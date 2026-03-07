Két autó ütközött, egyik felborult

Szombaton délután közúti baleset történt a Marosvécshez tartozó Disznajón, ahova két mentőautó szállt ki.

A Maros megyei tűzoltóság sajtóirodájának tájékoztatása szerint szombaton délután közúti baleset történt Disznajón.

Az ütközés következtében az egyik autó felborult.

A helyszínre a dédai tűzoltók szálltak ki két esetkocsival és egy elsősegélynyújtó egységgel.

Disznajó közelében borult fel az autó

A balesetben két személy sérült meg, de egyikük sem súlyosan. Mindkettőjüket a szászrégeni kórházba szállították, további kivizsgálásra.

A baleset következtében a 15-ös országúton, Déda és Szászrégen között nem léptettek érvénybe forgalomkorlátozást.