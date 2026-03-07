Rovatok
A jobbkormányos autókra „álltak rá” a rendőrök

Fotó: Orbán Orsolya

Fotó: Orbán Orsolya

Csaknem 600 jobbkormányos autó sofőrjét bírságolták meg a rendőrök egy ellenőrzés során különféle szabályszegések miatt.

Székelyhon

2026. március 07., 14:04

Az Országos Rendőr-főkapitányság szombati közleménye szerint egy elemzés során megállapították, hogy 2020 és 2025 között azoknak a baleseteknek a 84 százalékát, amelyekben jobbkormányos autó is érintett volt, utóbbi típusú járművek vezetői okozták – ismerteti az Agerpres.

Egy február 19-i országos akció során a közlekedésrendészet munkatársai 865 jobbkormányos autót ellenőriztek, amelyek közül 461-et Romániában, 404-et más országban helyeztek forgalomba.

Az ellenőrzések nyomán 595 bírságot szabtak ki, ezek közül 42-t az autóknál észlelt műszaki hiányosságok, 102-t gyorshajtás, ötöt pedig szabálytalan előzés miatt.

Emellett a rendőrök bevonták 21 gépkocsivezető jogosítványát, és elvették 42 jobbkormányos autó forgalmi engedélyét – derül ki a tájékoztatásból.

Belföld Közlekedés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
