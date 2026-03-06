Fotó: Presidency.ro
Több civil szervezet bejelentette, hogy pénteken 18:30-tól a Cotroceni-palota előtt tüntet a legfőbb ügyészség, a korrupcióellenes ügyészség (DNA) és a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) vezetői tisztségébe javasolt személyek kinevezése ellen.
A Declic Közösség közleménye szerint a tüntetők kérni fogják Nicușor Dan elnöktől, hogy utasítsa el a Radu Marinescu igazságügyi miniszter által előterjesztett kinevezéseket. Az utcai megmozdulást támogatja az a több tízezer román állampolgár, akik aláírták az ország legfontosabb ügyészségi hivatalainak vezetésében a Voineag-Florența csoport befolyásának fenntartása ellen irányuló petíciót.
Rámutatnak, hogy a csoport tagjai mérgezőek az igazságszolgáltatás függetlenségére, az emberek igazságszolgáltatásba vetett bizalmára, a becsületes ügyészekre nézve. A civil szervezetek véleménye szerint a kinevezésre előterjesztett főügyészek voltak azok, akik megsemmisítették az elmúlt évek korrupcióellenes küzdelmét – írja az Agerpres.
„Ismét utcára vonulunk az igazságszolgáltatásért, és arra kérjük Nicușor Dan elnököt, hogy akadályozza meg a Voineag-Florenta csoportot abban, hogy lerombolja a társadalom igazságszolgáltatásba vetett bizalmának megmaradt morzsáját” – idézi a közlemény Alexandru Haiducot, a Declic kampánykoordinátorát.
A DNA élére most javasolt Viorel Cerbu ügyész Marius Voineag szűk környezetéhez tartozik, akinek tanácsadója, majd helyettese volt. Cristina Chiriac, a iași-i DNA vezetője két évig halasztgatta a Huși volt ortodox püspökét, Corneliu Bârlădeanut inkrimináló felvételek kivizsgálását. „Gyakorlatilag olyan személy lenne Románia legfőbb ügyésze, aki szerint a gyermekeken elkövetett szexuális visszaéléseket nem kell azonnal kivizsgálni” – szögezik le a közleményben a tüntetés szervezői.
Óvodai csoporttól nyolcadik osztályig várják a jelentkezőket a Sepsi Metropoliszövezet környezettudatosságra nevelő programjára. A kiskertészek idén is könnyen termeszthető zöldségeket fognak ültetni, de meglepetés is vár rájuk.
A kormány csütörtöki ülésén elfogadott sürgősségi rendeletével stabilitási támogatást vezet be a NEET státuszú fiatalok számára, akik megszerzik első munkahelyüket teljes munkaidős, határozatlan idejű munkaszerződéssel.
A kormány csütörtöki ülésén memorandumot fogadott el, amely lehetővé teszi, hogy a tanügyminisztérium személyzetet alkalmazzon 19 már elkészült, valamint további 4, hamarosan átadásra kerülő bölcsődében.
Egészen elképesztő tűzesetet rögzített egy térfigyelő kamera a Hunyad megyei Szászvárosban szerdán. A felvételek tanúsága szerint egy négyes Golfból szivárgott az üzemanyag, de a sofőr elindult vele, szikra keletkezett, és lángcsíkot hagyott maga után.
A kormány március végéig bemutatja a villamosenergia árának csökkentését célzó intézkedési tervét – jelentette ki Ilie Bolojan csütörtökön.
Ilie Bolojan miniszterelnök csütörtökön bejelentette, hogy a kormány elfogadta a sürgősségi rendeletet, amely alapján a földgáz árát jövő tavaszig a jelenlegi szinten tartják.
Bár szerdára várták, Hankó Balázs miniszter csütörtökön tudott hosszabb lélegzetvételű látogatást tenni Kézdivásárhelyre. És ha már jött, újfent nyilvánvalóvá tette: a székelyek változatlanul számíthatnak a magyar kormány támogatására.
Két súlyos betegséggel kezelt gyermek számára keresnek sürgősen 0 Rh pozitív véradókat, valamint trombocita-donorokat. A felhívás elsősorban a Marosvásárhelyen élőket érinti, de a családok más településekről is segítik az önkéntesek utaztatását.
Románia azok közé az uniós tagországok közé tartozik, amelyekben a legkisebb mértékben nőtt az üzemanyag ára a közel-keleti konfliktus kirobbanása óta – nyilatkozta csütörtökön Bogdan Ivan energiaügyi miniszter.
Közvitára bocsátotta csütörtökön az oktatási minisztérium a tantárgyversenyeken kiemelkedően teljesítő tanulók középiskolai beiratkozásának módszertanát szabályozó rendelet tervezetét.
