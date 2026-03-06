Új állások jönnek létre Székelyföldön is a bölcsődeépítési programnak köszönhetően

A gyulakutai bölcsőde. Új, betöltendő állást engedélyezett ide is a kormány
Fotó: Haáz Vince
A kormány csütörtöki ülésén memorandumot fogadott el, amely lehetővé teszi, hogy a tanügyminisztérium személyzetet alkalmazzon 19 már elkészült, valamint további 4, hamarosan átadásra kerülő bölcsődében.
2026. március 06., 09:182026. március 06., 09:18
2026. március 06., 09:212026. március 06., 09:21
Ezeket a fejlesztési minisztérium építette – tájékoztatott közleményében az RMDSZ.
A következő településeken alkalmaznak bölcsődei személyzetet: Nagyenyed, Abrudbánya és Szászsebes (Fehér megye), Belényes és Cécke (Bihar megye), Szatmárnémeti (Szatmár megye), Nagybánya (Máramaros megye), Kisbács (Kolozs megye), Lugos (Temes megye), Pankota (Arad megye), Őraljaboldogfalva (Hunyad megye), Karánsebes (Krassó-Szörény megye), Gyulakuta (Maros megye), Korond (Hargita megye), Kézdivásárhely (Kovászna megye), Piatra-Neamț (Neamț megye), Caracal (Olt megye), Câmpina (Prahova megye), Hârșova és Murfatlar (Konstanca megye), Odobești (Vrancea megye) és Murgeni (Vaslui megye) – számol be az Agerpres.
A kormány csütörtöki ülésén elfogadott sürgősségi rendeletével stabilitási támogatást vezet be a NEET státuszú fiatalok számára, akik megszerzik első munkahelyüket teljes munkaidős, határozatlan idejű munkaszerződéssel.
Egészen elképesztő tűzesetet rögzített egy térfigyelő kamera a Hunyad megyei Szászvárosban szerdán. A felvételek tanúsága szerint egy négyes Golfból szivárgott az üzemanyag, de a sofőr elindult vele, szikra keletkezett, és lángcsíkot hagyott maga után.
A kormány március végéig bemutatja a villamosenergia árának csökkentését célzó intézkedési tervét – jelentette ki Ilie Bolojan csütörtökön.
Ilie Bolojan miniszterelnök csütörtökön bejelentette, hogy a kormány elfogadta a sürgősségi rendeletet, amely alapján a földgáz árát jövő tavaszig a jelenlegi szinten tartják.
Bár szerdára várták, Hankó Balázs miniszter csütörtökön tudott hosszabb lélegzetvételű látogatást tenni Kézdivásárhelyre. És ha már jött, újfent nyilvánvalóvá tette: a székelyek változatlanul számíthatnak a magyar kormány támogatására.
Két súlyos betegséggel kezelt gyermek számára keresnek sürgősen 0 Rh pozitív véradókat, valamint trombocita-donorokat. A felhívás elsősorban a Marosvásárhelyen élőket érinti, de a családok más településekről is segítik az önkéntesek utaztatását.
Románia azok közé az uniós tagországok közé tartozik, amelyekben a legkisebb mértékben nőtt az üzemanyag ára a közel-keleti konfliktus kirobbanása óta – nyilatkozta csütörtökön Bogdan Ivan energiaügyi miniszter.
Közvitára bocsátotta csütörtökön az oktatási minisztérium a tantárgyversenyeken kiemelkedően teljesítő tanulók középiskolai beiratkozásának módszertanát szabályozó rendelet tervezetét.
Megerősödő szélre figyelmeztető előrejelzést adott ki csütörtökön az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) Románia egész területére.
A szerencsejáték-termek működésének engedélyezését önkormányzati hatáskörbe utaló sürgősségi kormányrendelet tisztázását kéri a Brassó megyei prefektustól Barcarozsnyó polgármestere.
1 hozzászólás