A villanyszámla-támogatásban részesülőknek szóló új információkat tettek közzé

Képünk illusztráció • Fotó: Jakab Mónika

Képünk illusztráció

Fotó: Jakab Mónika

A villanyszámla-támogatás eddigi kedvezményezettjei a továbbiakban is automatikusan megkapják a segélyt, nem kell ezt ismét kérelmezniük a program meghosszabbítása miatt – hívta fel a figyelmet pénteken az Országos Szociális Felügyeleti és Kifizetési Ügynökség (ANPIS).

Székelyhon

2026. március 06., 16:482026. március 06., 16:48

A közleményben emlékeztettek, hogy a villanyszámla-támogatási programot meghosszabbították 2026. december végéig, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy azoknak, akik már rendelkeznek energiautalvánnyal, nem kell újabb igénylést benyújtaniuk.

Új kérelemre csak a lakóhellyel vagy a család összetételével kapcsolatos változások esetén van szükség. Ez esetben az EPIDS platformon kell frissíteni az adatokat

– írja a közlemény alapján az Agerpres hírügynökség.

A havi 50 lejes támogatás kizárólag villanyszámlák kifizetésére használható, az összeg feltöltésétől számított 12 hónapon belül.

Az állami támogatásban a legtöbb havi nettó 1940 lejes jövedelmű egyedülálló személyek és azok a családok részesülnek, amelyekben az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az 1784 lejt.

korábban írtuk

Ha így marad, nem tart ki a következő fűtési idény végéig a most meghosszabbított villanyszámla-támogatási program
Ha így marad, nem tart ki a következő fűtési idény végéig a most meghosszabbított villanyszámla-támogatási program

Meghosszabbították 2026. december végéig a villanyszámla-támogatási programot – tájékoztatott pénteken az Országos Szociális Felügyeleti és Kifizetési Ügynökség (ANPIS).

Belföld Társadalom
