Elhunyt Antal István, volt parlamenti képviselő

Antal István halálhíréről fia, Antal Lóránt adott hírt közösségi oldalán szerda délelőtt, a szomorú hírhez egy közös fotót is csatolt, amelyen ő és édesapja látható.

Antal István 1948-ban született Alsórákoson. Parlamenti tevékenységét 1991-ben kezdte el, amikor az Ipar és Szolgáltatások Szakbizottságának előbb tagja volt, majd titkára, elnöke és alelnöke egészen 2008-ig.

Közéleti tevékenységei: az RMDSZ Székelyudvarhelyi városi szervezetének alapító tagja, az első udvarhelyszéki RMDSZ fórum egyik szervezője (1990). Az Agyagfalva 1848 Alapítvány elnöke, az alsórákosi Bethlen Kastély Alapítvány tiszteletbeli elnöke, a Prosperitas Egyesület alapító tagja, valamint Udvarhelyszéki Vidékfejlesztési Központ alapító tagja – olvasható az RMDSZ honlapján.