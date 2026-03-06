Rovatok
Több civil szervezet tervez tüntetést Bukarestben a főügyészi kinevezések ellen

• Fotó: Presidency.ro

Fotó: Presidency.ro

Több civil szervezet bejelentette, hogy pénteken 18:30-tól a Cotroceni-palota előtt tüntet a legfőbb ügyészség, a korrupcióellenes ügyészség (DNA) és a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) vezetői tisztségébe javasolt személyek kinevezése ellen.

Székelyhon

2026. március 06., 11:542026. március 06., 11:54

A Declic Közösség közleménye szerint a tüntetők kérni fogják Nicușor Dan elnöktől, hogy utasítsa el a Radu Marinescu igazságügyi miniszter által előterjesztett kinevezéseket. Az utcai megmozdulást támogatja az a több tízezer román állampolgár, akik aláírták az ország legfontosabb ügyészségi hivatalainak vezetésében a Voineag-Florența csoport befolyásának fenntartása ellen irányuló petíciót.

A tüntetést több civil szervezet közösen szervezi.

Rámutatnak, hogy a csoport tagjai mérgezőek az igazságszolgáltatás függetlenségére, az emberek igazságszolgáltatásba vetett bizalmára, a becsületes ügyészekre nézve. A civil szervezetek véleménye szerint a kinevezésre előterjesztett főügyészek voltak azok, akik megsemmisítették az elmúlt évek korrupcióellenes küzdelmét – írja az Agerpres.

„Ismét utcára vonulunk az igazságszolgáltatásért, és arra kérjük Nicușor Dan elnököt, hogy akadályozza meg a Voineag-Florenta csoportot abban, hogy lerombolja a társadalom igazságszolgáltatásba vetett bizalmának megmaradt morzsáját” – idézi a közlemény Alexandru Haiducot, a Declic kampánykoordinátorát.

A civil szervezetek arra kérik Nicușor Dan államfőt, hogy utasítsa el Cristina Chiriac kinevezését a legfőbb ügyészi, Viorel Cerbu kinevezését a DNA főügyészi és Marius Voineag, iletve Alex Florența kinevezését a legfőbbügyész-helyettesi és a DIICOT főügyészhelyettesi tisztségbe.

A szervezetek azzal indokolják kérésüket, hogy

ameddig Florența volt a legfőbb ügyész és Voineag főügyész volt a DNA-nál az ügyészségek tevékenysége jelentősen csökkent.

A DNA élére most javasolt Viorel Cerbu ügyész Marius Voineag szűk környezetéhez tartozik, akinek tanácsadója, majd helyettese volt. Cristina Chiriac, a iași-i DNA vezetője két évig halasztgatta a Huși volt ortodox püspökét, Corneliu Bârlădeanut inkrimináló felvételek kivizsgálását. „Gyakorlatilag olyan személy lenne Románia legfőbb ügyésze, aki szerint a gyermekeken elkövetett szexuális visszaéléseket nem kell azonnal kivizsgálni” – szögezik le a közleményben a tüntetés szervezői.

Belföld
