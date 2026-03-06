Több civil szervezet bejelentette, hogy pénteken 18:30-tól a Cotroceni-palota előtt tüntet a legfőbb ügyészség, a korrupcióellenes ügyészség (DNA) és a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) vezetői tisztségébe javasolt személyek kinevezése ellen.

A Declic Közösség közleménye szerint a tüntetők kérni fogják Nicușor Dan elnöktől, hogy utasítsa el a Radu Marinescu igazságügyi miniszter által előterjesztett kinevezéseket. Az utcai megmozdulást támogatja az a több tízezer román állampolgár, akik aláírták az ország legfontosabb ügyészségi hivatalainak vezetésében a Voineag-Florența csoport befolyásának fenntartása ellen irányuló petíciót.

Rámutatnak, hogy a csoport tagjai mérgezőek az igazságszolgáltatás függetlenségére, az emberek igazságszolgáltatásba vetett bizalmára, a becsületes ügyészekre nézve. A civil szervezetek véleménye szerint a kinevezésre előterjesztett főügyészek voltak azok, akik megsemmisítették az elmúlt évek korrupcióellenes küzdelmét – írja az Agerpres.



„Ismét utcára vonulunk az igazságszolgáltatásért, és arra kérjük Nicușor Dan elnököt, hogy akadályozza meg a Voineag-Florenta csoportot abban, hogy lerombolja a társadalom igazságszolgáltatásba vetett bizalmának megmaradt morzsáját” – idézi a közlemény Alexandru Haiducot, a Declic kampánykoordinátorát.

A civil szervezetek arra kérik Nicușor Dan államfőt, hogy utasítsa el Cristina Chiriac kinevezését a legfőbb ügyészi, Viorel Cerbu kinevezését a DNA főügyészi és Marius Voineag, iletve Alex Florența kinevezését a legfőbbügyész-helyettesi és a DIICOT főügyészhelyettesi tisztségbe.