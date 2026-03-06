A villanyszámla-támogatásban részesülőknek szóló új információkat tettek közzé

A villanyszámla-támogatás eddigi kedvezményezettjei a továbbiakban is automatikusan megkapják a segélyt, nem kell ezt ismét kérelmezniük a program meghosszabbítása miatt – hívta fel a figyelmet pénteken az Országos Szociális Felügyeleti és Kifizetési Ügynökség (ANPIS).

Székelyhon 2026. március 06., 16:482026. március 06., 16:48

A közleményben emlékeztettek, hogy a villanyszámla-támogatási programot meghosszabbították 2026. december végéig, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy azoknak, akik már rendelkeznek energiautalvánnyal, nem kell újabb igénylést benyújtaniuk.

Új kérelemre csak a lakóhellyel vagy a család összetételével kapcsolatos változások esetén van szükség. Ez esetben az EPIDS platformon kell frissíteni az adatokat