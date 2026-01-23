Egy lépéssel előrébb a Nagy-Küküllő menti sétány ügyében Székelyudvarhelyen

Stégeket is terveznek a Nagy-Küküllő menti sétányra
Fotó: Olti Angyalka
Hamarosan pályázatot nyújtanak be a Nagy-Küküllő mentén elképzelt sétány, valamint a csereháti Mária tér megvalósításáért – derült ki a székelyudvarhelyi képviselők soron kívüli ülésén pénteken. Az adóemeléssel kapcsolatban is tisztáztak néhány dolgot.
Az ülés kezdetén egyperces néma csenddel adóztak a képviselők a héten elhunyt Antal István nyugalmazott parlamenti képviselő emléke előtt. Ezt követően Szakács-Paál István, Székelyudvarhely polgármestere rámutatott, a soron kívüli tanácsülés oka, hogy január 29-ig le kell adni a pályázatokat a Csereháton tervezett Mária tér, illetve a Nagy-Küküllő mentén elképzelt sétány megvalósítása érdekében. Hangsúlyozta, mindkét esetben fontos közösségi projektről van szó, ezért cselekedni kell.
Nagy felháborodást váltott ki a lakosság körében az adók emelése, ennek pedig többen a közösségi médiában adnak hangot, változtatásokat követelve – mondta a polgármester, aki jelezte, hogy néhány dolgot szeretne tisztázni. Közölte,
csupán az inflációs értékekkel korrigálták azokat. Arra is emlékeztetett, hogy a lakások esetében 2022-ben vitték fel az adókulcsot az akkori képviselők 0,1 százalékról 0,12-re. Ezt csökkentette 0,11 százalékra 2024-ben az aktuális önkormányzat. Tovább is mérsékelték volna idén az adókulcsot, ám erre nem adott lehetőséget a kormány. Az elöljáró ugyanakkor hangsúlyozta, nem a helyi döntések miatt emelkedtek meg az adók.
A korábban már elfogadott megvalósíthatósági tanulmányból kiderül, hogy közel 37 ezer négyzetméteren épülne bicikliseknek és gyalogosoknak szánt sétány a Nagy-Küküllő mentén – magyarázta Alexandru Bărbulescu városmenedzser. A projektet ugyanakkor három részre bontották:
• a Tamási Áron utca és a Nagy-Küküllőn átívelő fahíd,
• a fahíd és a Hunyadi János utca
• valamint a Hunyadi János utca és a Budvár utca közötti szakaszokra.
A beruházás összértéke 5,2 millió lej áfástól.
Az elkészült műszaki terv részleteibe már maga a tervező avatott be. Elmondása szerint az első szakasz lesz a leginkább látványos, hiszen az van a legközelebb városközponthoz, az a legkönnyebben megközelíthető.
ugyanakkor a parkosítás, a növényzet is jelentős szerepet kap. A második szakaszon inkább a növények, fák ültetésére koncentrálnak, míg a harmadikon (ami a legtávolabb esik a központtól) a folyómeder kitakarítása a legfontosabb cél.
Közösségi térré alakítják a kihasználatlan csereháti területet
Fotó: Olti Angyalka
A bemutató után a képviselők jóváhagyták a műszaki tervet.
Szakács-Paál István közölte, a Csereháton van Székelyudvarhely „legfiatalabb” tömbháznegyede, ahová nagyon sokan költöznek, ám mostanig nem sikerült ott kialakítani egy megfelelő pihenőhelyet a lakók számára. Ezt szeretnék pótolni a Mária-térrel.
ugyanakkor vezetősávokat hoznak létre a gyengénlátók részére. A tanácsüléshez online csatlakozó tervező ugyanakkor rámutatott, hogy nagy hangsúlyt fektetnek a változatos növények ültetésére is.
A műszaki terv elkészítése során csak apróbb változtatásokat hajtottak végre a tavaly elfogadott megvalósíthatósági tanulmányhoz képest: például madáretetőket, bogárhoteleket, informatív táblákat helyeznének el. A beruházás értéke 6,1 millió lejre módosult. A műszaki tervet ez esetben is jóváhagyták az önkormányzati képviselők.
