni a kabinetének.

Kijelentette, nem bírálja a Mentsétek meg Romániát Szövetséget (USR), amiért – a jelenlegi állás szerint – nem támogatják. Elmondta, jómaga még nem egyeztetett az USR képviselőivel, és úgy véli, hogy Nicușor Dan államfőnek kellene lefolytatnia ezeket az egyeztetéseket, „mert sok egykori kollégája van az USR-nél, számos olyan ember, akik részt vettek a választási kampányaiban”. Annak kapcsán, hogy az RMDSZ hétfőre halasztotta a döntést a támogatásáról, a kijelölt miniszterelnök megjegyezte, hogy

az évek során jó együttműködést alakított ki a szövetség képviselőivel.