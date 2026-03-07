Ha nem lesznek hatékonyak a költségcsökkentő reformok, romolhat Románia államadóssági besorolása

Ronthatja Románia államadós-besorolásának kilátásait a Moody's Ratings, ha a kormány nem tudja hatékonyan végrehajtani fiskális konszolidációs tervét – derül ki a nemzetközi hitelminősítő időszakos elemzéséből.

Székelyhon 2026. március 07., 09:462026. március 07., 09:46

A Moody's tavaly szeptemberben megerősítette Románia „Baa3” szintű befektetési ajánlású adósbesorolását, és megőrizte a hozzá rendelt negatív kilátást – ismerteti az Agerpres. A hitelminősítő péntek este közzétett elemzése szerint a kormány 2025 júliusában elfogadott fiskális intézkedései pozitívan befolyásolták Románia költségvetési kilátásait. A deficit hosszú távú csökkentésére irányuló döntések gyakorlatba ültetésével kapcsolatban azonban még kockázatokat lát a hitelminősítő intézet, amely szerint

2026 után kihívást jelenthet a konszolidációs intézkedések politikai támogatásának biztosítása, különösen a 2027-ben esedékes kormányfőcsere és a 2028-ban várható parlamenti választások tükrében

– hívták fel a figyelmet. Hirdetés Az elemzésben azt is hangsúlyozták, ha arra a következtetésre jutnának, hogy a kormány nem képes hatékonyan végrehajtani fiskális konszolidációs tervét, vélhetően rontani fogják Románia államadós-besorolásának kilátásait. Ha azonban

az államadósság alakulásával és fenntarthatóságával kapcsolatos mutatók a várakozásaik szerint alakulnak, negatívról stabilra javíthatják az államadós-besorolást.

Ehhez azonban a 2025-ben elfogadott konszolidációs program maradéktalan és hatékony végrehajtására van szükség, illetve arra, hogy a költségvetési konszolidációs folyamat 2027 után is folytatódjon, még ha a 2026-osnál mérsékeltebb ütemben is – szögezték le. A Moody's várakozásai szerint a GDP-arányos költségvetési hiány 2026 végére 6,3 százalékra csökken a 2025-re becsült 8,2 százalékhoz, illetve a 2024 végi 9,3 százalékos csúcshoz képest. Az államadósság újabb intézkedések hiányában 2026 után tovább fog nőni.

Ha 2027 végére a deficit 5,7 százalékra mérséklődik, a GDP-arányos államadósság a 2025 végi 60,5 százalékról 62,9 százalékra nő jövő év végére

– becsülik a hitelminősítő szakemberei. Az elemzésben rámutattak arra is, hogy a konszolidációs erőfeszítések lassítják a gazdasági növekedés ütemét. A Moody's szerint a reál GDP-növekedés 0,6 százalékos volt 2025-ben, ami elsősorban annak tudható be, hogy

az áfaemelés és a növekvő infláció, valamint a közalkalmazotti fizetések és a nyugdíjak befagyasztása miatt csökkent a fogyasztás.