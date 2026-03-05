Rovatok
Megerősödő szélre figyelmeztetnek

Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay

Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay

Megerősödő szélre figyelmeztető előrejelzést adott ki csütörtökön az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) Románia egész területére.

Székelyhon

2026. március 05., 13:032026. március 05., 13:03

A meteorológusok szerint csütörtökön és pénteken sokfelé megélénkül a szél, helyenként 40-45 km/órás széllökésekre lehet számítani.

A Kárpát-kanyarban és a Déli-Kárpátok gerincein a széllökések sebessége elérheti az óránkénti 60-65 kilométert.

Bákó, Botoșani, Galac, Iași, Neamț, Suceava, Tulcea, Vrancea és Vaslui megyében sárga jelzésű riasztás lesz érvényben pénteken az erős szél miatt – írja az Agerpres.

Belföld Időjárás
