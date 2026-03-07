Rajt előtt a szociális hálót erősítő program a vidéki településeken

A pályázatban részt vevő községekben a szociális, egészségügyi és oktatási problémák hatékonyabb megoldását remélik a programtól

A szerződéskötésre várnak azokban a Hargita megyei községekben, amelyekben EU-s finanszírozásból alkalmazott, három fős munkacsoportokkal erősítenék a szociális hálót. A leépítési kötelezettség nem akadályozza ezeket a személyzetbővítéseket.

Széchely István 2026. március 07., 08:592026. március 07., 08:59

Nagyjából egy évig tartó előkészítés után, várhatóan még tavasszal elindulhat az az EU-s finanszírozású program a Hargita megyei községek mintegy felében, amelyekben szociális, egészségügyi és oktatási problémák megoldására alkalmazhatnak szakembereket. Az érintett községekben már türelmetlenül várják, hogy megköthessék a szerződést, ez egy hasznos lehetőség minden településen, különösen a költségvetési megszorítások fényében – tudtuk meg Egyed Katalintól, a megyei projekt lebonyolítását irányító Hargita Megyei Szociális Kifizetési és Felügyelőségi Ügynökség vezetőjétől. Néhány község visszalépett, de a többség maradt „Egyetlen szerződésünk van megkötve jelenleg. A lassulás nem nálunk van, hanem Bukarest szintjén: ők is dolgoznak rajta, csak olyan mennyiségű dosszié érkezett be oda, aminek a feldolgozására nincsenek elegen, tehát nem tudják olyan ütemben feldolgozni, hogy látványosabb legyen a haladás.

Azok a Hargita megyei községek, amelyek jelentkeztek a programban, rendben vannak a papírokkal”

– közölte az ügynökség igazgatója. Ezek közül kettőben – Csíkszentgyörgyön és Csíkszentimrén – már lezajlott a versenyvizsga is, amelynek végén alkalmazták a három fős munkacsoportban részt vevő szakembereket, de a finanszírozást még mindkettőben várják, az egyikben pedig még a szerződéskötést is. Hirdetés A programba bejelentkezett községek száma 26-ről 31-re nőtt múlt év őszén, ám azóta három település – Csíkszentlélek, Homoródszentmárton és Gyergyóholló – különböző okok miatt visszalépett, így 28 község vesz részt a programban. Eloszlottak a félelmek Korábban az érintett községek polgármesteri hivatalaiban zavart és bizonytalanságot okozott a helyi közigaztás reformjának és az ezzel járó személyzetcsökkentési kötelezettségnek a híre, tartottak az alkalmazásoktól, de attól a pályázati követelménytől is, amelynek értelmében

a program lezárása, azaz 2029 után még legalább öt évig saját forrásból kell biztosítsák a három fős szakembercsoportok bérét.

A bizonytalanságok azonban eloszlottak, sőt, már türelmetlenül várják a szerződéskötést.

Fotó: Haáz Vince

„Mi próbáljuk felfogni a frusztrációkat, és amit tudunk, ami információnk van, azt adjuk tovább nekik” – fogalmazott Egyed Katalin, hozzáfűzve, hogy aggódnak és türelmetlenek már a polgármesteri hivatalokban, ami teljesen jogos.

Az alkalmazásokat nem akadályozza a közigazgatási reformtörvény,

amely leépítésekre kötelezi a polgármesteri hivatalokat is, hiszen a pályázati finanszírozásból biztosítják a programban alkalmazott dolgozók bérét. Ennek köszönhetően, a megszorító intézkedések fényében még értékesebb lehetőség ez az érintett községek számára, azon túl is, hogy mit valósítanak majd meg a pályázat részeként – mondta a megyei szociális kifizetési és felügyelőségi ügynökség vezetője.

Fotó: Haáz Vince

Ha csak ilyen egyszerű dolgokra gondolunk, hogy felvehetnek egy egészségügyi tanácsadót, aki például meg tudja mérni a vérnyomást, vagy egy iskolai tanácsadót, akinek van kapcsolata a megyei intézményekkel – mondott néhány példát Egyed Katalin. A vidéki településeken nem minden területen vannak szakemberek. Több helyen a polgármesteri hivatalok szociális referensének – akiket a pályázatba is bevonnak – sincs megfelelő végzettsége, ezt viszont most pályázati finanszírozásból megszerezhetik, azaz elmehetnek képzésekre – folytatta.

A pályázatban részt vevő községekben a szociális, egészségügyi és oktatási problémák hatékonyabb megoldását remélik a programtól.

Számos sajátos gond van ugyanis minden településen, és sokat segíthet ezek rendezésében az, ha azok a szakemberek, akiknek a hasonló problémák feltérképezése a feladata, az adott településen tevékenykednek.