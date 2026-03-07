Két autó ütközött, egyik felborult

Fotó: InfoMures24
Szombaton délután közúti baleset történt a Marosvécshez tartozó Disznajón, ahova két mentőautó szállt ki.
A Maros megyei tűzoltóság sajtóirodájának tájékoztatása szerint szombaton délután közúti baleset történt Disznajón.
A helyszínre a dédai tűzoltók szálltak ki két esetkocsival és egy elsősegélynyújtó egységgel.
Disznajó közelében borult fel az autó
Fotó: InfoMures24
A balesetben két személy sérült meg, de egyikük sem súlyosan. Mindkettőjüket a szászrégeni kórházba szállították, további kivizsgálásra.
A baleset következtében a 15-ös országúton, Déda és Szászrégen között nem léptettek érvénybe forgalomkorlátozást.
