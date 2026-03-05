Bankkölcsönnel biztosítja a beruházások folyamatosságát a háromszéki vízszolgáltató

A Hydrokov vezetősége bankkölcsönnel biztosítja a kivitelezések folyamatosságát
Fotó: Tuchiluș Alex
Sepsiszentgyörgyön 14, Kézdivásárhelyen 1,6 millió lejt tervez idén elkölteni a Hydrokov. A Kovászna megyei vízszolgáltató beruházásai többek között új hálózatok lefektetését, kritikus vezetékszakaszok kicserélését, tározók korszerűsítését célozzák.
Sepsiszentgyörgyön összesen 6 millió lejt fordítanak a Borvíz utca végén lévő víztartály és a Pacé-víztározó felújítására. A Jókai Mór utcában új szennyvízhálózat épül 3,5 millió lejből, valamint korszerűsítik a vezetékeket a Mikó Imre utcában és a Szabadság téren – ennek költsége 3 millió lej.
Ezek szerepe különösen nyáron értékelődik fel, amikor körülményesebb folyamatosan biztosítani a vízellátást.
Egymillió lejbe kerül a Sylvester Lajos utcai nyílt csatorna lefedése
Fotó: Tuchiluș Alex
Mindezek mellett sokat javít a városképen, és higiéniai szempontból is fontos munkálat a Sylvester Lajos utcai nyílt csatorna lefedése, amire 1 millió lejt áldoznak.
Annak érdekében, hogy a kivitelezések ne akadjanak el az állami kifizetések esetleges csúszása miatt,
„Így a számlákat időben ki tudjuk fizetni, és a munkálatok sem állnak le” – magyarázta a lépés szükségességét Kozsokár Attila vezérigazgató, hozzátéve, hogy
Kiemelte ugyanakkor, hogy ezt a problémát nem drasztikus áremeléssel kívánják megoldani, továbbra is a mérsékelt árképzés mellett kötelezik el magunkat.
Az elmúlt évek során a szolgáltató, illetve az elődje amolyan „tűzoltó” munkát végzett Kézdivásárhelyen, és
Ilyen például a Nagy Mózes utca, amely átkerült a piros besorolásba – a céhes városban ugyanis a meghibásodások száma alapján zöld, sárga, narancssárga és piros színnel jelölik az egyes vezetékszakaszokat.
Amint azt Pap Lajostól, a kézdiszéki kirendeltség vezetőjétől megtudtuk, ha ezen a 120 méteres részen hiba keletkezik, nyolc utca marad víz nélkül, és ilyen az utóbbi öt év folyamán 14 alkalommal fordult elő.
A Nagy Mózes utcában öt év alatt tizennégyszer hibásodott meg a vezeték
Fotó: Kocsis Károly
Tavaly négy esetben kellett csövet javítani, de már idén is okozott fejfájást. A csere tehát elkerülhetetlen, amire 100 ezer lejt szán a Hydrokov. A szolgáltató
De még a Nagy Mózes utcai munkálat előtt, a tervek szerint áprilisban hozzáfognak a Luther Márton utca szennyvízvezetéke lefektetéséhez. Erre 350 ezer lej van előrelátva, hamarabb nem lehet elkezdeni a hideg időjárás miatt. 2025-ben a Kert utca új víz- és szennyvízcsöveket kapott: a szennyvízhálózatra már csatlakoztatva van majdnem minden fogyasztó, a vízvezetéken még 45 átkötést kell elvégezni.
Az Új negyedben a Szabadság utcát két teljes vezetékcsere is érinti, olyanokét, ahol az utóbbi öt évben 17 komoly meghibásodás ütötte fel a fejét. Az egyik a Hóvirág, Óvoda és Szabadság utcák által behatárolt 350 méteres szakasz. A jelenlegi számítások szerint a munkálat 300 ezer lejbe kerül, az eredményét pedig 15 lépcsőház mintegy 300 családja élvezheti majd.
A második szakasz félkör alakot ír le a Szabadság utca – Óvoda utca – Szabadság utca vonalon. Ez 16 lépcsőházat érint, a beruházás 250 ezer lejt emészt fel.
A lista természetesen nem tartalmazza azokat a kisebb léptékű, kevésbé látványos munkálatokat, amelyek viszont elengedhetetlenek a hálózat működéséhez, és amelyek segítenek abban, hogy a kézdivásárhelyi meghibásodások száma a továbbiakban is csökkenjen: Azok az esetleges és költséges közbeavatkozások sem szerepelnek benne, amiket például a WC-be dobott nedvestörlőkendők idéznek elő, de pár évvel ezelőtt báránytetemek is kerültek elő a városi szennyvízhálózatból.
Nyilván, nem vigasztal ez senkit, ha éppen nincs víz, vagy ha a csapon folyó zavaros, ám ahol új a vezeték, ott már nincsenek ilyen gondok, és mi ezek minimalizálására törekszünk” – összegzett Pap Lajos.
A Hydrokov ismételten a csatornahálózat tudatos használatára kéri a lakosságot. Legutóbbi közleményükben hangsúlyozzák, egyetlen, ártatlannak tűnő nedves törlőkendő is képes megbénítani a tisztítási folyamatot. Amit szigorúan tilos a WC-csészébe vagy a mosogatókagylóba dobni: nedves törlőkendők –még akkor is, ha azt írja a csomagoláson, hogy lebomló anyag–, intimbetétek és egyéb higiéniai termékek, fültisztító pálcikák, használt sütőolaj és háztartási zsiradék műanyag csomagolások és egyszer használatos pelenkák, valamint ételmaradék.
