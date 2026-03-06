Új állások jönnek létre Székelyföldön is a bölcsődeépítési programnak köszönhetően

2026. március 05., csütörtök

Lángcsíkot hagyott maga után a négyes Golf, így még két autó tűzbe borult – videó

Egészen elképesztő tűzesetet rögzített egy térfigyelő kamera a Hunyad megyei Szászvárosban szerdán. A felvételek tanúsága szerint egy négyes Golfból szivárgott az üzemanyag, de a sofőr elindult vele, szikra keletkezett, és lángcsíkot hagyott maga után.