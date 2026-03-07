Rohammentő ütközött személyautóval, többen megsérültek

Személyautóval ütközött egy mentőautó szombaton Nagyszebenben. A balesetben heten voltak érintettek, köztük egy kiskorú.

A Szeben megyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a baleset bekövetkeztekor a rohammentő-szolgálat (SMURD) mentőautójában egy kiskorú páciens, az anyja és négy mentődolgozó tartózkodott – számol be az Agerpres.

A gyermek nem sérült meg a balesetben, őt egy másik mentőautó a nagyszebeni gyermekkórházba vitte, hogy megkapja a korábbról fennálló betegsége miatt szükséges ellátást.

A gyermek 26 éves anyja lábfájdalomra panaszkodott, így őt a sürgősségi betegellátó osztályra szállították. Ott vizsgálják ki a mentősöket is, akiknek enyhe sérülések vannak.

A személyautó 53 éves vezetője több sérülést szenvedett, őt is a nagyszebeni kórház sürgősségi osztályára szállították.