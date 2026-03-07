Rajt előtt a szociális hálót erősítő program a vidéki településeken

A pályázatban részt vevő községekben a szociális, egészségügyi és oktatási problémák hatékonyabb megoldását remélik a programtól
Fotó: Orbán Orsolya
A szerződéskötésre várnak azokban a Hargita megyei községekben, amelyekben EU-s finanszírozásból alkalmazott, három fős munkacsoportokkal erősítenék a szociális hálót. A leépítési kötelezettség nem akadályozza ezeket a személyzetbővítéseket.
Nagyjából egy évig tartó előkészítés után, várhatóan még tavasszal elindulhat az az EU-s finanszírozású program a Hargita megyei községek mintegy felében, amelyekben szociális, egészségügyi és oktatási problémák megoldására alkalmazhatnak szakembereket. Az érintett községekben már türelmetlenül várják, hogy megköthessék a szerződést, ez egy hasznos lehetőség minden településen, különösen a költségvetési megszorítások fényében – tudtuk meg Egyed Katalintól, a megyei projekt lebonyolítását irányító Hargita Megyei Szociális Kifizetési és Felügyelőségi Ügynökség vezetőjétől.
„Egyetlen szerződésünk van megkötve jelenleg. A lassulás nem nálunk van, hanem Bukarest szintjén: ők is dolgoznak rajta, csak olyan mennyiségű dosszié érkezett be oda, aminek a feldolgozására nincsenek elegen, tehát nem tudják olyan ütemben feldolgozni, hogy látványosabb legyen a haladás.
– közölte az ügynökség igazgatója. Ezek közül kettőben – Csíkszentgyörgyön és Csíkszentimrén – már lezajlott a versenyvizsga is, amelynek végén alkalmazták a három fős munkacsoportban részt vevő szakembereket, de a finanszírozást még mindkettőben várják, az egyikben pedig még a szerződéskötést is.
A programba bejelentkezett községek száma 26-ről 31-re nőtt múlt év őszén, ám azóta három település – Csíkszentlélek, Homoródszentmárton és Gyergyóholló – különböző okok miatt visszalépett, így 28 község vesz részt a programban.
Korábban az érintett községek polgármesteri hivatalaiban zavart és bizonytalanságot okozott a helyi közigaztás reformjának és az ezzel járó személyzetcsökkentési kötelezettségnek a híre, tartottak az alkalmazásoktól, de attól a pályázati követelménytől is, amelynek értelmében
A bizonytalanságok azonban eloszlottak, sőt, már türelmetlenül várják a szerződéskötést.
Fotó: Haáz Vince
„Mi próbáljuk felfogni a frusztrációkat, és amit tudunk, ami információnk van, azt adjuk tovább nekik” – fogalmazott Egyed Katalin, hozzáfűzve, hogy aggódnak és türelmetlenek már a polgármesteri hivatalokban, ami teljesen jogos.
amely leépítésekre kötelezi a polgármesteri hivatalokat is, hiszen a pályázati finanszírozásból biztosítják a programban alkalmazott dolgozók bérét. Ennek köszönhetően, a megszorító intézkedések fényében még értékesebb lehetőség ez az érintett községek számára, azon túl is, hogy mit valósítanak majd meg a pályázat részeként – mondta a megyei szociális kifizetési és felügyelőségi ügynökség vezetője.
Fotó: Haáz Vince
Ha csak ilyen egyszerű dolgokra gondolunk, hogy felvehetnek egy egészségügyi tanácsadót, aki például meg tudja mérni a vérnyomást, vagy egy iskolai tanácsadót, akinek van kapcsolata a megyei intézményekkel – mondott néhány példát Egyed Katalin. A vidéki településeken nem minden területen vannak szakemberek. Több helyen a polgármesteri hivatalok szociális referensének – akiket a pályázatba is bevonnak – sincs megfelelő végzettsége, ezt viszont most pályázati finanszírozásból megszerezhetik, azaz elmehetnek képzésekre – folytatta.
Számos sajátos gond van ugyanis minden településen, és sokat segíthet ezek rendezésében az, ha azok a szakemberek, akiknek a hasonló problémák feltérképezése a feladata, az adott településen tevékenykednek.
A programban részt vevő települések Hargita megyében Bögöz, Csíkkarcfalva, Csíkmadaras, Farkaslaka, Siménfalva, Csíkcsicsó, Csíkdánfalva, Csíkszentgyörgy, Csíkszentimre, Csíkszentmárton, Csíkszentsimon, Csíkszenttamás, Szépvíz, Etéd, Felsőboldogfalva, Galambfalva, Gyergyóalfalu, Gyergyóremete, Gyergyótölgyes, Homoródalmás, Kápolnásfalu, Kászonaltíz, Madéfalva, Máréfalva, Oklánd, Szentábrahám, Újszékely és Vasláb vesz részt az EU-s finaszírozású pályázati programban.
