Megerősödő szélre figyelmeztetnek

Megerősödő szélre figyelmeztető előrejelzést adott ki csütörtökön az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) Románia egész területére.

A meteorológusok szerint csütörtökön és pénteken sokfelé megélénkül a szél, helyenként 40-45 km/órás széllökésekre lehet számítani.

A Kárpát-kanyarban és a Déli-Kárpátok gerincein a széllökések sebessége elérheti az óránkénti 60-65 kilométert.

Bákó, Botoșani, Galac, Iași, Neamț, Suceava, Tulcea, Vrancea és Vaslui megyében sárga jelzésű riasztás lesz érvényben pénteken az erős szél miatt – írja az Agerpres.