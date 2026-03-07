Rohammentő ütközött személyautóval, többen megsérültek

Fotó: Szeben megyei tűzoltóság
Személyautóval ütközött egy mentőautó szombaton Nagyszebenben. A balesetben heten voltak érintettek, köztük egy kiskorú.
A Szeben megyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a baleset bekövetkeztekor a rohammentő-szolgálat (SMURD) mentőautójában egy kiskorú páciens, az anyja és négy mentődolgozó tartózkodott – számol be az Agerpres.
A gyermek nem sérült meg a balesetben, őt egy másik mentőautó a nagyszebeni gyermekkórházba vitte, hogy megkapja a korábbról fennálló betegsége miatt szükséges ellátást.
A gyermek 26 éves anyja lábfájdalomra panaszkodott, így őt a sürgősségi betegellátó osztályra szállították. Ott vizsgálják ki a mentősöket is, akiknek enyhe sérülések vannak.
A személyautó 53 éves vezetője több sérülést szenvedett, őt is a nagyszebeni kórház sürgősségi osztályára szállították.
Közlekedési balesetben volt érintett Bukarestben Alexandru Nazare pénzügyminiszter – értesült az Agerpres rendőrségi forrásokból.
Felszentelték és a közösség szolgálatába állították Fogaras városának új ékszerét, az evangélikus óvodát és oktatási központot. A magyar gyerekek jövőjét szolgáló intézmény a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében újult meg.
Tavaly 11 százalékkal csökkent a bűnözés Romániában 2024-hez képest – közölte Cătălin Predoiu tárcavezető a belügyminisztérium 2025-ös tevékenységi mérlegét ismertető eseményen.
Csaknem 600 jobbkormányos autó sofőrjét bírságolták meg a rendőrök egy ellenőrzés során különféle szabályszegések miatt.
Elindította a belügyminisztérium a prefektusi hivatalok személyi állományának átalakítására irányuló eljárást.
A szállításügyi miniszter március 6-án aláírta az építkezési engedélyét a segesvári kerülőútnak – jelentette be közösségi oldalán a város polgármestere, Iulian Sîrbu. Maros megyében ez lesz az első kerülőút.
Ronthatja Románia államadós-besorolásának kilátásait a Moody's Ratings, ha a kormány nem tudja hatékonyan végrehajtani fiskális konszolidációs tervét – derül ki a nemzetközi hitelminősítő időszakos elemzéséből.
Két személyautó ütközött szombaton reggel Marosvécs közelében, három felnőtt és két kiskorú sérült meg a balesetben.
A szerződéskötésre várnak azokban a Hargita megyei községekben, amelyekben EU-s finanszírozásból alkalmazott, három fős munkacsoportokkal erősítenék a szociális hálót. A leépítési kötelezettség nem akadályozza ezeket a személyzetbővítéseket.
A Hargita megyei sípályák nagy része még nyitva tart a hétvégén, de ha tovább melegszik az idő, a jövő héttől már csak a magasabban fekvők lesznek alkalmasak a sízésre.
