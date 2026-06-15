Az RMDSZ támogatásában is bízik a kijelölt kormányfő

Fotó: Presidency
Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök mindenekelőtt párttársainak támogatására számít az új kormány megalakításakor, és nem abból indul ki, hogy két táborra szakad a Nemzeti Liberális Párt (PNL).
Az Antena 3 CNN televíziónak adott vasárnap esti interjúban Veștea leszögezte, érett módon, felelősen kell viszonyulni a jelenlegi helyzethez, mert 40 napja ügyvivő kormány vezeti az országot. Hozzátette, tiszteletben fogja tartani a kormányprogram fő irányvonalait és szeretné, ha a párttársai komoly szerepet vállalnának mind a kabinetben, mind politikai támogatásának biztosításában, mert az országnak most erre van szüksége.
– idézi a kijelölt kormányfőt az Agerpres.
Arra a kérdésre, hogy bekövetkezhet-e a pártszakadás a PNL-ben, Veștea azt válaszolta, hogy nem kíván ilyen előrejelzésekbe bocsátkozni. Úgy véli, a hétfői vezetőségi ülésen meg tudja győzni párttársait arról, hogy az ország érdekeit helyezzék az első helyre, kezeljék felelősséggel a helyzetet és álljanak mellé.
A politikus azt is elmondta, az államfővel folytatott egyeztetés után, szombat este döntötte el, hogy elvállalja a kormányalakítási megbízatást, és továbbra is
Kijelentette, nem bírálja a Mentsétek meg Romániát Szövetséget (USR), amiért – a jelenlegi állás szerint – nem támogatják. Elmondta, jómaga még nem egyeztetett az USR képviselőivel, és úgy véli, hogy Nicușor Dan államfőnek kellene lefolytatnia ezeket az egyeztetéseket, „mert sok egykori kollégája van az USR-nél, számos olyan ember, akik részt vettek a választási kampányaiban”.
Annak kapcsán, hogy az RMDSZ hétfőre halasztotta a döntést a támogatásáról, a kijelölt miniszterelnök megjegyezte, hogy
Veștea hangsúlyozta, 2021-ben jómaga is arra szavazott, hogy a PNL ne lépjen kormányra a Szociáldemokrata Párttal, a parlament jelenlegi összetételéből adódóan azonban most a PSD nélkül nincs meg a Nyugat-barát kormány alakításához szükséges többség.
A politikus elmondta továbbá, hogy várhatóan már hétfőn tárgyalni fog a miniszterjelöltek listájáról. „Miután holnap lezárjuk az egyeztetéseket a PNL-n belül, miután kiderül az RMDSZ álláspontja, és – miért ne – esetleg az USR is felülvizsgálja álláspontját, meggyőződésem, hogy tárgyalóasztalhoz tudunk ülni, és megtaláljuk a legalkalmasabb szakembereket a minisztériumok élére” – fogalmazott.
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