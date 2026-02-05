Rovatok
„Minden elképzelhetőt és elképzelhetetlent” lehúznak a vécén

A vécébe dobott, nem odaillő anyag dugulást okozhat a csatornában

A vécébe dobott, nem odaillő anyag dugulást okozhat a csatornában

Fotó: Hydrokov Rt.

Átlagosan számolva naponta háromszor szembesült csatornadugulással a Kovászna megyei vízszolgáltató tavaly. Ez számszerint 1111 dugulást jelent 2025-ben, amihez még hozzájön a szennyvízátemelőkön végzett beavatkozások száma (543).

Kocsis Károly

2026. február 05., 10:052026. február 05., 10:05

2026. február 05., 10:082026. február 05., 10:08

A fenti adatok tükrében nem csoda tehát, ha a Hydrokov gyakran panaszkodik amiatt, hogy ruhán, lécen, téglán, műanyagon, építkezési törmeléken, ételmaradékon túlmenően

„minden elképzelhetőt és elképzelhetetlent” kénytelenek kiszedni a szennyvízcsatornából,

és nem föltétlenül lakossági bejelentések nyomán, hiszen sok ilyet fedeznek fel a hálózat folyamatos megfigyelése során is.

A modern hálózatok többségében a víz és a szennyvíz szállításáról pumpák gondoskodnak, ezt már nem lehet szabadeséssel, rásegítés nélkül megoldani. Éppen ezért a hálózat legsérülékenyebb elemei a szennyvízátemelő pumpák: ha az ügyfelek rendeltetésszerűen használják a vécéket, akkor nincs baj, ám ha szemét kerül a csőbe és megakad a pumpánál, ki kell dugaszolni az eltömődött részt, ami legtöbbször a pumpa kiemelését is megköveteli. És ez még a jobbik eset, mert

ha a szerkezet végleges cserére szorul, egynek az ára a 15 ezer lejt is elérheti.

A többszörös javítás pedig előbb-utóbb ide vezet – magyarázza Kozsokár Attila. Az egyik új pumpájuk úgy ment tönkre, hogy egy napot sem működött.

Egy pumpa ára a 15 ezer lejt is elérheti, ha cserére szorul

Fotó: Hydrokov Rt.

„Amennyiben valaki például a negyedik emeleten bedob valami nem odaillőt a vécécsészébe, nem lehet tudni, hol okoz bajt. Lehet, hogy a földszinti lakónál bugyborékol vissza a szennyvíz, lehet, hogy a tömbház fővezetékre való csatlakozásánál, de az is lehet, hogy jóval távolabb, valamelyik pumpánál akad el a szemét, aminek

Idézet
visszakövetése szinte lehetetlen”

– részletezte a felelőtlenség várható következményeit a Hydrokov vezérigazgatója.

Azt elismerte, hogy minden dugulásért nem szabad a fogyasztót okolni, hiszen azt tervevezési hiba, szűrőkosarak hiánya is előidézheti (vagy amikor a szennyvíz közvetlenül, előzetes ülepítés nélkül érkezik a pumpához, mint Uzonban), de azért szerinte sokatmondó, hogy a tavaly Kovászna megyében rekordszámú ilyen jellegű beavatkozást kellett végezniük.

Újfent hangsúlyozta: a közönséges vécépapír nem okoz galibát, de a nedves törlőkendő, vattás fülpucoló pálcika, intimbetét, csontdarab annál inkább, de még az emberi haj is, hiszen a szennyvízben előforduló zsiradék könnyen megáll rajta, így a hajszálak csomósodnak, dugulást okoznak.

A rögzített esetszámok (külső dugulás/átemelőknél történt beavatkozás) 2025-ben Kovászna megyében:

Sepsiszentgyörgy 786/209; Kézdivásárhely 60/4; Kovászna és Csomakőrös 72/8; Bodzaforduló 58/9; Árkos 14/40; Zágonbárkány 29/38; Sepsibodok 19/0; Barátos 23/19; Szentkatolna 0/0; Kökös 0/0; Gelence 0/0; Gidófalva 10/53; Kilyén 2/0; Uzon 31/149; Kézdiszentlélek 0/0; Szitabodza 4/9; Illyefalva 2/0; Sepsikőröspatak 3/5.

Háromszék
