Egy lépéssel előrébb a Nagy-Küküllő menti sétány ügyében Székelyudvarhelyen

Hamarosan pályázatot nyújtanak be a Nagy-Küküllő mentén elképzelt sétány, valamint a csereháti Mária tér megvalósításáért – derült ki a székelyudvarhelyi képviselők soron kívüli ülésén pénteken. Az adóemeléssel kapcsolatban is tisztáztak néhány dolgot.

Fülöp-Székely Botond 2026. január 23., 14:072026. január 23., 14:07

Az ülés kezdetén egyperces néma csenddel adóztak a képviselők a héten elhunyt Antal István nyugalmazott parlamenti képviselő emléke előtt. Ezt követően Szakács-Paál István, Székelyudvarhely polgármestere rámutatott, a soron kívüli tanácsülés oka, hogy január 29-ig le kell adni a pályázatokat a Csereháton tervezett Mária tér, illetve a Nagy-Küküllő mentén elképzelt sétány megvalósítása érdekében. Hangsúlyozta, mindkét esetben fontos közösségi projektről van szó, ezért cselekedni kell. Amit tisztázni szeretne a polgármester Nagy felháborodást váltott ki a lakosság körében az adók emelése, ennek pedig többen a közösségi médiában adnak hangot, változtatásokat követelve – mondta a polgármester, aki jelezte, hogy néhány dolgot szeretne tisztázni. Közölte,

Székelyudvarhelyen hosszú évek óta nem emelték a garázsokra kirótt adókat,

csupán az inflációs értékekkel korrigálták azokat. Arra is emlékeztetett, hogy a lakások esetében 2022-ben vitték fel az adókulcsot az akkori képviselők 0,1 százalékról 0,12-re. Ezt csökkentette 0,11 százalékra 2024-ben az aktuális önkormányzat. Tovább is mérsékelték volna idén az adókulcsot, ám erre nem adott lehetőséget a kormány. Az elöljáró ugyanakkor hangsúlyozta, nem a helyi döntések miatt emelkedtek meg az adók. Sétány a folyó mentén A korábban már elfogadott megvalósíthatósági tanulmányból kiderül, hogy közel 37 ezer négyzetméteren épülne bicikliseknek és gyalogosoknak szánt sétány a Nagy-Küküllő mentén – magyarázta Alexandru Bărbulescu városmenedzser. A projektet ugyanakkor három részre bontották: • a Tamási Áron utca és a Nagy-Küküllőn átívelő fahíd,

• a fahíd és a Hunyadi János utca

• valamint a Hunyadi János utca és a Budvár utca közötti szakaszokra. A beruházás összértéke 5,2 millió lej áfástól. Az elkészült műszaki terv részleteibe már maga a tervező avatott be. Elmondása szerint az első szakasz lesz a leginkább látványos, hiszen az van a legközelebb városközponthoz, az a legkönnyebben megközelíthető.

Itt a bicikli- és gyalogutak mellett padokat helyeznek el, amfiteátrum-szerű stégeket alakítanak ki,

ugyanakkor a parkosítás, a növényzet is jelentős szerepet kap. A második szakaszon inkább a növények, fák ültetésére koncentrálnak, míg a harmadikon (ami a legtávolabb esik a központtól) a folyómeder kitakarítása a legfontosabb cél.

Közösségi térré alakítják a kihasználatlan csereháti területet Fotó: Olti Angyalka

A bemutató után a képviselők jóváhagyták a műszaki tervet. Tér a Csereháton Szakács-Paál István közölte, a Csereháton van Székelyudvarhely „legfiatalabb” tömbháznegyede, ahová nagyon sokan költöznek, ám mostanig nem sikerült ott kialakítani egy megfelelő pihenőhelyet a lakók számára. Ezt szeretnék pótolni a Mária-térrel.

A helyszínen sétányok, parkolók, pihenőhelyek kialakítását képzelték el,