Farsangbúcsúztató Illyefalván

A díszes karaván idén Sepsiszentkirályban, a művelődési ház udvarán gyülekezik, ahová 10 órára várják a helyieket. Innen a menet Illyefalvára vonul, majd Aldobolyban, a helyi kultúrterem udvarán zárják az eseményt.

A szervezők kérik, hogy aki szeretne csatlakozni a csapathoz vagy bármilyen formában hozzájárulna az eseményhez, jelentkezzen a 0747 650 812-es telefonszámon.