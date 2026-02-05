„Minden elképzelhetőt és elképzelhetetlent” lehúznak a vécén

A vécébe dobott, nem odaillő anyag dugulást okozhat a csatornában
Fotó: Hydrokov Rt.
Átlagosan számolva naponta háromszor szembesült csatornadugulással a Kovászna megyei vízszolgáltató tavaly. Ez számszerint 1111 dugulást jelent 2025-ben, amihez még hozzájön a szennyvízátemelőkön végzett beavatkozások száma (543).
2026. február 05., 10:052026. február 05., 10:05
2026. február 05., 10:082026. február 05., 10:08
A fenti adatok tükrében nem csoda tehát, ha a Hydrokov gyakran panaszkodik amiatt, hogy ruhán, lécen, téglán, műanyagon, építkezési törmeléken, ételmaradékon túlmenően
és nem föltétlenül lakossági bejelentések nyomán, hiszen sok ilyet fedeznek fel a hálózat folyamatos megfigyelése során is.
A modern hálózatok többségében a víz és a szennyvíz szállításáról pumpák gondoskodnak, ezt már nem lehet szabadeséssel, rásegítés nélkül megoldani. Éppen ezért a hálózat legsérülékenyebb elemei a szennyvízátemelő pumpák: ha az ügyfelek rendeltetésszerűen használják a vécéket, akkor nincs baj, ám ha szemét kerül a csőbe és megakad a pumpánál, ki kell dugaszolni az eltömődött részt, ami legtöbbször a pumpa kiemelését is megköveteli. És ez még a jobbik eset, mert
A többszörös javítás pedig előbb-utóbb ide vezet – magyarázza Kozsokár Attila. Az egyik új pumpájuk úgy ment tönkre, hogy egy napot sem működött.
Egy pumpa ára a 15 ezer lejt is elérheti, ha cserére szorul
Fotó: Hydrokov Rt.
„Amennyiben valaki például a negyedik emeleten bedob valami nem odaillőt a vécécsészébe, nem lehet tudni, hol okoz bajt. Lehet, hogy a földszinti lakónál bugyborékol vissza a szennyvíz, lehet, hogy a tömbház fővezetékre való csatlakozásánál, de az is lehet, hogy jóval távolabb, valamelyik pumpánál akad el a szemét, aminek
– részletezte a felelőtlenség várható következményeit a Hydrokov vezérigazgatója.
Azt elismerte, hogy minden dugulásért nem szabad a fogyasztót okolni, hiszen azt tervevezési hiba, szűrőkosarak hiánya is előidézheti (vagy amikor a szennyvíz közvetlenül, előzetes ülepítés nélkül érkezik a pumpához, mint Uzonban), de azért szerinte sokatmondó, hogy a tavaly Kovászna megyében rekordszámú ilyen jellegű beavatkozást kellett végezniük.
Újfent hangsúlyozta: a közönséges vécépapír nem okoz galibát, de a nedves törlőkendő, vattás fülpucoló pálcika, intimbetét, csontdarab annál inkább, de még az emberi haj is, hiszen a szennyvízben előforduló zsiradék könnyen megáll rajta, így a hajszálak csomósodnak, dugulást okoznak.
A rögzített esetszámok (külső dugulás/átemelőknél történt beavatkozás) 2025-ben Kovászna megyében:
Sepsiszentgyörgy 786/209; Kézdivásárhely 60/4; Kovászna és Csomakőrös 72/8; Bodzaforduló 58/9; Árkos 14/40; Zágonbárkány 29/38; Sepsibodok 19/0; Barátos 23/19; Szentkatolna 0/0; Kökös 0/0; Gelence 0/0; Gidófalva 10/53; Kilyén 2/0; Uzon 31/149; Kézdiszentlélek 0/0; Szitabodza 4/9; Illyefalva 2/0; Sepsikőröspatak 3/5.
Az autósok mellett az önkormányzatok, útkezelők tevékenységét is segítheti az egyik legnépszerűbb közösségi navigációs alkalmazás partnerségi programja, amelyhez Háromszék is csatlakozott. Utánajártunk, mit jelent ez az együttműködés a gyakorlatban.
Az egykori sepsiszentgyörgyi zsidó közösségről és annak emlékezetéről beszéltek kedden este a Bod Péter Megyei Könyvtár előadótermében. A holokauszt óta alig esik szó róluk, pedig emlékezni számunkra is fontos.
Havonta több száz beteget kezelnek Marosvásárhelyen az onkológiai klinikán, nemcsak Maros megyeieket, hanem máshonnan érkezőket is. A rák elleni küzdelem világnapján megmutatták az új sugárterápiás eszközt, amivel még célzottabban tudnak gyógyítani.
Noha a vízfelületet még jég borítja, a háttérben már minden adott a tavaszi szezonnyitáshoz a sepsiszentgyörgyi városi szabadidős létesítménynél. A fenntartó Rekreatív Rt. beszerezte az állomási tóra szánt csónakokat és vízibicikliket.
Miután a legutóbbi sepsiszentgyörgyi adóemelés-ellenes tüntetésen a tiltakozók a víz ára és a szemétdíj csökkentését is kérték, mindkét érintett vállalat jelezte: ez nem lehetséges. Az is kiderült, szolgálatatásaik ára az országos átlag alatti.
Két fronton indul el a sepsiszentgyörgyi önkormányzat adóügyben: egyes intézkedések felülvizsgálatát kéri a kormánytól, míg mások esetében saját megoldásokat dolgoz ki.
Több száz szabálysértőt szankcionáltak az elmúlt héten a Kovászna megyei rendőrök, akik a balesetek megelőzése érdekében tartottak közúti ellenőrzéseket. Volt, akinek a jogosítványa bánta a gyorshajtást – derül ki a hatóság közleményéből.
Csaknem harminc sepsiszentgyörgyi vállalkozás csatlakozott Bokor-Tóth Zoltán cégtulajdonos kezdeményezéséhez, melynek célja rábírni a helyi önkormányzatot a vállalkozókat terhelő magas épület- és területók csökkentésére.
Farsangbúcsúztatóra várják a háromszéki Illyefalva község lakóit február 14-én, szombaton.
Autóbontásból származó szemetet, főleg műanyag hulladékot raktak le a Gidófalva községhez tartozó Angyaloson sepsiszentgyörgyi személyek, de pechjükre a falubeliek és a térfigyelő kamerák is figyelték őket.
1 hozzászólás